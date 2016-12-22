Патриарх Кирилл – духовный лидер «наступательного Православия» не только в русском мире, но и в общемировом масштабе

22.11.2016 12:18:47

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

перейти на страницу автора





Интервью главы отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ Кирилла Фролова Информационному агентству «Анна ньюс» посвящённое 70-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

- Сегодня в гостях у ведущего студии интернет-канала «Анна-Ньюс» директора фонда поддержки христианских церквей "Международный фонд христианская солидарность" Дмитрия Пахомова вновь политолог, руководитель отдела по связям с РПЦ Института стран СНГ Кирилл Александрович Фролов.

Сегодня, мы поговорим о такой знаменательной дате, которая грядет 20 ноября - это 70-летие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

19 февраля 2009 года Святейший Патриарх Кирилл, вступил на патриарший престол - это было великое событие. Сегодня самое время поговорить об этом великом человеке, о Святейшем Патриархе Кирилле и о его служении Матери Церкви и Матушке России.

Кирилл Александрович, может, Вы поделитесь своими какими-то своими впечатлениями от общения с ним и как политолог тоже выскажите свое мнение по этому вопросу.

- Все члены Русской Церкви и других Поместных Церквей молитвенно общаемся с Патриархом, мы за него молимся, постоянно, потому, что это человек, которому замены нет.

И который самое главное все то, что обещал и показал себе и всегда был и остается человеком Церкви вот он и выполняет во всём служении. Он прекрасно понимает, что необходимо актуализовать Предание, что мы, православные должны давать самое актуальные, опережающие ответы на самые острые вызовы современности. Причём, мало реагировать, реакция это свидетельство того, что организм жив. Это мы должны задавать дискурс.

Во всех отраслях политики, геополитики, культуры мы должны задавать тон, задавать дискурс, не просто отвечать антицерковным, антихристианским силам, но опережать их, прогнозировать их удары.

И лучшим подарком в честь 70-летия нашего духовного Отца, пастора Русского мира, великого православного Иерарха, лидера духовного и интеллектуального лидера Вселенского православия, Святейшего Патриарха Кирилла будет трансформация нашей с вами Ассоциации православных экспертов в такой «Православный Рэнд-корпорейшн», «Статфор», «Фабрику мысли», которая работает на опережение.

