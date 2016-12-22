В Сочи установлен бронзовый бюст Ивана Шмелёва

22.11.2016 13:28:27

Иван Александрович Шмелёв в своё время стал родоначальником всего музыкального образования на курорте. Именно его именем названа легендарная сочинская "шмелёвка". В День города у музыкальной школы, как и у всего города появилась ещё одна достопримечательность.

Больше полувека Иван Александрович Шмелёв посвятил музыкальному образованию сочинских детей. Столько же времени созданная им школа достойно несёт имя музыканта. Для слаженной музыкальной партии не хватало только достойного обрамления. Им и стал бронзовый бюст.





Константин Затулин, депутат ГД РФ: «Город Сочи — это не просто курорт, это культурный центр на Черноморском побережье. Это одна из столиц культурных нашего Юга России. И безусловно память о людях, которые вложили свой вклад в то, чтобы Сочи стал таким, она для нас абсолютно незабываемая».

Автором памятника стал художник и скульптор Пётр Хрисанов. На работу у него ушло ровно два месяца.

Пётр Хрисанов, директор художественного музея г. Сочи, скульптор, искусствовед: «Мы видим, как вновь... насколько прекрасен и красив наш город. И всё это великолепие сделало предыдущее поколение, которое было до нас. Это уже перечисленные люди, которые пришли сюда, которые начали этот город возводить, начали строить».

По словам главы города Анатолия Пахомова, строить будущее, можно только там, где не забывают о своих корнях. Особняком в этом списке всегда будет родоначальник музыкального образования в городе Иван Александрович Шмелёв.

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