В Москве поддержали «Грозную фетву»

24.11.2016 15:04:09

23 ноября в Институте стран СНГ прошел круглый стол по теме «Грозненская фетва» – яблоко раздора или момент истины?». Он был посвящен итогам и последствиям для России и постсоветского пространства в целом решений Всемирной конференции мусульманских ученых на тему: «Кто они – люди Сунны и согласия? Разъяснение и описание пути Ахлю-Сунна валь-Джама'а с позиции вероубеждения, мусульманского права и суфизма, и последствия отклонения от этого пути», которая прошла с 25 по 27 августа 2016 года в Чеченской Республике.

Данная фетва, которую выступающие окрестили крылатым выражением «грозная», четко определила понятие суннитского традиционного ислама, заключающегося в следовании мутаридитской либо ашаритской акиде (вероубеждению) и одному из четырех четырех мазхабов (богословско-правовых школ): ханафитскому, маликитскому, шафиитскому и ханбалитскому, а в плане такой основы Ислама как Ихсан (Искренность) пути Тасаввуфа.

Фетва также обозначила некоторые «заблудшие секты современности, которые появились в России и в других странах». Согласно ее постановлению, это:

«– ваххабиты – последователи Мухаммада бин Абдуль Ваххаба ан-Наджди, относительно которого установлено, что он обвинял мусульман в неверии, считал их отрекшимися от религии (муртаддами) до такой степени, что разрешал убивать их. Эта секта имеет много других распространенных названий.

Их называют «ат-таймийя» из-за того, что они следуют многим ошибочным высказываниям в религии Ахмада бин Абдуль-Халима бин Таймийи.

Их называют «салафитами» из-за того, что они ложно относят себя к праведным предшественникам («салафам»).

Их также называют «аль-мадхалийя» из-за того, что они следуют такфирийским (обвиняющих мусульман в неверии) высказываниям своего предводителя Раби'а бин Хади аль-Мадхали.

Их также называют «аль ля мазхабийя» («безмазхабниками»), потому что они отвергают следование праведным мазхабам и следуют тому, что диктует им их ограниченный ум и ложное понимание. Они распространяют свои заблудшие идеи, ложно интерпретируя великого ученого имама Ахлю-Сунна валь-Джама'а Ахмад бин Ханбала (да будет доволен им Аллах);

– ИГИЛ («иблисское государство»): это религиозная секта, обвиняющая всю мусульманскую умму в неверии, практикующая насилие и убийства самым бесчеловечным образом. Сторонники ИГИЛ являются хариджитами нашего времени в силу того, что они опираются на основы и идеи первых хариджитов, обвиняя мусульман в неверии, считая дозволенной для себя кровь тех, кто не согласен с ними. Их секта далека от Ислама и его законов;

– «хабашиты», «кораниты»;

– и подобные им, не находящиеся на вышеуказанном истинном пути сектантские течения».

На круглом столе в Институте стран СНГ для обсуждения этого важного документа собрались эксперты и представители ведущих российских научных центров, общественных и религиозных организаций. Среди них представитель Постпредства Дагестана при Президенте РФ Магомед Ажуев, заместитель директора Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, тюрколог Евгений Бахревский, представитель Ассоциации Российских Дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол, директор Центра МГЛУ, профессор Ян Бурляй, сопредседатель Евразийского отделения РАЕН, кандидат философских наук Сергей Ключников, заместитель руководителя проекта «Атлас Ислама» Александр Собянин, заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев, руководитель Интернет проекта imedrese Ринат Аляутдинов, мусульманский шиитский публицист-блогер Анастасия (Фатима) Ежова, представитель Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Магомедбашир Албогачиев, директор правозащитного центра «Мизан» Рафаэль Расулов, имам-хатыб Духовного Управления Мусульман г. Москвы, Центрального региона и Чувашии Анас хазрат Садретдинов, руководитель отдела образования Духовного Управления Мусульман г. Москвы и Центрального региона и Чувашии Аббяс хазрат Шляпошников, ректор медресе при Российском Исламском Университете ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов, представитель Международной Исламской Миссии Дмитрий Шубин, руководитель экспертной группы Ассоциации приграничного сотрудничества в Республике Таджикистан Андраник Дереникьян и др.

В ходе развернувшейся дискуссии выступающие в большинстве своем поддержали положения «Грозной фетвы», отметив ее важность в борьбе с захлестнувшим весь мир псевдорелигиозным экстремизмом и соответствие установкам государства на «суверенизацию российского ислама».

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