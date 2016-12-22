Крымской агентуре Киева приказано лечь на дно

21.11.2016 14:40:12

В Симферополе во вторник, 15 ноября, был задержан вооруженный украинский гражданин, предположительно являющийся сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости». При себе задержанный имел гранату, пистолет и элементы для изготовления самодельного взрывного устройства.

Напомним, на прошлой неделе ФСБ задержала троих украинских диверсантов в Севастополе, которые, по данным силовиков, также являлись кадровыми украинскими разведчиками. В ходе следствия задержанные признали свою вину и дали признательные показания. Как удалось выяснить, они готовили диверсии на электростанциях, очистных сооружениях и газораспределительных сетях, а также на военных объектах Крыма. У подозреваемых изъяли взрывные устройства большой мощности, оружие и карты военных объектов. На данный момент все фигуранты дела находятся под арестом.

Ранее, в августе, ФСБ объявила о раскрытии в регионе агентурной сети, созданной сотрудниками ГУР Минобороны Украины. В ночь на 7 августа в районе Армянска была обнаружена группа диверсантов, при задержании которой погиб сотрудник ФСБ, а на месте боя нашли взрывные устройства и оружие спецподразделений ВСУ. В следующую ночь на территорию полуострова дважды попытались прорваться группы разведки, в результате чего погиб российский военнослужащий. После этого в Крыму усилили меры безопасности в местах массового скопления и отдыха людей, а также на важных инфраструктурных объектах.

Само собой, в Минобороны Украины утверждают, что задержанные не имеют к ним никакого отношения. А сами сообщения о задержании в Крыму диверсантов являются выдумкой.

— Насколько я знаю, таких случаев больше, просто не все они становятся достоянием общественности, — говорит крымский журналист Сергей Кулик.

— Нам сообщают только о тех, кто готовится к активным действиям, а ведь есть еще и пассивные «гости», чья задача — проехаться по Крыму и смотреть во все глаза. Кто-то появляется на полуострове под видом туриста, а у кого-то в кармане журналистское удостоверение. В Присивашье местные жители рассказывали мне, как задержали и передали пограничникам подозрительного незнакомца, появившегося в их селах. Похожих случаев немало.

А закончится это только тогда, когда в Киеве вместо нынешнего клептократического, русофобского режима обоснуется демократическое и настроенное на восстановление связей с Россией правительство.

— Каковы, по-вашему, реальные возможности украинской разведки в Крыму? Могут ли они нанести существенный вред?

— В 2014-м году некоторая часть ранее прибывших сюда с материковой Украины сотрудников СБУ и Главного управления разведки не приняла Крымскую весну и вернулась на родину. Вполне понятно, что во время своей службы здесь они занимались оперативной работой, имели своих агентов. Эта агентура сейчас может быть временно законсервирована, а, может быть, уже активно используется киевским режимом. И если такие секретные сотрудники находятся на ответственных постах, то определенный ущерб могут нанести — смотря какую должность они занимают.

— Есть ли среди местного населения те, кто их поддерживает? Могут ли они, опираясь на эту поддержку, развернуть полноценную диверсионную войну?

— Партизанского движения, о котором с надеждой мечтают диванные стратеги с желто-синими юзерпиками, в Крыму точно не будет. Хотя среди крымчан есть определенная группка лиц, не признающих воссоединение Крыма с Россией. В основном это люди в немолодом уже возрасте, из числа тех, кто ранее посещал малочисленные собрания «Свободы» и «Нашей Украины». После Крымской весны некоторые из них с перепугу уехали в соседнюю Херсонскую область, но потом вернулись, получили российские паспорта, занимаются коммерцией. Знаю одну такую активистку, занимающуюся полиграфией: сама внутри желчью исходит, но печатает портреты Путина — бизнес есть бизнес.

— Чего добивается Киев? Он хочет спровоцировать Россию на «ответку»?

— Вполне вероятно, что настоящий инициатор засылки диверсантов не столько Киев, сколько сотрудники спецслужб США, занявшие целый этаж в центральном офисе СБУ. Выборы в Соединенных Штатах закончились не так, как хотела уходящая администрация Обамы и, возможно, подобной активностью в тот период, когда новый президент еще не обосновался в Белом доме, хотят спровоцировать Москву на определенные действия.

— Сегодня многие новоизбранные иностранные лидеры говорят о том, что Крым де-факто российский, а Дональд Трамп и вовсе обещал рассмотреть возможность признания его таковым. Как в Киеве будут реагировать на развитие этой тенденции? Можно ли ожидать усиления на этом фоне количества попыток дестабилизировать ситуацию на полуострове?

— В удивительной соседней стране это воспримут как очередную «зраду», но теперь уже от такого ближайшего союзника. Если администрация Трампа потеряет всякий интерес к Киеву, не станет его финансово поддерживать, то тамошнему режиму будет уже не до Крыма — самим бы уцелеть. Впрочем, одно дело предвыборные обещания, другое — реальная политика. Возможно, Трамп и не признает полуостров российским, однако в то же время может засунуть «крымскую папку» в самый дальний ящик и, в отличие от Клинтон, не будет поднимать этот вопрос по случаю или без оного. Что ж, и это тоже неплохо. США никогда не признавали присоединение Прибалтики, однако это в определенные периоды нисколько не мешало деловой и конструктивной работе между нашими странами. Мы даже были военными союзниками.

