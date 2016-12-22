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Рубрика / Безопасность

Провалили явку


21.11.2016 13:47:27

На прошлой неделе стало известно, что в Крыму оперативники задержали сразу две украинские диверсионные группы. Одна, как было заявлено, состояла из офицеров главного управления разведки Минобороны Украины, другая – из неких неустановленных личностей, предположительно крымских татар, прошедших специальное обучение в Киеве. Конечно, отрадно, что правоохранители успевают сработать на опережение и до терактов дело пока не дошло. Но долго ли так будет везти?

Во время первого, августовского, задержания погибли двое наших силовиков – механик-водитель Семён Сычёв и подполковник ФСБ Роман Каменев. Однако в итоге, как следовало из официальных заявлений, диверсантам не удалась ни одна из их кровавых задумок. А планы были впечатляющими: от управляемых взрывов в людных местах крымских городов до уничтожения ключевых объектов энергетической инфраструктуры полуострова. Так в чём же кроется истинная причина везения наших оперативников? И почему эксперты предупреждают о том, что оно на исходе?

Сотрудничество в обмен на свободу?

Скандально известного крымско-татарского политика Ахтема Чийгоза правоохранители задержали в январе прошлого года. Не из-за сбитой им насмерть на пешеходном переходе в Бахчисарае 24-летней беременной женщины и не из-за учинённого им и его приспешниками погрома в одном из местных православных монастырей – из-за причастности к организации массовых беспорядков у здания Верховного совета Крыма в феврале 2014 года. Возможно, именно Чийгоз и отдал крымско-татарским экстремистам приказ штурмовать здание, из-за чего погибли двое манифестантов, – сейчас в этой тёмной истории разбираются судьи. В общем, активист запрещённого в России меджлиса оказался за решёткой. Тем временем его родственники, включая законную супругу Эльмиру Аблялимову, развили бурную деятельность, суть которой легко уместить в вопрос, который они задавали высокопоставленным силовикам: нельзя ли что-нибудь предпринять, чтобы Чийгоза выпустили на волю?

Примерно в июле текущего года активность семейства вышла на самый пик. Аблялимова с домочадцами, говорят, к тому времени побывали во всех «высоких кабинетах» – за исключением одного, расположенного в Симферополе на бульваре Франко (здание республиканского УФСБ. – Ред.). Но семейству везде отказали. Мол, времена нынче не те, чтобы решать такие вопросы во внесудебном порядке, как с близкими сбитой Чийгозом беременной женщины. Как суд решит, так и будет. Тогда Эльмира Аблялимова объявила, что её якобы собираются похитить российские спецслужбы, но ожидаемого общественного резонанса её заявление не вызвало. И вот тогда, возможно, отчаявшаяся женщина решилась на последний шаг.

Ростислав ИЩЕНКО, политолог (Россия – Украина):

– К 2014 году запрещённый в России меджлис собрал в Крыму до 20 тыс. своих боевиков. Это были хорошо обученные и не боявшиеся крови люди, готовые оказывать вооружённое сопротивление россиянам вплоть до участия в масштабной резне. Так вот, эти люди никуда не делись. По моим данным, уехали до 2 тыс. боевиков, остальные остались. Сидят и ждут своего часа. Это потенциальные террористы, так что я не стал бы всю ответственность возлагать исключительно на украинскую военную разведку. Крымско-татарские боевики вполне способны применять тактику бандеровцев – днём они мирные жители, лояльные к власти, а ночью – «народные мстители». Они такие же националисты, как украинские бандеровцы. И, уверяю вас, они готовы прибегнуть к не менее жутким зверствам.