И самое главное, мы должны учиться у Святейшего. Его жизнь - это проповедь. Вы заметьте, за Богослужением - две проповеди, затем трапеза, очень динамично проходит и все сводится к проповеди. И таких проповедей каждый день очень много. Какой активный ритм его пастырских поездок. Вы посмотрите, только за последний один год, он был везде и еще до конца года будет на западных окраинах России и во Франции, где он сделает великие дела - не только откроет замечательный, вновь построенный православный Троицкий собор в Париже, но и сделает выдающиеся миссионерское дело по приведению той самой «другой Европы», о которой говорил на Всемирном Русском Народном Соборе, к истине православия. Продолжит дело великого святого 20 века Иоанна (Максимовича) Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца, который в Европе создавал православные общины западного обряда, в частности, во Франции, где он рукоположил епископа Иоанна(Ковалевского), западного обряда. И я верю, я молюсь об этом, что его проповедь к тем христианам Франции, которые борются против политики Олланда, тотальной дехристианизации, который превратил некогда «дочь католической церкви», Францию, в лидера дехристианизации, изгнал христианство из школ, ввел ЛГБТ т.е. денационализирует Францию. Это сопротивление дехристианизация приведет к активному поиску в христианской консервативной среде Франции, среди тех двух миллионов французов, которые вышли на манифестацию за Христа, за сохранение христианского образования в школах, против легализации однополых «браков», и этот поиск приведет их к самому главному пониманию, что все беды, вся дехристианизация это от отступления от Православия. Все началось, казалось бы с «мелочи», с филио́квы (лат. Filioque) до «Папской непогрешимости», реформации, потом дехристиниазация, полный либерализм. Поэтому панацея - возвращение к вере Отцов, к истине Православия. И поэтому я верю, и я конечно, когда пишу, что Святейший Патриарх Кирилл приедет в Париж присоединит Марин Ле Пен и всю консервативную христианскую Францию в православие, я как бы шучу и не шучу, в каждой шутке есть доля шутки, потому что я вижу, что Святейший Патриарх Кирилл настолько убедителен и великолепный миссионер, что услышит вся христианская консервативная Франция и шаг за шагом придет к истине Православия, что Святейший умеет так сеять, что всходы обязательно будут. Поэтому для меня каждое его богослужение, каждая проповедь это ожидание новых великолепных, миссионерских, убедительных аргументов. Каждый пастырский визит Святейшего это миллионы, это тысяча новых членов Святой Православной Церкви. И я вижу, что Святейший прекрасно понимает, что каждый член Православной Церкви должен быть миссионером, он не должен быть «воскресным христианином». Я вижу как он пытается и успешно пытается проявить волю к миссионерству каждому члену Русской Церкви. Я вижу его очень убедительные, яркие, мощные шаги - это создание системы митрополий в Русской Церкви. Ведь, великий церковный историк в двадцатом веке Владимир Ильич Махнач, которого я считаю своим учителем, уже писал, что беда Русской Церкви, один из факторов революции, это малочисленность русских епархий, когда на всю православную Российскую Империю было всего 67 епархий и православный народ десятилетиями не видел своего патриарха, а церковь была лишена Патриаршества. А Патриарх Кирилл - это символ сильного Московского Патриархата, духовный и интеллектуальный лидер Вселенского Православия и поэтому, когда я читаю новые книжки обиженных на Святейшего Патриарха Кирилла людей, что дескать Патриаршество не должно быть сильным, что нужно его уравновесить какими то пресвитерианскими, мирянскими противовесами - это антицерковное и антироссийская пропаганда. Вспомним великого русского канониста, профессора Троицкого, который писал, что обновленческий раскол, это следствие пресвитерианской революции, антиепископской. И что на Соборе 1917 года истинного идеолога восстановления Патриаршества во главе с митрополитом Антонием (Храповицким), сильного Московского и всея Руси Патриархата и ревностные миряне были вместе против «попов и либеральных профессоров- обновленцев», которые боялись восстановить Патриаршество и которые сдерживали превращение Собора из эффективного средства возрождения Церкви и России, который, если бы Патриархом вовремя избрали сторонника сильной Церкви митрополита Антония (Храповицого), сломал бы хребет и либералам и наступающим большевикам. Конечно, когда они уже пришли и уже невозможно было избрать Митрополита Антония, который, кстати, победил голосованием на Соборе и альтернативы Святителю Тихону уже не было. Но если бы сильного Патриарха Антония (Храповицкого ) избрали бы в сентябре 1917 года, то он, сильный Московский Патриарх, сломал бы хребет либералам из Временного Правительства и большевикам и восстановил бы сильную православную Россию. Потому что сильный Московский Патриархат это «миссионерская армия» и мы все члены этой армии, которые мобилизованы и поэтому каждая новая епархия, я категорически приветствую новые митрополии и епархии, это новые «миссионерские дивизии», это новые «миссионерские полки». Каждый приход должен быть таким «миссионерским бастионом», центром «миссионерского наступления». И поэтому Патриарх Кирилл, Священный Синод и Архиерейский Собор приняли решение, что при каждом приходе должен быть свой штатный миссионер, штатный катехизатор, штатный молодежный работник, штатный социальный работник, потому что мы все –отмобилизованная «миссионерская армия». И поэтому любые призывы «обиженных», голос обиженного это испорченный голос, любые призывы к ослаблению патриаршества, воли патриаршества, миссионерской воли, это призывы к ослаблению Церкви и России, так как без сильной Церкви Россия погибнет. Поэтому Союз Патриарха Кирилла и Президента Путина сегодня, я не утрирую, я говорю как есть - спасает Россию. Нужно быть такой «миссионерской армией» и учиться у Патриарха Кирилла, который днем и ночью проповедует, ездит и строит эту «армию миссионеров» без этой армии Россия не победит, без этой армии мир свалится к Антихристу.

