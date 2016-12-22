Шпион на измене

24.11.2016 14:41:57

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали очередного шпиона, который якобы собирал и передавал украинцам составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота. В отношении бывшего штабного офицера Леонида Пархоменко заведено дело о государственной измене, теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Украинская сторона в очередной раз открестилась от этого инцидента, заверив, что российские спецслужбы подтасовывают факты для обвинения бывших крымских военных в шпионаже.

«22 ноября Федеральной службой безопасности в городе Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан второго ранга запаса Пархоменко Леонид Сергеевич», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным спецслужб, Пархоменко, выполняя задание Главного управления разведки министерства обороны Украины, собирал и передавал украинцам составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.

В связи с этим ФСБ России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Государственная измена». В соответствии со статьей о государственной измене, Пархоменко может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Позднее ФСБ обнародовала видеоматериал, в котором показаны кадры с участием Пархоменко без каких-либо звуковых комментариев. На съемке видно, как два человека с ярко-салатовыми повязками ФСБ выводят мужчину из микроавтобуса и ведут его в некое здание без опознавательной таблички на входе и на дверях. У многих комментаторов в YouTube возникли предположения, что это видео постановочное, несколько интернет-пользователей также обратили внимание на то, что под конец видео на лице Пархоменко играет улыбка.

Спикер минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко в беседе с порталом «Крым.Реалии» заявил, что сотрудники ФСБ умышленно подтасовывают факты для обвинения бывших крымских военных в шпионаже: «Как мы прогнозировали, ФСБ России использует базы данных, личные дела бывших военнослужащих вооруженных сил Украины или Черноморского флота Российской Федерации для того, чтобы обвинить их в противоправных действиях, а именно в шпионаже и диверсионно-разведывательной деятельности».

По мнению спикера, таким образом эфэсбэшники хотят хотят показать, что спецслужбы России работают продуктивно, а Украина ведет агрессивную политику по отношению к россиянам.

«Спецслужбы хотят переубедить российский народ, что Украина продолжает шпионскую деятельность и не может остановиться. Спецслужбы России пошли путем элементарной подтасовки фактов. На самом деле ни одного украинского военнослужащего или разведчика никто нигде не задерживал», — подчеркнул Лысенко.

В свою очередь, пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что пока не располагает информацией о задержании ФСБ России очередного «украинского шпиона», но считает заявления российской стороны фейком: «У меня пока информации нет, но я уверена, что это фейк. Они, в отличие от нас, ежедневно распространяют фейки, задерживают безосновательно людей».

Задержание Пархоменко ложится в канву шпиономании, развернувшейся в Крыму в последнее время.

В начале этой недели, 21 ноября, Симферопольский суд арестовал двоих офицеров вооруженных сил Украины Алексея Стогния и Глеба Шаблия, которых подозревают в подготовке диверсий на объектах инфраструктуры Крыма.

Российские правоохранители предполагают, они связаны с еще тремя членами диверсионной группы, задержанной на территории полуострова 9 ноября, — речь идет о Дмитрии Штыбликове, Алексее Бессарабове и Владимире Дудке.

Не сидят без дела и украинские силовики: в минувшее воскресенье, 20 ноября, сотрудники Службы безопасности Украины похитили двух российских военнослужащих на границе с Крымом. Прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова заманили на пункт пропуска «Джанкой» через подставных лиц, пообещав передать заверенные документы о получении высшего образования в вузах Украины, после чего вывезли из Крыма на территорию Николаевской области.

Накануне президент России Владимир Путин сравнил этот инцидент с блэкаутом, который случился на полуострове год назад.

Тогда отключение полуострова от электричества положило начало череде крымских инцидентов, которые впоследствии имели прямые политические последствия: в частности, парализовали международный процесс по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Александр Морозов

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