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Рубрика / Общество
Армен Тер-Саркисян: «Армянский Вопрос и неоосманская политика Турции: вызовы и угрозы»
|23.11.2016 13:10:55
Проводимая ныне неоосманская политика Турецкой Республики, по сути, есть повторение политики Османской империи и Турецкой Республики 1894-1923 гг., и тем самым является крайне опасной политикой, таящей угрозы и вызовы как для народов, проживающих в самой Турецкой Республике, так и для стран и народов ближневосточного региона.
Османская империя известна в истории как всеобщая тюрьма народов. Тем самым, на протяжении столетий Османская империя воспрепятствовала свободе, возможности цивилизационного развития и естественному праву народов, проживающих на территории империи. Однако, ситуация еще более обострилась и ухудшилось, когда с первой половины ХIХ века империя стала проводить вначале политику паносманизма, а затем – с 1873-1874 гг., также пантюркизма.
Это привело к геноциду и депортации проживающих на территории империи нетюркских народов, в первую очередь – христиан. В 1916-1923 гг. геноциду и насильственному переселению подверглись греки, в 1914-1923 гг. – ассирийцы, а в течение 1894-1923 гг. – армяне. В результате длящегося 30 лет и охватывающего конец ХIХ и начало ХХ веков, величайшего преступления, совершенного тремя, чередующимися друг друга турецкими правительствами – султанским, младотурецким и кемалистским, геноциду подверглись более 1.5 миллиона армян, проживающих на своей исторической Родине – в Армянском нагорье, где на протяжении многих тысячелетий жили их предки. Примерно столько же армян было депортировано и сослано, а сотни тысяч, в том числе женщины и дети – насильственно исламизированы.
Первыми осудили геноцид армян правительства Великобритании, Франции и России, которые в своем совместном заявлении от 24 мая 1915 г. квалифицировали действия турецкого правительства в отношении армян как «преступления против человечества и цивилизации», и предупредили «об уголовной ответственности ее организаторов и исполнителей». В дальнейшем, очень многие прогрессивные страны мира признали и осудили это чудовищное преступление Турции. И этот процесс признания и осуждения продолжается по сей день. Что примечательно, даже Турецкое государство, в лице специального военного трибунала Константинополя, в 1919-1920 г.г. за эти преступления осудило главарей младотурецкого правительства – приговорив многих из них их к высшей мере наказания – к смертной казни.
Если в конце ХIХ века возник Армянский Вопрос, то уже в начале ХХ века (1918-1920 гг.) были приняты ряд решений по правам армян, в том числе и в отношении Государства Армения (подразумевая единую Армению – восточную и западную).
А именно:
- 11 января 1918 г. Правительство России (СНК) приняло Декрет «О Турецкой Армении» («О Западной Армении»);
- 19 января 1920 г. во время Парижской конференции Верховный Совет Союзных государств де факто (de facto) признал независимость Государства Армения;
- 11 мая 1920 г. Верховный Совет Союзных государств де юре (de jure) признал независимость Государства Армения;
- 10 августа 1920 г. был подписан Севрский мирный договор, с 88 по 93 статьи которого относятся к Армении;
- 22 ноября 1920 г. 28-й Президент США Вудро Вильсон принял Арбитражное решение относительно границ Армении и Турции.
Нынешние власти Турецкой Республики не только продолжают вести политику отрицания геноцида армян, не только отказываются признать права, предоставленные армянам и Государству Армения в течение 1918-1920 гг., но также продолжая вести политику предыдущих турецких правительств - политику паносманизма и пантюркизма, создают новые угрозы и вызовы как в самой республике, так и за ее пределами, для живущих в данном регионе народов и государств.
Угроза неоосманской политики Турецкой Республики полностью проявилась на Ближнем Востоке - во время войны в Ираке и в Сирии, когда правительство республики начало открыто поддерживать сирийскую оппозицию, в том числе крайние террористические группировки (ИГИЛ и ему подобные). Это привело к вторжению и оккупации северных приграничных районов Сирии, гуманитарной катастрофе в осажденном Алеппо и шантажа в отношении Европы в связи с вопросом беженцев.
И абсолютно верно указал Президент России Владимир Путин, в связи с инцидентом связанным со сбитым Турцией 24 ноября 2015 года в небе над Сирией бомбардировщика СУ-24 российских ВКС, что это является «… ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов».
Знаменательно, что 9 ноября 2016 года Еврокомиссия в своем ежегодном докладе обвинила Турцию в том, что в стране распространяются заявления, сеющих ненависть по отношению к армянам, публикуются выступления и угрозы, содержащие направленную против коренных народов, национальных и религиозных меньшинств страны ненависть. Отдельно подчеркивается, что «власти Турции продолжают жестко реагировать на факт признания Геноцида армян какой-либо страной». Еврокомиссия также обвинила Турцию в открытой поддержке Азербайджана в апрельской четырехдневной войне в Нагорном Карабахе в 2016 года. И «все это вызывает глубокую озабоченность», - сказано в докладе.
А в дни Арцахской войны, когда нынешние власти Турецкой Республики, пытаясь отвлечь внимание мировой общественности от своих истинных целей и действий, а также от своей неминуемой ответственности, стремились посредством развязанной Азербайджанской Республикой четырехдневной апрельской агрессии предать забвению эти вопросы и перевести всё внимание на границы Республики Армения и Арцаха.
Излишне говорить, что это им не удастся осуществить, и все завершиться там, где все и началось, в том числе - в Западной Армении – установлением Республики Западная Армения.
Между тем, не надо забывать, что подписанный в 1920 г. Севрский мирный договор, по сути, есть договор о мире, и путем ратификации этого договора, уважения и реализации всех его решений возможно установление на Ближнем Востоке устойчивого мира и истинного сотрудничества.
Миссия Севрского мирного договора для региона не завершена. Лишь при уважении прав армян, ассирийцев, греков, алевитов, арабов, курдов и даже турков, лишь при их реализации возможно достичь в регионе истинной справедливости и мирного сосуществования.
Вот почему, лишь при реализации права всех проживающих в регионе народов жить, развиваться и иметь будущее возможно установление столь долгожданного мира и мирное сосуществование в регионе, в том числе – путем реализации, относящихся к армянам и Государству Армения, статей Севрского мирного договора и Арбитражного решения Вудро Вильсона.
Иных путей, в том числе осуществление неоосманской политики со стороны Турецкой Республики, таят крайне опасные угрозы и вызовы для всех проживающих в регионе народов.
У нас еще есть возможность избежать этого, есть возможность уважать права друг друга и реализовать их мирным путем. Поспешим, иначе завтра будет поздно. Мы верим, что в данном случае победят разум и добрая воля.
Армен Тер-Саркисян, председатель Национального Собрания (Парламента) Западной Армении
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