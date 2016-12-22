Дипломатический прорыв: почему военный договор с РФ так важен для Абхазии

23.11.2016 13:50:49

В Государственном департаменте США осудили соглашение между Россией и Абхазией о создании объединенной группы войск. США продолжают считать Абхазию частью Грузии, а значит, продолжает Джон Кирби, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, российско-абхазский договор недействителен с точки зрения международного права. Присутствие российских военных и военных баз в Абхазии противоречит соглашению о прекращении огня, заключенному между Москвой и Тбилиси в 2008 году. Согласно ему, все российские войска должны быть выведены с территории Грузии. Сверх того, настаивают в Госдепе, России следует пересмотреть свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, что военный договор между Абхазией и Россией был ратифицирован Госдумой 2 ноября 2016 года. Вчера он был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Что означает абхазско-российский военный договор для обеих подписавших его стран? Какие последствия может иметь столь негативная реакция Вашингтона на его ратификацию? Комментарий по поводу всей этой ситуации предоставил политолог Владимир Джаралла.

«По сути, абхазско-российский договор о создании объединенной военной группы — лишь просто юридическое оформление и так существующей реальности. Когда говорят о военной базе РФ в Абхазии, то речь попросту идет о тех воинских частях и местах их базирования, что были там еще с советских времен. Но то, что этот договор вообще был заключен, является некоторым внешнеполитическим прорывом для Абхазии. Так, на данный момент посольства Абхазии в тех странах Азии и Европы (а наряду с Россией, Абхазия поддерживает достаточно тесные отношения с Турцией и Молдавией), которые вообще позволяют их существование, являются, по сути, частными территориями и частными предприятиями. Наличие военного договора с РФ — это некоторый столь нужный стране флер, некоторое выгодное для Абхазии изменение дипломатического пейзажа», — отмечает Владимир Джаралла.

Сам факт того, что Госдеп США вновь поднял вопрос о международном юридическом статусе Абхазии и Южной Осетии, конечно же, не случаен. События двухлетней давности в Крыму и текущие события в Донбассе отбрасывают свою тень в прошлое. «Нынешняя ситуация заставляет нас задуматься о 2008 году, о том, какими еще способами грузино-российский конфликт мог быть разрешен. Все же то, что случилось в 2008 году, коренным образом отличалась от того, что произошло через шесть лет», — продолжает политолог.

«В 2014 году, в самом начале конфликта на Украине, Россия, защищая своих соотечественников, действовала на опережение. Потому ситуация в Крыму сейчас так разительно отличается от положения дел в Южной Осетии и Абхазии. Понятно, что во время Крымской весны Россия уже учитывала опыт событий 2008 года. По итогам грузино-российского конфликта Москвой был избран вариант, который, хоть и позволил всем участникам военных действий до какой-то степени сохранить лицо, во многом оставлял желать лучшего. Были созданы два государства, чья жизнеспособность без внешней поддержки весьма сомнительна. В 2014 году мы могли наблюдать уже более простой и эффектный вариант — возвращение Крыма в состав России, и именно потому он изменил историю», — поясняет Джаралла.

В любом случае, нынешняя нота протеста из Госдепа значима, должно быть, для одних только американцев. «В отношении самого военного договора, в принципе, никогда никакого сомнения и не было. И так было понятно, что многие государства не признают его легитимности, точно также как они не признают и самого факта существования Абхазии. Но здесь не имеет смысла и дальше углубляться в историю грузино-абхазского конфликта. Достаточно лишь вспомнить основной принцип, которым руководствуются США, когда это им необходимо: мы поступаем в соответствии с нашими интересами, все остальное нас совершенно не волнует», — подводит итог Владимир Джаралла.

Иван Верихо

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