Диверсантов ловили у схронов с оружием

До воссоединения Крыма с Россией на полуострове действовали эмиссары доброго десятка радикальных исламских организаций, в том числе и весьма представительная группа поддержки запрещённой в России структуры «Хизб ут-Тахрир». Ещё в конце 90-х они оборудовали в горных районах несколько военно-спортивных лагерей для юношества, где их бежавшие из масхадовской Ичкерии единоверцы обучали крымско-татарскую молодёжь навыкам убийства. Популярность радикально настроенных и не чуравшихся крови «хизбов» среди молодых мусульман стремительно росла, и к 2014 году на полуострове насчитывалось более 10 тыс. адептов экстремистской группировки, действовавшей, кстати, на Украине вполне легально. У них были хорошо оборудованные тренировочные лагеря, их имамы служили в мечетях, а в схронах с оружием, оборудованных на чёрный день, имелись не только пистолеты и автоматы, но и оружие посерьёзнее. Напрасно били в набат местные политики, посвящённые в некоторые детали жизнедеятельности «хизбов» в Крыму – такие, как бывший спикер Верховного совета Леонид Грач или популярный телеведущий Сергей Веселовский: радикальные исламисты готовят почву для будущих терактов! Их, казалось, не слышали. Но этой весной оперативники ФСБ случайно «накрыли» несколько таких схронов и искренне подивились количеству и разнообразию собранного в них оружия. Для кого собиралось всё это богатство? Ответа на этот вопрос не нашлось: большая часть «хизбов» в ходе событий «русской весны» бежали из Крыма на Украину. И уточнить было не у кого. Разве что у многолетнего друга и спонсора беглецов – Ахтема Чийгоза.

Достоверно неизвестно, кто же всё-таки помог нашим правоохранителям вскрыть сеть смертоносных оружейных «закладок». То ли сам Чийгоз, то ли его супруга, то ли кто-то из их родственников. Но факт остаётся фактом: в конце июля правоохранителям уже было известно многое (если не всё) о местах, где можно однажды дождаться появления украинских диверсантов. Расчёт простой: рано или поздно засланные казачки пожалуют к схронам за оружием и боеприпасами. Ловить на живца таким образом было сравнительно и безопасно, и беспроигрышно. Что и подтвердили последующие события: от августовского задержания Евгения Панова и Андрея Захтея до недавней поимки полковников главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова.

Киев сомневается в крымских татарах

Возможно, так продолжалось бы и дальше: украинские диверсанты, прибывая на полуостров, следовали бы к оружейным закладкам, припасённым для них крымско-татарскими радикалами, и там бы их без шума и пыли «принимали» российские силовики. Но система дала сбой: кто-то из многочисленной родни Чийгоза, похоже, оказался невоздержанным на язык. В общем, в Киеве стало известно, что крымско-татарские оружейные «нычки» – ловушка для диверсантов. И несколько дней назад начальник ГУР МОУ генерал-майор Василий Бурба подписал циркуляр, категорически запрещающий диверсантам использовать в работе «денежные счета, коммуникационные устройства, склады, хранилища, жилища и автотранспорт, принадлежащие коренным жителям Крыма», под которыми подразумеваются крымские татары. В общем, отныне засланцам придётся использовать иные методы обзаведения оружием (в циркуляре Бурбы им предлагается воспользоваться помощью местного криминалитета). А значит, ловить их правоохранителям станет намного труднее.

В октябре у главного управления военной разведки Украины появилась новая эмблема – сова, пронзающая мечом, на рукоятке которого красуется украинский трезубец, Россию. На карте мира, служащей фоном эмблеме с совой, Россия единственная из всех закрашена серым цветом. Совы, как известно, охотятся на летучих мышей, а летучая мышь – символ российской военной разведки. Не получилось бы так, что, преобразовав ведомственную эмблему, украинская разведка преобразует и методы ведения террористической войны против РФ, отказавшись при этом от заведомо проигрышных схем.

Леонид ГРАЧ, политик (Крым):

– Я давно предупреждал, что радикальные крымско-татарские ячейки продолжают действовать в Крыму, и уверяю вас, что большей опасности, чем они, для правопорядка не представляет никто. Пока власти – не столько крымские, сколько федеральные – не решат эту проблему, угроза совершения террористических актов на полуострове будет очень высока – как бы профессионально ни срабатывали на опережение наши профессионалы

Влад Крымский

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