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Детали
Исход
|22.11.2016 13:49:07
Николай Орлов
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В эти дни 96 лет назад наш полуостров стал ареной, на которой происходили очень печальные события - эвакуация из Крыма частей белой Русской армии генерала Врангеля, а также гражданских лиц, пожелавших эвакуироваться вместе с армией, что стало одним из трагических эпизодов братоубийственной гражданской войны в России. В ходе этой эвакуации, также называемой «Русским Исходом», на кораблях белого Черноморского флота и гражданских судах покинули Россию и ушли в изгнание свыше ста пятидесяти тысяч граждан России, большая часть которых покинули Родину навсегда и умерли на чужбине.
Одним из городов, из чьих портов уходили корабли с эвакуируемыми, стала Ялта. Эвакуация из Ялты проходила 1(14) и 2(15) ноября 1920 года. Наиболее крупной воинской частью армии генерала Врангеля, эвакуировавшейся из Ялты, стал конный корпус под командованием генерал-лейтенанта Барбовича.
В воскресенье 20 ноября по инициативе Ялтинской организации Русской общины Крыма (председатель Алексеева И.М.) состоялось гражданское и церковное поминовение граждан России, погибших в ходе гражданской войны 1917-1922 гг., а также граждан России, вынужденных уйти в изгнание и умерших на чужбине. Мероприятие, на которое дал свое благословение настоятель собора Св. Александра Невского протоиерей Адам (Дмитренко), проходило на Набережной возле часовни памяти Собора Новомучеников и Исповедников Российских. В качестве организатора выступил Станислав Васильев. Сначала иереем Иоанном была отслужена лития по убиенным в годы Гражданской войны, затем была минута молчания. От горсовета Ялты перед собравшимися выступила Светлана Базилюк. С очень проникновенной речью выступила руководитель ялтинской организации Русской общины Крыма, депутат ЯГС Ирина Алексеева. Она подчеркнула, что «к лету 1920 большевики заняли практически все российские губернии, и только Крым оставался последним бастионом старой России. Но когда в ноябре 1920 г. был взят Турецкий вал, Перекоп, осознавая бесперспективность сопротивления, намереваясь сберечь костяк своей армии, Врангель распорядился приступить к эвакуации…» Затем от казаков выступил член Русской общины атаман хуторского общества пограничной казачьей охраны Михаил Крупенко, который рассказал, что сегодня традиции русского казачества активно возрождаются. С интересом присутствующие выслушали Николая Шамшина-Трубецкого, отца которого вывозили из Севастополя 14.11.1920 г., а было ему тогда всего 5 месяцев. Олег Шамшин в настоящее время проживает в Америке, ему 96 лет. Аркадий Батеев, редактор газеты «Ялта православная» обратил внимание на то, что многие гражданские конфликты возникают тогда, когда люди забывают Божьи заповеди. А Русская православная церковь может объединить людей, имеющих разные политические взгляды и предотвратить возможные конфликты.
Завершилось памятное мероприятие возложением венков на воды Черного моря.
После этого казаки Алупки и Симеиза поехали к Поклонному кресту, установленному в 2009 г. на месте расстрела в декабре 1920 г. раненых и медперсонала госпиталей Алупки.
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