Если закончить тему о митрополиях, то это восстановление канонического строя, сильный Патриархат, сильная митрополия и епархии в каждом городе. Я считаю, что этот процесс не закончен и я вот жду когда появится Костромская митрополия, Марийская митрополия, Благовещенская митрополия. Почему я так хочу митрополию в Костроме, потому что сохранилось историческая топонимика, которая свидетельствует о единстве Древней Руси и современной тоже. Вот древнерусский город Галич, сейчас все знают только о Галиче, который в Галицкой Руси, но ведь Галич это и Галицкая Русь и Галич (Костромской) это - Московская Русь, это одна и та же Русь. Вот когда появится Галицкая епархия Костромской митрополии это будет «дюжина ножей в спину антихристовой киевской хунте». Это будет доказательство единства русской исторической топонимики, единства Руси, вот Владимир-Волынский и на Клязьме, Новгород-Великий, Волынский и Нижний, Галич Галицкий и Костромской, это все единство Западной и Восточной Руси, это свидетельствует о единстве Руси. Поэтому возрождение митрополий и новых епархий это еще и возрождение древних русских городов и возрождение единой исторической Руси.

Я считаю, что мы должны поучиться у братской Сербской Церкви, где границы митрополий и епархий не совпадают с титовскими и либеральными границами Сербии и Черногории. Они как бы показывают, что епархия с центром в Сербии могут заходить на территорию Черногории, оккупированной режимом антихристианского и антиправославного политика, ставленника Запада Мило Джукановича, епархии в Черногории могут заходить на территорию Сербии. То есть Церковь показывает, что эти границы между частями исторической Сербии, это искусственные границы, что Сербия, Черногория и Республика Сербская в Боснии, сербское Косово -это одна страна и один народ. Тоже самое должно быть и на Руси, считаю, что границы наших митрополий и епархий могут заходить и Белоруссию и Новороссию и Малороссию и наоборот, что бы показать, что мы единая Церковь и единый русский народ.

Кстати, говоря о едином русском народе, буквально вчера, Синод Украинской Церкви Московского Патриархата, во главе с исповедником православия митрополитом Онуфрием, осудил действия Драбинко, предателя Митрополита. Это прекрасный подарок Святейшему Патриарху Кириллу к 70-летию и свидетельство того, что Церковь на Юго-Западной Руси не встанет на колени. Потому что за Драбинко стоит режим, он пытается очернить и даже сфабриковать уголовное дело против митрополитов Онуфрия, Антония, против мирянина Вадима Новинского, которые якобы хотели сжить со свету Митрополита Владимира. Это невероятная чушь, клевета, кощунство, в результате которого Блаженнейшего митрополита Онуфрия вызвали на допрос, а карпатороссу митрополиту Антонию и мирянину Вадиму Новинскому грозит арест.

Но в результате гонений Вадим Новинский укрепил свой образ, как мирянина,- ревнителя Православия и Святой Руси и Драбинко с Луценко добились обратного результата. Теперь они все получат из просто мирянина Вадима Новинского - гетьмана Вадима Новинского, который будет новым Богданом Хмельницким, они сами его вознесли своей травлей Вадима Новинского. Они сделали из него «православного гетмана Малороссии». А Драбинке после вчерашнего решения Синода либо принести покаяние в своей деятельности против Митрополита Онуфрия, митрополита Антония (Паканича), либо быть отлученным от Церкви, по канонам. Отмолчаться уже не получится, потому что по канонам, если православный воздвигает клевету на архиерея или другого мирянина и это клевета не подтверждается, то он подлежит тем же прещениям, которые он требовал оклеветанным. А он требовал уголовных дел, а не только обличения. То есть, он либо приносит Покаяние, молчать он уже не может, потому что Синод это малый Архиерейский Собор, это суд церкви. Либо он продолжает войну и следующий шаг этот запрет в священнослужении и лишение сана. Потому что это серьезное обвинение, клевета против своего Митрополита Блаженнейшего Онуфрия, против управляющего делами Церкви Митрополита Антония (Паканича) и против ревностного мирянина «гетьмана «Вадима Новинского. Он бросил очень серьезные клеветнические обвинения, он должен либо покаяться, либо попрощаться с саном. И Драбинко уже после решения Синода выбрал войну-он вместе с Генпрокурором Луценко пытался лишить Вадима Новинского депутатской неприкосновенности, а Луценко закрыл православный храм в Генпрокуратуре. А Церковь будет каноническим, законным, правовым путем бороться за свои права, за миссию и у Церкви получится убедить малороссийский народ в том, что он православный русский народ, в том, что его обманули, провозгласив отдельным от русских народом. Я надеюсь будут следующие шаги это канонизация мучеников убиенных автокефалами и бандеровцами и нацистами архимандрита Александра (Вишнякова), митрополита Алексея (Громадского), епископа Мануила (Тарнавского), святых мучеников погибших в Малороссии во время ВОВ от рук бандеровцев и раскольников, автокефалистов и нацистов-это сотни священников.

