Мир должен осознать, что нынешняя Украина — террористическое государство

22.11.2016 14:03:23

Военнослужащие Российской Федерации, которые были похищены на территории Крыма сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), являются фигурантами уголовного дела о «дезертирстве». Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По словам Гитлянской, российские солдаты были задержаны при пересечении КПП «Чонгар», когда выяснилось, что против них были возбуждены уголовные производства. Она отметила, что сержант контрактной службы Александр Баранов и прапорщик Максим Одинцов до присоединения Крыма к России проходили службу в Вооруженных силах Украины. В 2014 году они приняли решение остаться в Крыму и принять присягу Российской Федерации. СБУ инкриминирует Баранову и Одинцову две статьи Уголовного кодекса Украины: «государственная измена» и «дезертирство».

Факт похищения признало министерство обороны РФ. В военном ведомстве отметили, что украинские спецслужбы специально сфабриковали против российских солдат военные уголовные дела о якобы совершенных ими преступлениях против Украины. В Минобороны потребовали немедленно вернуть военных в Россию.

«Украина продолжает провокационные действия на границе с Крымом даже в годовщину Евромайдана, и это не случайно. Поскольку СБУ регулярно занимается пиар-акциями, которыми украинские власти силятся доказать угрозу, якобы исходящую из России, это «похищение» российских военных тоже является пиар-акцией. Цель — спровоцировать Россию на жесткий ответ, который бы позволил Украине перейти в наступление в Донбассе при молчаливом согласии Вашингтона и Брюсселя. Поскольку подобные инциденты на границе с российским Крымом случаются не впервые, необходимо усиление пограничного режима на российско-украинской границе и проведение контртеррористической операции в тех районах Крыма, которые прилегают в украинской границе», — пояснил политолог Максим Жаров.

По мнению эксперта, Украина регулярно засылает своих диверсантов в Крым, их задерживают российские спецслужбы, поэтому антитеррористическая операция в Крыму уже проводится. Однако необходимо качественное усиление этой операции, с предъявлением общественности в кратчайшие сроки весомых доказательств подготовки Украиной терактов в Крыму.

«Основная цель России здесь состоит в том, чтобы с фактами в руках регулярно показывать мировому сообществу, что Украина является террористическим государством и поэтому дальнейшее выделение денег Украине со стороны ЕС и МВФ есть спонсирование международного терроризма. Пока простые американцы и европейцы этого еще не осознали. Необходимо ставить вопрос о возвращении наших военнослужащих и пресечении в будущем подобных инцидентов в рамках «нормандской четверки». С учетом того, что сейчас в США происходит транзит власти, необходимы прямые контакты российских и американских спецслужб с целью урегулирования ситуации. Не думаю, что это исключительно украинская затея. СБУ согласовывает подобные операции с американскими спецслужбами, поэтому именно с американцами и необходимо вести переговоры о возвращении наших военнослужащих», — считает Максим Жаров.

Илья Муромский

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