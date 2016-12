Уничтожить идейную базу и «святых» «украинства». Ч.1

21.11.2016 13:15:57

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

перейти на страницу автора





О том, почему Россия, на стороне которой – историческая и человеческая правда, проигрывает киевскому режиму «битву за историю» и том, как с этим бороться, рассказывает заведующий отделом по связям с Русской Церковью и православным сообществом Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

- Актуальна ли для российского общественно-политического и духовного поля тема Талергофа, русин, русского движения на Украине в целом? Какое влияние оказывает она на русскую идею и русскую государственность на современном этапе?

- Тема карпатских русских, или, по латинскому произношению, русинов и их геноцида - первого геноцида в двадцатом веке, геноцида карпатороссов - должна стать ключевой в политике российского государства. Она уничтожает идейную базу «украинства» - великой лжи нашего времени, лжи о том, что украинцы являются не просто отдельной от русской, но и антирусской нацией, «пострадавшей» от русских и выдвинувшей украинский нацизм как средство защиты от «русской агрессии».

Россия, имея сокрушительное термоядерное гуманитарное оружие исторической правды, им не пользуется. Между тем, миллионы людей, зомбированные историософской ересью украинства, если им открыть глаза, вернутся в русскую семью и возненавидят обманщиков с еще большей силой, чем они сейчас ненавидят нас, «москалей», а на самом деле, таких же русских, как и они.

Скептикам отвечу примером своего друга священника Игоря Кучерука - волынянина, бывшего ярого самостийника, адепта «Киевского патриархата». У него одна «слабость» - он любит читать. Ознакомившись с историческими документами об истории православной Малороссии и русской Волыни, о том, что исторически Волынь - это русская земля с русским самосознанием. О том, как волынский «засадный полк» князя Дмитрия Боброка помог своим, то есть русским, св. Дмитрию Донскому, одолеть бусурман и окатоличивающуюся Литву. О том, что в начале двадцатого века благодаря миссионерской патриотической деятельности волынского архиепископа Антония (Храповицкого) Волынь стала оплотом православных монархических русских национальных сил (было создано «Почаевское миссионерское типографское братство» во главе с архимандритом Виталием (Максименко), издававшее миссионерские «Почаевские листки» тиражом 2 миллиона экземпляров, обошедшее с проповедью каждый населенный пункт региона. Почаевские патриоты создали русский народный крестьянский банк, который выдавал крестьянам беспроцентный кредит и вывел их из-под экономической зависимости от инославных. Количество членов православных русских патриотических организаций достигло на Волыни 2 миллионов человек, без благословения архиепископа Антония ни один кандидат не мог быть избран в Госдуму, сепаратистская и революционная пропаганда была разоблачена и не имела успеха, в отличие от православной миссии), о. Игорь покаялся в расколе, в историософской ереси украинства, написал замечательные научные труды по житиям св. Новомучеников и истории православного русского возрождения на Волыни, стал переиздавать архив волынского «Союза русского народа».

Естественно, он был вынужден бежать от хунты вместе со своим разоблачительным архивом и сейчас трудится в Тверской митрополии. Вся проблема в том, что это никому не нужно. Ведь если того же о.Игоря Кучерука выпустить на большой телеэкран, издать его труды, труды карпаторусских «москвофилов», то таких, как о.Игорь, покаявшихся в грехе раскола русских Церкви и народа, будут миллионы. Но столетие Талергофского геноцида в 2014 года в России не заметил никто, кроме узкого круга специалистов. Мои книги вышли тиражом 2 тыс. (в двухтысячные я переиздал книгу узника Талергофа Василия Ваврика «Терезин и Талергоф»). Книга Дениса Охрименко о Талергофе – и вовсе тиражом в 500 экземпляров.

Вот так Россия использует свое термоядерное гуманитарное оружие исторической правды, в то время как Порошенко регулярно собирает все «историков «укрорейха» и требует от них фальсифицировать историю по Грушевскому еще и еще. И те работают, у них все средства пропаганды. А в ответ - 500 экземпляров, и это в ключевом вопросе, где Россия и русские стопроцентно правы.

