Аспекты энергетической безопасности в контексте интересов России

22.11.2016 11:35:13

В настоящее время очень важным аспектом в развитии взаимодействия России и Украины по энергетическому направлению является безопасность. Основной упор здесь делается на планы «Газпрома» и совершенно объективные интересы России по максимальному снижению или даже отказу от Украины в качестве транзитера наших энергоресурсов. В этом отношении у России есть несколько вариантов - «Северный поток», «Турецкий поток», и любые другие возможные в будущем проекты.

По первому варианту ситуация более менее понятна: «Северный поток» проходит в водах стран с нормальными режимами власти (если не учитывать вопросы НАТО). Соответственно, это придает достаточную стабильность для взаимодействия. Что касается второго варианта, то акватория Черного моря представляет собой в данном случае достаточно нестабильный регион, в отличие от того периода, каким он был двадцать пять лет назад, когда по сути это было внутреннее озеро Советского Союза. На сегодняшний день в регионе слишком велики риски для реализации таких технологически сложных и капиталоемких проектов, как «Турецкий поток» или уже действующий «Голубой поток».

У России уже был опыт провала последнего «Южного потока». Потери российской стороны тогда составили около 3 млрд., а новый «Турецкий поток» предполагает затраты в 20 млрд. Безусловно, российское руководство берет на себя очень большие риски по инвестициям в эти проекты. Свой отпечаток в этом отношении накладывают несколько факторов:

1. Ситуация в Азовском море, с размежеванием морских границ Украины. Вопрос непризнания российского статуса Крыма. Вопрос непризнания Абхазии. Достаточно нестабильная ситуация в Турции, где идут сплошные взрывы, рядом боевые действия, Сирия и так далее.

2. Усиление НАТО в регионе Черного моря. 26-27 октября состоялся саммит министров обороны государств альянса, где официально было принято решение об усилении присутствия НАТО в регионе Черного моря.

3. ПРО в Румынии, которая де-факто означает отказ НАТО от положений основополагающего акта Россия-НАТО о неразмещении существенных боевых сил в государствах-членах альянса. Планы по созданию флотилии, которую раньше планировалось сделать с опорой на Болгарию и Румынию. Сейчас основа направлена на Румынию, где-то с Грузией, в том числе.

4. Реальная помощь вооруженным силам Украины. Достаточно непредсказуемый украинский режим.

И, несмотря на то, что Россия принимает эти риски, и хотела бы максимально снизить зависимость от Украины как транзитера, будет ли это реализовано к 2019 году? Вопрос более чем актуальный, поскольку на строительство того же «Турецкого потока» выделяется два с половиной года. Дать точный прогноз о том, как будет развиваться ситуация в Турции (будет ли Эрдоган, будет ли кто-то другой, как будет меняться их позиция) невозможно. Это очень тонкий момент, который ставит нас в зависимость от их политики.

В то же время, помимо НАТО, не отстает в своих претензиях на Черное море и Евросоюз. Как известно, ЕС неоднократно принимал целый ряд резолюций по Черному морю. Самая первая - это резолюция 2011 года (когда Крым находился в составе Украины), в которой было официально зафиксировано негативное отношение к пролонгированию базирования Черноморского флота в Крыму. Тогда лидеры ЕС заявляли о своих претензиях на значительную часть региона Черного моря, которая рассматривалась ими с точки зрения стратегической важности для обеспечения своей энергетической безопасности. После воссоединения Крыма с Россией, в 2015 году, Европарламент принял еще одну резолюцию. В ней указано, что после «аннексии Крыма» стратегия Евросоюза по Черному морю заключается в том, что в своих дальнейших притязаниях на данный регион они намерены опираться на военную силу НАТО в координации с США. Безусловно, Крым рассматривался в планах НАТО и США как некий плацдарм для дальнейшего прыжка в Закавказье и в ресурсные регионы Центральной Азии. Поэтому, реализация энергетических проектов в ближайшие годы создает больше вопросов, чем ответов. И на 2019 год, и после него.

Что касается развития сотрудничества с Украиной по этому направлению, то в этом отношении нашему политическому классу есть о чем подумать. Здесь подразумеваются именно дальнейшие перспективы развития наших взаимоотношений. Можем ли мы позволить себе окончательно разрывать связь по энергетическому направлению? Достаточно тонкий момент. Россия не существует сама по себе. Здесь идет связка между нами и Украиной. Есть Евросоюз и его интересы. Лидеры ЕС прекрасно понимают, что, утратив доход в размере более 2% ВВП Украины от транспортировки газа, эта цифра ляжет на плечи налогоплательщиков Евросоюза, чтобы так или иначе поддерживать экономику Украины. Кроме того, сейчас в США меняется администрация. Рассчитывать на то, что они закрыв глаза будут смотреть на успехи России в укреплении ее экономических позиций, будь то по направлению в Европе, или по направлению Россия-Турция в регионе Причерноморья, вряд ли приходится. Поэтому, разрыв отношений с Украиной по транспортировке наших энергоресурсов – это слишком рискованный шаг в политической плане. Соответственно дальнейшее развитие ситуаций по всем запланированным проектам зависит не только от России.

Лариса Усова, научный сотрудник Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья РИСИ

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