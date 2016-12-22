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Детали
Нефтяная математика Астаны: Баку «приплюсуют» только 2 млн. тонн
|23.11.2016 15:01:56
Казахстан остается в стороне от попыток добывающих стран сократить добычу нефти и только наращивает ее. Как заявил министр энергетики Канат Бозумбаев, годовой план добычи увеличили на полтора миллиона тонн — до 75,5 млн.
«Вместе с тем ожидается, что данный план будет перевыполнен», — добавил глава казахского Минэнерго.
Основная причина роста добычи нефти в Казахстане — запуск гигантского месторождения Кашаган, который «Казмунайгаз» разрабатывает совместно с пулом иностранных компаний. Из-за повреждения морского трубопровода добычу на промысле прекратили в 2013 году, а осенью этого возобновили.
По данным Каната Бозумбаева, до конца года планируется добыть на месторождении более 1,1 млн. тонн. Сейчас суточная добыча превышает 12,5 тысяч. Однако в правительстве Казахстана пока стараются не делать прогнозов, как она будет расти. По данным консалтингового агентства JBC, значительно и — уже в следующем году. Аналитики прогнозируют, что добыча на Кашагане вырастет за год до 46,7 тысяч тонн в сутки.
Возможно, поэтому в Астане ожидают роста добычи в следующем году до 80 млн. тонн. «С последующим увеличением к 2030 году до 102 млн. тонн», — добавил министр энергетики. По его словам, рост обеспечат запуск на полную мощность Кашагана, увеличение добычи с 2022 года на Тенгизе и поддержание нынешнего уровня добычи на Карачаганаке. Кроме того, Астана надеется на запуск с 2025 года новых морских месторождений.
По идее, рост добычи потребует значительного увеличения транспортных мощностей для экспорта нефти, в том числе строительства нефтепровода в Азербайджан для дальнейшей транспортировки «черного золота» по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Однако в Астане говорят о том, что вся необходимая инфраструктура уже почти есть.
Как заявил глава энергетического ведомства Канат Бозумбаев, в следующем году экспортные мощности Казахстана составят 100 млн. тонн.
«Проводимая работа по диверсификации нефтетранспортных маршрутов позволила расширить технические возможности. В настоящее время завершается работа по изучению пропускной способности КТК (нефтепровод в Новороссийск — прим. ред.), предусматривающая расширение мощностей с 28 до 67 млн. тонн в год. Механическое завершение планируется в конце нынешнего года», — сказал казахский министр, передает агентство ТАСС.
В Астане рассчитывают, что уже в следующем году по трубопроводу «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийск смогут прокачать 52 млн. тонн, 20 млн. тонн — по магистрали в Китай, 18 млн. тонн — по трубопроводу Атырау-Самара, и возможности экспорта железнодорожным транспортом и морским путем — через Азербайджан — сохранятся на уровне по 5 млн. тонн.
Проекты альтернативных трубопроводов же, судя по всему, могут остаться под вопросом на многие годы и вызвать разочарование у Баку, где рассчитывают заработать на транзите казахской нефти.
Впрочем, эксперты советуют не делать преждевременных выводов. «С ростом добычи часть продукции, возможно, будет транспортироваться одновременно по нескольким трубопроводам», — говорит генеральный директор информационно-аналитического Центра МГУ по изучению постсоветского пространства Сергей Рекеда. По мнению эксперта, на выбор маршрута могут повлиять и компании, входящие в консорциум, работающий на Кашагане. Так, французская Total, итальянская Eni и японская Inpex являются еще и участниками консорциума"Баку-Тбилиси-Джейхан".
«Просто пока делить на несколько маршрутов особо нечего — добычи не велики», — говорит Сергей Рекеда.
Более привлекательным для транспортировки казахской нефти Азербайджан может стать уже сейчас, если снизит тарифы, предполагают эксперты.
«У КТК (нефтепровод в Новороссийск — прим. ред.) есть важные преимущества — он относительно недогружен в этом году из-за падения потока нефти с сухопутных казахстанских месторождений. Так же он предлагает более низкие тарифы за счет отсутствия второй перегрузки, — говорит эксперт Ассоциации приграничного сотрудничества Марат Шибутов. — Поэтому путь через Каспий и транспортировка по нефтепроводу „Баку-Тбилиси-Джейхан“ возможны только после наращивания добычи в Казахстане на 15−20 млн. тонн. Или — при радикальном снижении тарифов. Пусть власти Азербайджана сделают этот шаг и тогда, возможно, кашаганская нефть „перетечет“ из КТК в БТД».