Что же делают другие народы в столь важнейших историко-политических вопросах? Следующий год после столетия геноцида русских в Галиции был годом столетия геноцида армян, однако в Ереване, в отличие от Москвы, максимально использовали эту возможность для информирования мировой общественности о произошедшей трагедии – это были тысячи конференций, фильмов, научных и популярных просветительских изданий, грандиозные дни памяти в Ереване с участием глав государств. Армения правильно добивалась и во многом добилась международно-правового признания ООН геноцида армян «преступлением против человечества».

Польский сейм признал Волынскую резню 1943 года - массовое убийство бандеровцами поляков, в том числе женщин и детей - актом геноцида. Таким образом, идеология правящего на Украине режима официально признана преступной. Но Волынская резня - это продолжение самого массового преступления украинских националистов, стоявших у истоков нацизма – уничтожения «мазепинским» меньшинством галицко-русского народа.

- Расскажите, пожалуйста, о сути русского движения на современной Западной Украине перед Первой мировой войной. Наши оппоненты об этом знают, но предпочитают умалчивать, тогда как широкая публика об этом вообще не осведомлена.

- Речь идет, с одной стороны, о русском национальном возрождении Галицкой и Карпатской Руси в ХIХ-ХХ веках, а с другой - об австро-венгерском геноциде русских (политических процессах над «русофилами», концлагерях и массовых казнях, унесших более 60 тыс. жизней) и о роли «украино-австрийской партии» в вышеназванном черном деле.

О масштабах русского национального возрождения в Галиции красноречиво свидетельствует собравшая более 100 тыс. подписей русских галичан петиция в Венский парламент: «Высокая палата! Галицко-русский народ по своему историческому прошлому, культуре и языку стоит в тесной связи с заселяющим смежные с Галицкой землей малоросским племенем в России, которое вместе с великорусским и белорусским составляет цельную этнографическую группу, то есть русский народ. Язык этого народа, выработанный тысячелетним трудом всех трех русских племен и занимающий в настоящее время одно из первых мест среди мировых языков, Галицкая Русь считала и считает своим и за ним лишь признает право быть языком ее литературы, науки и вообще культуры. Доказательством этого является тот факт, что за права этого языка у нас в Галиции боролись такие выдающиеся деятели, как епископы Яхимович и Иосиф Сембратович, ученые и писатели Денис Зубрицкий, Иоанн Наумович, Устианович, Дедицкий, Головацкий, Площанский, Добрянский, Петрушевич, Гушалевич, из младших же -Залозецкий, Свистун, Хиляк, Мончаловский, Иван Левицкий, Дудыкевич, братья Марковы, Вергун, Яворский, Святитский, Глебовицкий, Глушкевич, Полянский и многие другие. Общерусский литературный язык у нас в Галиции в повсеместном употреблении. Галицко-русские общественные учреждения и студенческие общества ведут прения, протоколы, переписку на русском литературном языке. На этом же языке у нас сыздавна издавались и теперь издаются ежедневные повременные издания, как: «Слово», «Пролом», «Червонная Русь», «Галичанин», «Беседа», «Страхопуд», «Издания Галицко-русской матицы», «Русская библиотека», «Живое слово», «Живая мысль», «Славянский век», «Издания общества имени Михаила Качковского», расходящиеся в тысячах экземпляров». Далее в петиции приводились требования свободы изучения и преподавания русского языка, истории и права на русских землях, входивших в состав Австро-Венгрии[1].

Столь же динамично стал развиваться процесс возвращения униатов в православие (на крупные церковные праздники до 400 крестных ходов прорывалось через австрийскую границу в Почаевскую лавру). В ответ на рост русского возрождения в подвластных ей областях Австро-Венгрия развязала геноцид. Сначала было проведено несколько показательных процессов над священниками и мирянами, переходившими в православие и говорившими по-русски. Это так называемые «Процесс Ольги Грабарь» (1882), первый и второй Мармарош-Сигетские процессы (1912-1914) над закарпатскими крестьянами, целыми селами переходившими в лоно Православной Церкви (более 90 человек осуждены, тысячи крестьян несколько лет жили на осадном положении), процесс Максима Сандовича и Семена Бендасюка (1914), процесс доктора богословия Ф. Богатырца и «Дело братьев Геровских» на Буковине (1912-1914).