— По мне так работа спецслужб должна быть более интенсивной, — отмечает крымский политолог Юрий Першиков.

— Надо знать специфику этой работы — если кого-то предъявляют и о ком-то громко заявляют — то он не имеет, как говорится, оперативной ценности. То есть этот человек, как правило, уже не является объектом наблюдения.

— Насколько, по-вашему, сильна агентурная сеть Киева в Крыму? Речь может идти о диверсантах, проникших с территории Украины или можно говорить о мощной «пятой колонне» из крымчан, поддерживающих Украину?

— Крым — территория достаточно сложная, еще до недавнего времени — территория другого государства, где наверняка была сформирована агентурная сеть, и не факт, что ее задача — открытые диверсии. Это может быть сбор информации, участие в какой-то деструктивной политической и общественной деятельности, потому что у большинства из этих людей сегодня имеется российское гражданство. Проблема есть, и неоднократно на нее обращали внимание.

Любой курортный регион — он сложный в оперативном отношении. Нельзя забывать и о том, что на территории Крыма осталось достаточное количество элитной недвижимости, которая принадлежит не последним чинам в прокуратуре Украины, в судейском корпусе, в депутатском — эти люди тоже бывают тут и тоже собирают информацию о жизни региона. Политическое решение о запрете въезда им сюда не принято, а потому с этой проблемой приходится мириться. Нельзя забывать также, что у перешедших на сторону России офицеров спецслужб Украины остались друзья и родственники в «незалежной», и это общение тоже не прервешь.

Поэтому сообщения, что в Крыму кого-то задерживают, свидетельствует о том, что есть, кого задерживать — и есть, к кому приехать. «Засланцы» сюда едут не на пустое место…

К тому же территория Крыма очень привлекательна для теракта. Любой теракт рассчитан на резонанс — особенно летом. А летом здесь миллионы отдыхающих.

Что касается «пятой колоны» — то она есть, ее тоже не может не быть. Практически все чиновники, сегодня оставшиеся в Крыму, были украинскими чиновниками. Сегодня они работают исключительно под давлением новых реалий. Более того, многим из них при Украине было работать намного комфортнее…

— А как оценить реакцию Запада на последние события в Крыму?

— Диверсанты в Крыму для Запада — не диверсанты. Надо отдавать отчет, что эту территорию в Европе оценивают как аннексированную и, с точки зрения западной логики, Украина на своей территории может делать все, что сочтет нужным. Для нас это шпионы — для Запада и Украины освободители и герои.

Повторяюсь: тех, кого показали — это не диверсанты в привычном понимании. Это связники, разведчики, кто угодно — но не те люди, которым поручено проводить масштабные резонансные акции. Те, кто будет этим заниматься, давно имеют российские паспорта и достаточно серьезно законспирированы. Да, их вспугнули во время получения взрывчатки и оружия из схрона в Армянске, но теперь Украина эту группу долго не будет расконсервировать.

Имея такие возможности, ДРГ использовать никто не будет. Тут ставку украинский ГУР делает на АБГ — агентурно-боевые группы из числа кадровых офицеров, оставшихся в Крыму.

— Есть ли способ оградить Крым от диверсий? Построить стену на границе?

— Полностью оградить Крым от диверсии не получится, исходя из того, что слишком разнятся задачи гражданских властей и спецслужб. С точки зрения противодействия терроризму, пропускной режим надо ужесточать. А с точки зрения рекламы и влияния на сознание простых украинцев — Крым, наоборот, надо открывать и делать образцовым курортом. Вопрос, что важнее, но этот вопрос должен решаться на политическом уровне.

— Некоторые эксперты говорят, что в связи с неожиданным итогом американских выборов и потерей Украины покровителя, в Киеве царит смятение и метания. Не с этим ли связанны участившиеся попытки диверсий в Крыму и обстрелов на Донбассе?

— Смятения в Киеве как такового нет. В украинском политикуме все же прагматики. Есть смятение среди элит — отсюда и некое переформатирование. Элиты на Украине ведомы. Ведомы заокеанскими ТНК и Госдепом. Смятение царит в Америке, где не могут пока рассесться согласно купленным билетам. Ну, и соответственно, на Украине проходят консультации. Сейчас Западу не до местечковых проблем.

Донбасс действительно обстреливают интенсивнее, но только потому, что нацбаты сегодня пытаются продемонстрировать Америке, что у них есть своя политика, отличная от сложившихся групп, и они хотят поучаствовать в новом перераспределении кураторов, а республиканцы — они исторически поддерживали националистические режимы, на это и расчет. Я всегда был скептиком и далек от шапкозакидательских настроений. Трамп действительно многим спутал карты, но американская система очень устойчива, и очень скоро его приведут в чувство или отодвинут, если личное мнение Трампа пойдет в разрез с мнением тех, кто, в конечном счете, принимает решения в США.

Дмитрий Родионов

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