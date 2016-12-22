РПЦ никогда не согласится на независимость Украинской церкви

23.11.2016 11:30:45

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Русская православная церковь никогда не согласится на независимость Украинской церкви от Московского патриархата, заявил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном акте в храме Христа Спасителя по случаю своего 70-летия, в котором приняли участие предстоятели и представители всех 15-ти поместных церквей.

"Я благодарю владыку Онуфрия за его мужество и твердость в отстаивании святого православия и за сохранение канонического единства Церкви. Наша Церковь никогда не оставит в беде своих собратьев на Украине и не откажется от них. Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей Церкви, ибо Киев — это духовная колыбель святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии", — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к митрополиту Онуфрию.

Зал встретил эти слова аплодисментами.

Слова Патриарха Кирилла о том, что автокефалии УПЦ МП не будет никогда, являются пророческими и историческими, считает Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов:

«Они сказаны специально громко, на весь мир, чтобы "обломать рога" мощнейшему униатско-бандеровскому лобби, действующему в РФ и помогающему оторвать Малороссийскую Церковь от Русской, толкнуть в объятия хунты малороссийских архиереев, ехавших на 70-летие Патриарха. Есть сведения, что некоторые сотрудники погранслужбы РФ пытались препятствовать их проезду на Московский Всеправославный Собор. Эта провокация "случайно совпала" с программной статьей рупора Драбинко Ланы Самохваловой (или Самофаловой),в которой она убеждает, что достаточно политически устранить митрополитов Онуфрия и Антония и посадить в застенок униатской антиправославной хунты ревностного мирянина Вадима Новинского, то УПЦ пойдет на объединение с расколом и унию (автокефалия УПЦ-это уния). И это провокация отлично вписывается в этот план борьбы за иерархов УПЦ (говорят, до самого бегства в Испанию несколько дней назад Драбинко активно занимался агитацией епископата против митрополита Онуфрия за "предстоятельство винницкого митрополита Симеона). Провокация разоблачена, виновные будут найдены и наказаны, малороссийские архиереи настолько любимы и в центре внимания Всеправославного Собора в Москве, что еще больше сплотились вокруг Патриарха Кирилла и митрополита Онуфрия. Драбинко дал очередные клеветнические показания против Вадима Новинского по сценарию Луценко и подальше от ответственности сбежал в Испанию "на неопределенное время".

Травля Вадима Новинского хунтой будет иметь "обратный эффект" - он станет гетманом Вадимом Новинским ,новым Богданом Хмельницким.

Патриарх Кирилл дал сегодня неостановимый импульс развитию всей Святой Руси, Великой, Малой и Белой!

21 ноября, в праздник Михаила Архангела, в Москве, в храме Христа Спасителя состоялся подлинно Всеправославный Собор, поводом к которому было 70-летие Патриарха Кирилла.

Патриарх Кирилл в присутствии Предстоятелей и делегаций всех Поместных Церквей подтвердил анафему Филарету Денисенко, обличил хунту и его антицерковные законопроекты, раскольников и униатов и сказал, что канонические границы Русской Православной Церкви неизменны, никогда не будут изменены ,что Киев-это начало русского Православия, то есть никакой "украинской поместной церкви" не было, нет и быть не может!

Все Предстоятели и полномочные Представители всех Поместных Церквей громко аплодировали.

Московский Всеправославный Собор прошел триумфально, Патриарх Кирилл сказал главное, чтобы никто и никогда не посмел агитировать за унию, расколи автокефалию УПЦ-бесполезно. Русская Православная Церковь - единая и неделимая, Патриарх Кирилл - наш великий Предстоятель и духовный лидер Третьего Рима и русского мира Великой, Малой и Белой Руси».

Напомним, что на Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры – созданный в 1990-е годы Киевский патриархат и возникшая в 1917 году Украинская автокефальная православная церковь. Нынешние украинские власти настаивают на признании независимости Украинской церкви от Московского патриархата.

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