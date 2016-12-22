Министр культуры Украины: У жителей Донбасса — неправильная генетика

23.11.2016 14:54:10

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что в городах Юго-Восточной Украины часть населения является завезенной, «с недостаточной генетикой», поэтому украинская культура там продвигается медленно.

«Культура может воспитывать и формировать общество. И эта ситуация, которая сложилась на востоке и юге страны, — это пропасть сознания. Более того, когда мы так много говорили о генетике в Запорожье, в Донбассе, — это же города завезенные, нет там генетики», — сказал Нищук в эфире местного телеканала.

При этом он считает возможным устранить эту «пропасть сознания» при помощи развития культуры и работы культурных деятелей. «Это книга, детское воспитание, много художественных мероприятий, кино и так далее. Сейчас мы, во-первых, создали Институт книги, закупили почти на 40 млн книг для распространения по Украине», — привел примеры Нищук.

Уроженец Ивано-Франковска Евгений Нищук впервые стал министром культуры Украины сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, пробыв на своем посту до 2 декабря. Вернулся на эту должность Нищук в апреле 2016 года. Во время «оранжевой революции» Нищука называли «голосом Майдана». Он же стал модератором на сцене «евромайдана» 2013 года, куда его пригласил нынешний генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Сразу после «оранжевой революции» был удостоен звания заслуженного артиста Украины, а после Евромайдана стал и народным артистом республики. Нищуку принадлежит инициатива создания «чёрных списков» российских фильмов, запрещённых к показу на Украине, а также «чёрных списков» российских артистов, которым запрещён въезд в страну. Министр культуры неоднократно высказывался за снос памятников советской эпохи, таких, например, как Арка Дружбы народов в Киеве. На ее месте, по мнению Нищука, лучше всего бы смотрелся памятник «героям АТО».

Как сообщало, с середины апреля 2014 года киевские власти проводят на Востоке Украины карательную операцию для подавления протестного движения и ликвидации самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР. По данным ООН на конец июля, жертвами конфликта на Востоке Украины стали более 9,5 тыс. человек, свыше 22 тыс. получили ранения.

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