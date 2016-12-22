Конец транзитной роли Украины

23.11.2016 11:08:05

На сегодняшний день невозможно дать точных прогнозов о том, какие политические условия сложиться на Украине к 2019 году. Однако можно четко очертить условия, при которых окончательный разрыв отношений России и Украины в энергетической сфере станет реален. При сохранении государства Украина в его нынешних границах и с действующим режимом на момент 2019 года, никакой речи о поддержания энергетических отношений быть не может. Эта связь должна быть разорвана окончательно и бесповоротно, чтобы в будущем не поставить себя в ситуацию заложника этого режима, или следующего, который возможно окажется еще хуже. Наше политическое руководство осознает это условие. Конечно, у Киева есть ответ на все эти очерченные риски и угрозы. Украина является членом Европейского энергетического сообщества, в которое она вошла еще при Януковиче. И здесь основной расчет ставился и ставится на попытке Украины стать газовым хабом Европы. К реализации этой роли разработана схема. Украинские хранилища, построенные еще в СССР, достаточно емкие, и Киев планировал наполнять их реверсным газом, который будет закупаться в бóльших объемах (по сравнению с теми, что есть сейчас). На сегодняшний день реальных объемов не хватает даже на покрытие упавших газовых потребностей Украины в условиях промышленного спада. Поэтому заполняться хранилища будут купленным на свободном рынке российским транзитным газом, который предназначен для Европы. Украинские власти полагают, что в этом случае в их газохранилищах могут скапливаться значительные запасы европейского газа. При этом очевидно, что этот газ на 70 % был бы российским и из этих хранилищ они пустили бы его на европейский газовый рынок. Таким образом, сбывалась бы мечта киевских властей, задуманная еще во времена президента Ющенко, - стать общеевропейским газовым хабом.

Первой на разрыв энергетических отношений решилась именно Украина. В тот момент руководство страны надеялось заменить роль транзитера новой ролью - общеевропейского газового хаба. Если бы это получилось, в этом случае Украина получала бы возможность не только диктовать цены на европейском газовом рынке, но и повысила бы свою политическую роль в Европе благодаря энергетической зависимости Евросоюза.

Все эти расчеты сколь масштабны, столь и утопичны. Во-первых, очевидно, что объема реверсного газа, который Украина закупает у Венгрии, Словакии и Польши, не хватит для заполнения хранилищ, то есть необходим еще и транзитный российский газ, предназначенный для ЕС. Здесь следует обратить внимание на тот момент, что ввод «Северного потока» изменил картину. Ввод второй очереди «Северного потока» снижает объем российского газа, транспортируемого через Украину в ЕС, до критической величины. Даже без продолжения «Турецкого потока» в Европу, а только с одним «Северным потоком», оставшихся объемов российского транзита через Украину для общеевропейских нужд уже недостаточно. Во-вторых, реверсный российский газ, который Украина сейчас покупает, и его перенаправление из Украины на «Северный поток» отразится и на уменьшении самого реверса. Газ из «Северного потока» будет идти не в Польшу, а в Германию. Внутри ЕС немцы будут разбираться по своим правилам со своими партнерами. Из всего этого становится понятно, что транзитная роль Украины закончилась. Момент, когда это случится уже окончательно - вопрос времени.

При Януковиче Украина пыталась реализовать еще один проект, основной целью которого должна была стать роль Украины как транзитера среднеазиатских углеводородов в Евросоюз, минуя территорию России. С начала 90-х годов киевские власти пыталась принимать активное участие во всех американо-европейских проектах транспортировки углеводородов из Азии в Европу, без участия России. И тут типичным примером является провальный проект нефтепровода Одесса-Броды. Это старый нефтепровод, который начали строит в 1997 году. В период с 1999-го по 2002 год он не был загружен. Помощь пришла из России. С 2002 по 2010 год ТНК-ВР поставляло нефть в Одессу в реверсном режиме из нефтепровода «Дружба», далее ее вывозили уже в Европу. С 2010 года этот нефтепровод перестал работать. Информации о состояние этого проекта на сегодняшний день нет. На этом все независимые от России проекты Украины по транзиту заканчиваются.

У России на сегодняшний день есть свои проблемы. Руководство страны их благополучно решает. Российская Федерация - единственная страна, которая имеет возможность на сто процентов собственной нефтью и газом заполнить любые газопроводы и нефтепроводы. Западноевропейские государства давят на брюссельскую бюрократию, чтобы сдвигать переговоры в сторону заключения контрактов, отметая ненадежных участников в виде полунезависимых режимов американских сателлитов на постсоветском пространстве. Поэтому становится очевидно, что транзитная роль Украины закончилась навсегда. России ни в коем случае не стоит ее продлевать.

Виктор Пироженко, обозреватель издания «Известия»

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