Затем, когда разразилась Первая мировая война, начался массовый антирусский террор. Была создана сеть концлагерей. Самый известный из них - Талергоф, близ г. Грац в Австрии. В первое время было уничтожено более 60 тыс. человек, более 100 тыс. бежали в Россию, еще около 80 тыс. было уничтожено после первого отступления русской армии, в том числе - около 300 униатских священников, заподозренных в симпатиях к православию и России. Эти сведения приводит польский депутат Венского парламента А.Дашинский[2] (все русские депутаты этого парламента были расстреляны).

Вот что писал об этих событиях галицко-русский историк Василий Ваврик: «Австро-мадьярский террор сразу на всех участках охватил прикарпатскую Русь... Наши братья, вырекшиеся от Руси, стали не только прислужниками Габсбургской монархии, но и подлейшими доносчиками и даже палачами родного народа... Они исполняли самые подлые, постыдные поручения немецких наездников. Достаточно взять в руки украинскую газету «Дiло», издававшуюся для интеллигенции, чтобы убедиться в этом окончательно. Сокальский уезд был поленом в глазах «украинских патриотов», поэтому доносы с их стороны сыпались на русских людей, как град из черной тучи... Педагог Стенятинский выдавал видных, деятельных крестьян в околице... В селе Маковисках на своих прихожан доносил священник-униат Крайчик. В селе Сосница «мужи доверия» украинцы Михаил Слюсарь, войт Михаил Кушнир и другие донесли на своих односельчан, на основании их доноса крестьян повесили... Двоих - Николая Смигоровского и Андрея Гардого - мадьяры-уланы привязали к своим седлам и волокли четыре километра до села Задубровы и обратно, потом повесили на вербах. В Станиславской тюрьме на Дуброве расстрелы шли с утра до вечера...

Талергоф... В дневниках и записках талергофских невольников имеем точное описание этого австрийского пекла. Первую партию русских галичан пригнали в Талергоф 4 сентября 1914 года. До зимы 1916-го в Талергофе не было бараков. Сбившийся в кучу народ лежал на сырой земле под открытым небом, выставленный на холод, мрак, дождь и мороз... Священник Иоанн Мащак под датой 11 декабря 1914 года отметил, что 11 человек загрызены вшами. По всей талергофской площади повбивали столбы, на которых довольно часто висели и без того люто потрепанные мученики, происходила «анбинден» - славная немецкая процедура подвешивания за одну ногу. Изъятий не было даже для женщин и священников... Но все-таки пакости немцев не сравнятся с издевательствами своих же. Немец не мог так глубоко влезть своими железными сапогами в душу славянина-русина, как этот же русин, назвавший себя украинцем, вроде официала полиции г. Перемышля Тимчука, доносчика и палача, который выражался о родном народе как о скотине. Он был правой рукой палача Пиллера, которому давал справки об арестантах. Тимчука, однако, перещеголял другой украинец - униатский попович Чировский, обер-лейтенант австрийского запаса... Все невольники Талергофа характеризуют его как профессионального мучителя и палача»[3].

А вот свидетельство еще одного узника Талергофа, М.А. Марко: «Жутко и больно вспоминать о том тяжком периоде близкой еще истории нашего народа, когда родной брат, вышедший из одних бытовых и этнографических условий, без содрогания души становился не только на стороне физических мучителей части своего народа, но даже больше - требовал этих мучений, настаивал на них... Прикарпатские «украинцы» были одними из главных виновников нашей народной мартирологии во время войны»[4].

Необходимо не только реанимировать правду и память о русском прошлом Карпат (вспомним еще республику Подкарпатская Русь 1918-39 г. и Русскую народную республику лемков во главе со св. мучеником Максимом Сандовичем), но и добиться международного признания «Русского «Холокоста» в русских Карпатах преступлением против человечества. Шесть томов «Талергофских альманахов» с описанием каждой жертвы геноцида, каждого уничтоженного села ждут своего переиздания!

