Партия Смердякова против Святейшего Патриарха Кирилла

24.11.2016 13:40:38

Сегодня, как по команде, либеральное лобби начало дружную истерику по поводу 70-летнего юбилея Святейшего Патриарха Кирилла, которого поздравила практически вся полнота Вселенской Православной Церкви.

Истерить начал год назад уволенный из Патриархии либерал-обновленец С.Чапнин, который выступил с параноидальными нападками на Святейшего, возмущаясь тем, что СМИ в дни юбилея говорят о Патриархе "или «описательно», или комплиментарно" и его беспокоит, "была ли в таких исключительных торжествах какая-то необходимость?". Тут, как говорится, комментарии излишни! Он проговаривается: на своём юбилее Патриарх не обязан "делить кресло председателя собрания", намекая на фанарского патриарха Варфоломея, попутно возмущаясь отказом Патриарха Кирилла от поездки на "критское собрание". Тут Чапнин выдаёт себя с головой: действительно, Патриарха поздравили практически все предстоятели Православных Церквей и это торжество превратилось в подлинный, а не мнимый, Всеправославный Собор, делая Патриарха Кирилла подлинным лидером Вселенского Православия.

Ещё один заштатный либеральный батюшка распространил анонимный текст с нападками на Святейшего Патриарха Кирилла, управляющего делами Московской Патриархии, митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия и его заместителя, архимандрита Саввы (Тутунова), которому анонимный автор и адресовал сие "открытое письмо" (какое же оно открытое, если автор его - аноним?!).

В нём Святейший Патриарх Кирилл обвиняется, ни больше, ни меньше, как в создании "вертикали страха"(?) в Русской Православной Церкви.

В тексте происходит смешение реальных проблем миссии и катехизации с проблемами надуманными, высосанными из пальца, да и просто клеветой или либеральным бредом.

Автор обвиняет епархии на местах в написании фиктивных отчётов на местах о якобы проводимой епархиями миссионерско-катехизаторской работе.

Но практика показывает, что миссионерская вертикаль именно для лентяев оказывается "вертикалью страха".

Таковых именно необходимость отчитываться перед Москвой и побуждает на местах предпринимать хотя бы какие-то действия в нужном направлении, заниматься миссией и катехизацией.

И в этом смысле миссионерская вертикаль является для лодырей на местах поистине спасительной, заставляя трудиться! Принуждение к миссии приносит практические результаты.

Но автор и его многочисленные боты пытаются убедить нас именно в "ненужности" миссии и катехизации, "ненужности" создания новых епархий.

И бьют именно по Святейшему и ключевым людям в его команде, не гнушаясь и клеветой.

И, наконец, третья "стрела" прилетела из града Киева.

Известный журналист-содомит Виталий Портников обвиняет Святейшего Патриархи Кирилла в... одержимости. Причиной стала провозглашённая Святейшим Патриархом Кириллом твёрдая позиция:

"Наша Церковь никогда не оставит в беде своих собратьев на Украине и не откажется от них. Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей Церкви, ибо Киев — это духовная колыбель святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии"

Ну, если на Патриарха на основании этих слов в "одержимости" обвиняют открытые содомиты наподобие Портникова, то это - маркер.

Все эти нападки обязывают нас, православных, сплотиться вокруг Святейшего Патриарха Кирилла, вокруг миссии и катехизации, вокруг административной реформы, встать на защиту ключевых людей команды Предстоятеля Русской Церкви.

Своими нападками эти русофобы сквернят лишь сами себя.

Бог поругаем не бывает!

Игорь Голиков, дьякон, Орловская митрополия

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