И еще очень важный вопрос, мы сегодня не говорили об обновленчестве. Важно понимать, что у нас недоброжелатели Патриарха Кирилла и враги Русской Церкви пытаются замарать миссионеров, смешав их с обновленцами. Но в чём было обновленчество? Именно в ослаблении власти Патриарха, власти епископата, в «пресвитерианской революции», а вопросы перевода богослужения на русский язык - это периферийные вопросы. Основной пафос обновленчества это подчинение Церкви безбожной идеологии, встраивание в антихристианский формат. То есть миссионерство, которое намерено «превратить Савлов в Павлов» - это анти обновленчество и мы не обновленцы, мы миссионеры, мы - Патриархисты, это термин священноисповедника Иллариона (Троицкого). В пользу сильного Московского патриаршества свидетельствует служение Святого Патриарха Тихона. Ведь он в 1924 году, своей властью, отменил решение Собора 1917- 18 году о даровании автономии Киевской митрополии и своим указом вернул Украинской Церкви статус экзархата Русской Церкви , это было сделано для успешной борьбы с обновленчеством, с украинским автокефализмом, с большевизмом, который поддерживал украинизацию. То есть власть Патриарха это благо и условие спасения Церкви, что показывает вышеописанный шаг Святого Патриарха Тихона. И поэтому мы не позволим мешать святое миссионерство и патриархизм с обновленчеством. Как раз обновленцы это те, кто выступает против миссионерства и пытаются ослабить власть Патриарха Московского и всея Руси.

- Кирилл, вот сейчас позиции Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха Кирилла укрепляются на международной арене и сейчас, так вот сложилось, что президентом США стал Дональд Трамп. И он назначил своим помощником православного христианина, не просто помощником, а в администрацию, православного христианина. И он как православный христианин наверняка с большим почтением относятся к нашему Святейшему. Расскажите пожалуйста об этом, какие-то нам это дает возможности.