Необходимо использовать уроки Армении и Израиля, сделавших тему геноцида своих народов (а геноцид русских Карпатской Руси был именно по этноконфессиональному признаку) важнейшим политическим, идеологическим и юридическим оружием. Либо это будет сделано, либо Россия будет проигрывать там, где она сильнее всех - на поле исторической правды о единстве русского народа - великороссов, малороссов, белорусов.

Грядет 2017 год, та сторона будет праздновать столетие «Центральной Рады» и «первого Президента независимой Украины» М.Грушевского, а Россия опять проиграет там, где может и должна победить, просто из-за бездействия, невостребованности компетентных специалистов. Ведь степень влияния «самостийнической» идеологии еще в первой четверти XX века была совершенно ничтожной. Об этом ясно свидетельствуют результаты единственного в те годы прецедента свободного волеизъявления граждан. Речь идет о муниципальных выборах на Украине летом 1917 года. На этих выборах в органы местного самоуправления было избрано: от общероссийских партий - 870 депутатов, от украинских федералистских партий - 128, от сепаратистов - ни одного[5]. Следует отметить также, что пресловутая Центральная Рада никогда и никем (!) не избиралась (это был просто клуб единомышленников) и что «первый президент» Украины Михаил Грушевский был избран именно этой Центральной Радой, а не народом.

- Что нужно сделать для максимальной популяризации этой проблематики в широких общественных слоях?

- Считаю важным обратить пристальное читателя внимание на тот факт, что в информационное борьбе, «битве за историю» с антироссийским киевским режимом Россией не использован системный аргумент - переиздание и массовая популяризация фундаментальных исторических, филологических, богословских трудов как великорусских, так и, в первую очередь малороссийских и карпаторусских историков, филологов, богословов, убедительно, на основе источников и документов, доказывающих тот исторический факт, что проект отдельных от русской украинской и белорусской наций является грандиозной исторической фальсификацией, призванной демонтировать российское государство и само русское национальное самосознание.

Публикациях этих работ, источников, популяризация их путем написания статей, книг, создания телепрограмм, документальных и художественных фильмов, системы эффективной пропаганды на основе этих трудов способна открыть глаза миллионам граждан Украины, обманутых, зомбированных нынешним киевским режимом. Открытие глаз на правду о своем историческом прошлом, при компетентной пропаганде, способно произвести эффект разорвавшейся бомбы и вызвать священный гнев против фальсификаторов и обманщиков - киевской хунты и всех идеологов «украинства». Именно люди, которым открыли глаза, которые, благодаря этому, вновь обрели правду и свое исконное русское самосознание, станут наиболее пассионарными сторонниками России и русского мира.

Предлагаю предварительный список таких работ. Он далеко не полон, в него не вошли работы киевских профессоров Д. Стороженко, И. Линниченко и многих других. Но перечисленные произведения обладают грандиозной разоблачительной силой против самого проекта Украины и Белоруссии как «анти-России», а этот проект является для нашей страны угрозой номер один.

Ряд работ посвящен теме геноцида галицких русских в начале двадцатого века, идеологами которого было «австромазепинское» меньшинство, поддержанное Германией и Австро-Венгрией в ходе подготовки Первой мировой войны с Россией.

Тема уничтожения бандеровцами и раскольниками-автокефалистами Православной Церкви на Украине в период Великой Отечественной Войны описана в книге С. Раневского «Украинская автокефальная церковь» и К.Фролова «Сакральные смыслы Новороссии».

Ряд редких библиографических трудов, таких, как третий том «Карпаторусских писателей» великого русского карпатоведа Ф.Ф. Аристова и подшивка газеты по борьбе с украинской идеологией «Свободное слово Карпатской Руси» 1960-2000 гг., а также уникального сборника с этой же идеологией «Путями истории» (издание Карпаторусского литературного общества, Нью-Йорк, 1977 год), имеются в моем распоряжении.

Итак, прежде всего, следует издать и переиздать:

- The biggest lie of the century - The Ukraine and Ruthenia by Peter G. Kohanik, Russian Orhodox Uergy Ass.or North America, Neu-York, 1952. Украинство, украинский сепаратизм, по выражению известного карпато-русского священника Петра Коханика, является «великой ложью XX столетия».

