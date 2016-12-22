Украина: осталось недолго

22.11.2016 13:00:19

Алексей Сергеевич Селиванов Главный Атаман Верного Казачества

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Главный Атаман Верного Казачества

Добрые русские люди в 2014-м мечтали, что русская армия войдёт в Киев. Всё тому благоприятствовало – был легитимный Президент, который мог обратиться за помощью. Была не повязанная кровью украинская армия, которая просто не вышла бы из своих казарм. Было несколько тысяч отморозков с Майдана, которых ловила бы сама же украинская милиция. И тогда, возможно, под именем ЛНР все подразумевали бы «Львовскую народную республику». Против которой бы даже не факт, что объявили бы «АТО». Скорее всего, не успели бы. Представим обычную картину: сознательные галичане наперегонки бегут записываться в пророссийские партии. Крым и Донбасс остаются в составе дружественной России Украины. Все желающие граждане (особенно галичане!) получают российское гражданство. Промышленные связи восстановлены. Украинцы получают повышение уровня жизни и все возможности реализовать себя в огромном государстве. Но, вместе с тем, продолжаются гуманитарные игрища с идеей «братских народов», с кафедрами всевозможного украинства, «парадами вышиванок» и анекдотами «про москалей». Такая традиционная украинская дуля в кармане. Которая бы когда-нибудь снова вышла боком…

Всего этого не произошло по психологическим причинам. 25 лет не только Украина была оторвана от России. Но и Россия от Украины. Различия в жизни государств накапливались. Их жители, когда-то близкие родственники, друзья, родные переставали понимать друг друга. Люди, ответственные в России за отношения с Украиной, не понимали её. Не понимали дипломаты и спецслужбисты. Не понимали и боялись. Как и новое поколение украинцев, российские спецы стали считать Украину каким-то другим, иностранным, чужим и непонятным пространством. Которое, если восстанет, то «мы им поможем». А если нет – то страшно и соваться. Так и произошло. Пророссийским протестующим помогало не российское государство, а отдельные идейные люди, собиравшие на протесты копейки и жертвовавшие личные деньги по тысяче-другой долларов. Нашумевшие записи переговоров Глазьева и Затулина – как раз об этом. Стрелков зашел по своей инициативе и при поддержке ещё одного товарища. И безуспешно ждал в Славянске вмешательства российской армии…

Позже была сделана иная ставка. Восставшим республикам Донбасса российское государство не дало умереть и ныне на их поддержку тратит грандиозные средства. Возвращение республик в состав Украины, какая она есть или какая она была до переворота 2014-го года, уже невозможно. Сформированы и работают государственные структуры, правоохранительные органы, функционируют учебные заведения, идёт своя, отлаженная жизнь. Например, украинские пропагандисты любят издеваться над дипломами непризнанных республик, но они не говорят, что выпускники ВУЗов ЛНР и ДНР могут получить и массово получают, параллельно с дипломами своих оставшихся в республиках заведений, дипломы российских ВУЗов по сходным специальностям. Так что окно возможностей у них шире, чем у украинских коллег. На боевом дежурстве стоят Вооружённые силы (Народная Милиция), численности, вооружения и подготовки которых вполне достаточно, чтобы мечты украинских националистов повторить хорватскую операцию «Буря» так и остались мечтами. Сейчас многие отставные ополченцы в своих блогах пеняют на недостатки армии ЛНР и ДНР. Но где их нет? Костяк всех подразделений составляют ополченцы, прошедшие войну и досконально изучившие военное дело. Их мотивация намного выше, чем у украинских силовиков – что мобилизованных, что контрактников. Ближний тыл или место дислокации частей Народной Милиции – населённые пункты ЛДНР. Чтобы выбить из Славянска вооружённое лёгким стрелковым оружием ополчение, украинские силовики месяцами обстреливали город из тяжёлых орудий. Теперь же, когда количество и качество средств огневого поражения у ополченцев многократно возросло, для того, чтобы заставить его отступить, украинским силовикам придётся уничтожать целые населённые пункты.

Немаловажный фактор – российская армия на границах Украины. Российское руководство понимает, что майдан не произошёл сам собой, и украинский переворот – лишь часть глобальной игры. В случае обострения ситуации, доходящей до мировой войны, российские войска должны быть готовы противостоять объединённым войскам блока НАТО. Впрочем, ситуация в Европе такова, что сегодня там нет никакого желания ввязываться в Третью Мировую. Поэтому европейские страны не захотят участвовать в мясорубке. Скорее, возможен раздел Украины на сферы влияния – и вот тут наличие сильной войсковой группировки нужно для того, чтобы обеспечить наиболее выгодный для России вариант раздела. В случае же попытки украинских силовиков осуществить разгром республик Донбасса, который, как мы понимаем, будет сопряжён с массовыми разрушениями и геноцидом мирного населения, российской армии не обязательно будет даже пересекать границы Украины, чтобы нанести украинским силовикам потери, несовместимые с дельнейшими действиями.