- Во-первых, мы очень рады, что это произошло. Почему? Потому, что в администрации прошлого Президента США, в основном были любители гей-парадов, и то, что православный христианин занял этот высокий пост это, безусловно, отрадно. Более того, Дональд Трамп заявил, что есть вакансия в администрации для русскоговорящего американца. И было бы очень важно, что бы на эту должность был назначен православный русский, прихожанин либо Православной Церкви в Америке, либо приходов Московского Патриархата в США, либо Русской Зарубежной Церкви. Почему? Потому что есть, как говорится, дьявол в нюансах - новый глава Администрации, один из лидеров аппарата Республиканской партии, который вопреки истеблишменту «республиканцев», антироссийскому, подержал Трампа, за это он его и не назначил, он прихожанин Греческой Архиепископии в США. Сама Греческая Архиепископия, она в Константинопольском Патриархате, но есть нюанс. В ней больше народу, чем в самом Константинопольском Патриархате и она давно хочет автономию от Фанара, от Варфоломея, это важный нюанс. Второй нюанс, не менее важный, сама Греческая Архиепископия в США Константинопольского Патриархата, была основана Патриархом Мелетием - обновленцем, мы уже с вами говорили, что миссионерство и обновленчество это противоположные явления, она было создана предателем православия Константинопольским Патриархом Мелетием (Метаксакисом), который признал обновленцев в СССР, создал греческие архиепископии в Париже, в Нью-Йорке, в США, везде, чтобы ударить в спину Русской Церкви, гонимой большевиками. Ведь исторически Соединенные Штаты Америка - это каноническая территория Русской Православной Церкви. В Америку зашли русские миссионеры, во главе с преподобным Германом Аляскинским, и затем Святой Патриарх Тихон долгие годы был миссионером в США, к нему присоединились карпатороссы, во главе с о.Алексеем Товтом, святым равноапостольным. Поэтому, США - это каноническая территория Русской Православной Церкви, которая даровала автокефалию своей американской митрополии, родив Церковь-дочь - Православную Церковь в США. И поэтому исходя из этих реалий нужно готовить историческую встречу Патриарха Кирилла и Дональда Трампа и терпеливо разъяснять новой американской администрации вот эти ключевые нюансы - что греки уважаемые люди и хорошо, что новый глава Администрации истовый прихожанин Храма греческой архиепископии, храма св. Софии в Вашингтоне. Но в Вашингтоне есть и храм Русской зарубежной Церкви, во главе с отцом Виктором Потаповым. Может отца Виктора Потапова назначить помощником президента США по Православию? Или отца Серафима Гана и других ревнителей воссоединения Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви? Это почему? Есть же два ключевых повода, о которых я уже говорил, вот в этом году 70 лет и Дональду Трампу и Святейшему Патриарху Кириллу. Вот такие юбилеи, это повод - они поздравят друг друга, и дальше в мае 2017 года будет великий юбилей - 10-летие воссоединения Московского патриархата и Русской Зарубежной Церкви. Части Русской Церкви, Синод которой располагается в США. Вот там бы в честь десятилетия русского воссоединения и сделать русского помощника Трампа по Православию. Ведь Русская Зарубежная Церковь всегда была на острие борьбы с «ересью украинства», с проектом "Украины, как анти-России". Ведь они издавали шикарные книги в Троицком монастыре Джорданвилле , например Н.Воейков «Церковь, Русь и Рим», где подробно говорится о том, как создавался антироссийский проект Украины, формировалась искусственная нация. Вот из издателей Воейкова, наверно, должен быть помощником Трампа по Православию, которые бы опроверг всю ту работу, которую проводила униатская галицийская диаспора, которая написала «закон о порабощенных нациях», антирусский закон и сейчас пытается использовать греческого главу администрации Дональда Трампа для того же галицийского униатского влияния в США и возвысить роль Константинопольского Патриархата против Московского. Поэтому мы должны четко говорить и в дни семидесятилетия Святейшего Кирилла, и всегда,о том что США - это каноническая территория Русской Церкви. Именно Русская Церковь породила свою «дочку»- Православную Церковь в Америке и поэтому в советовании с Русской Церковью, особенно в 10-летие Воссоединения Московского Патриархата с Русской Зарубежной Церковью, вот такой сделать большой подарок и символ потепления российско-американских отношений - православного русского помощника Дональда Трампа по Православию. Потому, что уважаемый человек - Глава Администрации, у него большие, широкие полномочия, в итоге православный русский человек должен быть специальным помощником Дональда Трампа по православию, который должен знать нюансы, потому, что «дьявол в нюансах».

- Спаси Господи, Кирилл Александрович, и под конец нашей программы хотелось бы, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу попросить "Многая лета" - многая лета, Ваше Святейшество!!!

- Напоследок скажем, что для меня, Святейший Патриарх Кирилл это образец. Посмотрите, в 70 лет - он выглядит, как мужчина в расцвете сил. Человек, который поддерживает свою отличную физическую форму для того, чтобы служить Церкви. Цель, что быть в 70 лет на острие Служения. Потому что перед Святейшим Патриархом Кириллом - глобальная миссионерская цивилизационная задача.

Я верю и в крещение Си Цзиньпиня в Китае, и я верю в катехизацию Дональда Трампа и в этих метафорах есть вера в то, что Святой Дух в нашей Церкви - действует, животворит. Когда мне говорят - Крещение Китая, Крещение Трампа, это же смешно, я отвечаю - слушайте, Крещение Руси - когда наши далекие предки делали человеческие жертвоприношения - тоже могло показаться смешным, но оно произошло. И сие буде, буде!

А Святейшему Патриарху Кириллу, нашему духовному отцу, нашему примеру, нашему великому Первоиерарху Русской Церкви и духовному лидеру миссионерско-политическому лидеру вселенского православия многая лета! Аминь!

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.