- Книга блестящего историка Галицкой Руси Василия Ваврика «Терезин и Талергоф». Творческую деятельность автор начал в качестве узника Талергофа, подпольно выпуская лагерные журналы и листовки с описанием австрийских зверств. После крушения Австрии Ваврик проживал во Львове, принимая активное участие в издании «Талергофских альманахов» - подробных сборников, посвященных русскому геноциду, учиненному австро-венгерской властью. Он также написал немало исследований и монографий о галицко-русском возрождении, его героях и вождях - И.Наумовиче, О.Мончаловском, Д.Маркове и многих других.

- «Талергофский альманах».

- Квинтэссенцией этих исследований является уникальная по полноте книга В.Ваврика «Краткий очерк истории галицко-русской письменности» (Лувен, 1968).

- Альманах Карпаторусского литературного общества («Путями Истории», т. 1 и 2), Нью-Йорк, 1974 г.

Книги таких авторов, как:

Дмитрий Андреевич Марков (1864-1938) - знаменитый публицист автор работ – «Австрия и Россия» (1910), «Россия и украинская идея в Австрии» (1910).

Иероним Дуцык (1861-1935) - поэт, драматург, историк. Наиболее известна «История Руси в песнях».

Дмитрий Николаевич Вергун (1871-1951). Писатель, поэт, наиболее известные труды – «Немецкий Drung nah Osten», «8 лекций о "Подкарпатской Руси».

Юлиан Андреевич Яворский (1873-1937) - поэт, критик, этнограф, ученый и общественный деятель. Во время первой мировой войны - один из организаторов "Карпато-русского комитета" в Киеве. Наиболее известные работы: "Пушкин и Карпатская Русь" (1899), "Гоголь в Червонной Руси" (1904), "Галицкая Голгофа" (1924), "Значение и место Закарпатья в общей смете русской письменности" Прага, 1930.

Семен Юрьевич Бендасюк (1877-1965). Узник австрийских лагерей. Поэт, историк, журналист. Наиболее известные работы: «Первые памятники русской переписки Д.И.Зубрицкого» (1932) и «Общерусский первопечатник Иван Федоров» (1935). Автор воспоминаний: «Памяти о.Максима Сандовича» (1935), «Единство Руси» (1936). Известен как человек высокой духовной жизни, верное чадо Православной Церкви.

Ф.Ф.Аристов. «Карпато-русские писатели».

А. Добрянский. «Проект политической программы для Руси Австрийской» (1871).

Екатерина де-Витте «Путевые впечатления. Буковина и Галичина» (Киев, 1904 г), «Русско-польский вопрос в Галичине» (1804-1909. Почаев, 1909 г.), «Происхождение и развитие украинофильства» (Шамордино, 1915 г.)

Анатолий Степанович Петрушевич (1821-1913) - крупнейший галицко-русский историк, этнограф, филолог, член русского Археологического общества в Москве, доктор киевского университета Св.Владимира, член многих научных обществ в России. Автор фундаментальных, требующих переиздания трудов: «Русь и Польша» (1849), «Львовская летопись» (1867), «Акты Ставропигийского братства» (1879) и шеститомник «Сводная галицко-русская летопись» (1874-1897).

Яков Федорович Головацкий (1814-1888) – один из первых энциклопедистов-просветителей Галицкой Руси, проявил сильный характер и выдержку в борьбе с латино-польским насилием в крае. Никакие преследования, даже лишение кафедры во Львовском университете не заставили его согнуться перед деспотом Галичины - наместником поляком графом Анджеем Голуховским. Головацкого изгоняют из Галиции, он переселяется в Россию и, будучи униатским священником, принимает православие и присоединяется к Святой Церкви как мирянин. Перечислим крупнейшие произведения Головацкого: «Три вступительные преподавания о русской словесности» (1849 г.), «Начало и действование Львовского ставропигийского братства» (1860), «Памятники дипломатического и судебно-делового языка русского в Галицко-Волынском княжестве» (1868), «К истории Галицко-русской письменности» (1883), «О памятниках русской старины в Галичине и Буковине» (1871), «Этнографическая карта русского народонаселения в Галичине, Угрии и Буковине» (1876), «Народные песни Галицкой и Угорской Руси» (1878).