Итак, количество и оснащённость Народной милиции (вооруженных сил) Народных Республик вполне достаточны, чтобы отбить наступление украинских силовиков. Но недостаточны, чтобы самим идти в наступление, которое неизбежно повлечёт за собой расширение линии фронта. Добровольные вооружённые силы Республик ограничены в количестве и заведомо менее многочисленны, чем армия Украины, постоянно подпитывающая «волнами» мобилизации. То есть, чтобы ополчение шло вперёд и при освобождении новых территорий прирастало добровольцами, нужна либо помощь Российской армии, либо, чтобы часть украинских силовиков «вышла из игры».

Военный разгром украинской армии чреват полной потерей управления над рядом регионов страны. Отступающие в беспорядке украинские формирования – это мародёрство и коллапс транспортной системы в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях. Это обрушение линии фронта, а значит – переход части силовых структур и местных самооборон на сторону ополчения Донбасса или российской армии, если она даст себе труд зайти на территорию Украины.

Заход Российской армии на Украину может быть спровоцирован либо попыткой украинских силовиков жёстко разрубить донбасский узел (они это понимают, поэтому в наступление не идут), либо развалом Украины и необходимостью включить в российскую сферу влияния возможно большей части бывшей Украины (часть достанется Польше, Венгрии и Румынии).

Украинским властям в таком случае останется только контролировать столицу и аэропорты, для организации собственной эвакуации. Особо упоротым нацикам и атошникам будет роздано оружие – и вперед, по сценарию берлинского фольксштурма 1945-го. Только безнадёжно верящий украинским телеканалам человек поверит, что эти люди будут «геройски противостоять оккупантам», как бойцы Гитлерюгенда в Берлине. На деле же, украинские населённые пункты превратятся в место для удовлетворения жестоких прихотей «человека с ружьём». И приход российской армии или армии народных республик будет принят местным населением как долгожданное избавление.

Как раз этот вариант является самым приемлемым. Потому что главная победа Запада на сегодняшний день – это массовая русофобия в украинском обществе. Конечно, ею охвачен не весь народ. Но русски-ориентированные люди на Украине сегодня не имеют ни своего голоса, ни политической силы, выражающей их интересы. У молодёжи и детей русским настроениям взяться неоткуда – с детского сада навязчивая националистическая, безальтернативная пропаганда.

Намеренно ли, или просто по логике событий, ЛНР и ДНР сегодня являются как бы полигонами для отработки стратегий в будущей «Большой Новороссии» или, что вероятнее, всей Русской Украины. Просто включить их в состав России де-юре пока не представляется возможным по целому ряду причин – это и сотни тысяч единиц армейского оружия на руках у населения – бывших и нынешних ополченцев (до того, как из отрядов ополчения были созданы нынешние регулярный части, оружие никто и нигде не учитывал), и неопределённость границ (ЛНР и ДНР пока не контролируют всю территорию административных областей), и международные нормы. Всё-таки Донецкая и Луганская области в составе Украины не были автономиями, как Крым.

Вместе с тем, фактически Республики уже больше в России, чем в Украине. Полностью рублёвая валютная система, возможность для обладателей паспортов ЛДНР работать и учиться в России. Облегчённая процедура приобретения российского гражданства через программу переселения соотечественников (в ЛДНР российские паспорта никто, конечно, не раздаёт, но те их жители, кто озаботился этим вопросом, принимают участие в программе на территории РФ). В постмайданную Украину они не вернутся. Сегодня в силовых структурах Народных республик служат десятки тысяч жителей Донбасса. В разное время в разных отрядах ополчения служили ещё десятки тысяч. Ни они, ни чиновники, ни административные работники самого разного уровня, быть поражёнными в правах в Украине не захотят. Для неё все они – террористы.

Историки называют падением Римской империи почти столетний период. Украина – далеко не Римская империя. В принципе, ещё за две недели до окончательной победы Майдана разумным людям всё стало ясно. То, что ещё ходит гривна, что какие-то люди называют себя украинскими депутатами, силовиками – это условность. Для истории сто лет – это мгновение. Украина уже сошла с исторических скрижалей. Победила сама себя. Миллионы её жителей голосуют ногами, уезжая на Запад и Восток. Но всё-таки есть множество людей, живущих и сегодня в её границах и желающих для неё добра. Видящих её в родной для неё, свойственной ей естественной среде – в составе Русского мира, Руси. Нашим соотечественникам хочется, чтобы всё произошло быстро и, по возможности, бескровно.

Украина вернётся в Русский мир добровольно. Как это было всегда в истории. И, как всегда в истории, она перед этим умоется кровью. Увы. Ополчение войдёт только в те населённые пункты, где его ждут. Российская армия зайдёт только тогда, когда она станет не оккупантом, но желанным избавителем народа от беспредела банд АТОшников, «новой полиции», прочих «самооборон». Беспредел ещё не достиг настоящих масштабов. Но видя масштаб личностей новых украинских деятелей – от мелких гражданских активистов до депутатов и министров, понимаешь, что ждать осталось недолго…

Алексей Селиванов, экс-помощник Министра обороны Украины, ополченец Донбасса

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