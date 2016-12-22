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Рубрика / Экономика

По итогам абхазо-российского форума подписано 6 соглашений


22.11.2016 14:36:47

Замминистра экономики Абхазии Батал Тарба оценил итоги прошедшего абхазо-российского делового форума как успешные. По его словам, в ходе форума удалось заключить 6 соглашений.

В частности, компании «Абхазстрой» и «Славянский мир» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития инноваций в строительстве, по которому в Абхазии появится инновационный строительный кластер.

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц подписал соглашение с компаний «Эко-центр менеджмент групп», которое затрагивает сферу обращения производственных и потребительских отходов. В рамках этого договора запланировано строительство перерабатывающего завода в республике.

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