Денис Иванович Зубрицкий (1777-1862) - потомок галицко-русского дворянства. Был первым этнографом и историком Галицкой Руси. Его исторические труды имеют непреходящую ценность, ибо содержащиеся в них акты и документы раскрывают русскую и православную историю Галичины, служат убедительным аргументом против униатско-самостийной мифологии – «Повесть временных лет Червонной Руси» (1850), Летопись Львовского Ставропигийного братства (Москва, 1850), «Начало унии» (Москва, 1850), «История галичско-русского княжества, с родословной картиной русских князей, галицких в особенности» (Львов, 1852-1855), «Галицкая Русь в XVII столетии» (Москва, 1862 г.).

Ф. Свистун. «Галицкая Русь под владычеством Австрии».

Петр Гардый - создатель уникального сборника документов по австрийскому геноциду «Галицкая Голгофа. Военные преступления Габсбургской монархии».

Газета карпаторусских эмигрантов в США «Свободное слово Карпатской Руси».

Н.С.Свенцицкий. «Материалы по истории возрождения Карпатской Руси (отношения Карпатской Руси с Россией в первой половине XIX века» (Львов, Печатня Ставронигийского института. 1905).

Евгений Недзельский. «Очерк карпаторусской литературы» (Ужгород, 1932).

Василий Кельсиев. «Галичина и Молдавия. Путевые письма» (С.-Петербург, 1868).

О.А.Мончаловский «Литературное и политическое украинофильство» (Львов, Типография Ставропигийского института, 1898).

Среди современных авторов можно рекомендовать следующие книги:

Протоиерей Николай Доненко. «Наследники Царства» (Симферополь, 2004 г.) - книга о новомучениках (с их цитатами) XX века, пострадавших на Украине - все они были сторонниками русского самосознания, обличали украинство как таковое - важный аргумент в битве за умы.

Кирилл Фролов. «Сакральные смыслы Новороссии» (Санкт-Петербург, «Алетейя», 2015 г.). В книге описаны преступления украинизаторов XIX-XX вв., включая нынешний киевский режим. Дается обзор, со ссылками на источники и факты, идеологии «украинства» как отречения от собственного, русского самосознания и православной идентичности. Приводится картина уничтожения Православной Церкви прошлыми и нынешними украинизаторами.

Олесь Бузина. «Воскрешение Малороссии» и «Вурдалак Тарас Шевченко». Эти ключевые труды убитого киевской хунтой историка и писателя, который замахнулся на «пророков» украинства и именно за это был убит, показывают, что, кроме террора, у строителей Украины и Белоруссии как «анти-России» других аргументов нет. В «Вурдалаке» Бузина развил идеи книги протоиерея Иоанна Чернавина «Истоки духовной деградации Тараса Шевченко» (СПб, 1908 г.), в которой сравниваются духовные пути А. Пушкина - от вольнодумства и масонства к Православию и патриотизму - и Шевченко, наоборот. Переиздание этого труда также очень важно - бить нужно по основам, фундаменту и «святым» враждебного России проекта

Валерий Разгулов - выдающийся, ныне живущий в Берегово карпаторусский историк и писатель, автор уникальных книг по карпаторусской истории, таких, как «Яркий след братьев Геровских», «Ф. Аристов и Карпатороссия». Фигура проф. Аристова - великого русского исследователя Карпатской Руси, не только написавшего уникальный труд «Карпаторусские писатели», но и создавший в Москве Карпаторусский музей, уничтоженный большевиками, должна быть максимально востребована, труды переизданы, Музей возрожден.

Продолжение следует

Примечания:

[1] Ф.Аристов. Карпато-русские писатели. Т. 1. - Москва, 1916.

[2] «Временник», Львов, 1938 г.

[3] В.Ваврик. «Терезин и Талергоф».

[4] «Галицкая Голгофа». США, изд. П.Гардый, 1964.

[5] А. Дикий. Неизвращенная история Украины-Руси. Т. 2. - Нью-Йорк, 1961.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.