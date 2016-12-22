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Детали
Россия-Украина-ЕС как участники глобального энергетического процесса
|21.11.2016 11:47:08
Если вспомнить те условия, в которых наш премьер-министр Виктор Черномырдин строил трубопровод «Ямал-Европа», то в тот момент газ стоил 50 долларов за тыс. куб. метров. Стоимость транзита не так сильно отличалась в бóльшую сторону (или в меньшую) от существующего транзита. Стоимость доставки российского газа тогда равнялась 10-15 долларам на территорию Украины и около 20 долларам до европейских стран (от 30 до 50% стоимости газа). Это примерные цифры, существовавшие на момент создания той инфраструктуры, о которой ведутся разговоры в настоящее время. Транзитер был отчасти равноправным партнером производителя газа. Были достаточно сложные инвестиции, дорого стоили компрессорные станции и так далее.
Как изменилась ситуация сейчас? Во-первых, рынок энергоносителей стал глобальным. Сейчас все привязано в той или иной степени к стоимости нефти как самого удобного носителя. Рост нефти перевел совершенно другую категорию потребителей газа, которые стали больше за него платить, и производителей, к которым относится Российская Федерация.
В этом отношении следуют рассмотреть другой момент – транзитеров – Украина, Турция, Германия. У производителя газа и у потребителя есть выбор транзитного пути. Это многосвязный граф. Можно попасть из точки B в точку А через точку С, можно через точку D, через точку Е, есть выбор путей. Украина, безусловно, была очень удобной территорией. Она расположена на геометрической прямой между основными потребителями и основным производителем, то есть Российской Федерацией. При этом ее значение не столь животрепещущее, если Россия сознательно выбирает другой путь транспортировки. Этот выбор уже был сделан с началом строительства «Северного потока», с переговорами по «Южному потоку» и так далее.
Если затронуть обсуждение того что, Украина была монопольным путем транспортировки газа в Европу, а Россия была монополистом в продажах, то здесь следует отметить один многозначительный факт – сейчас происходит развитие совершенно других глобальных технологий транспортировки природного газа. Если еще 20 лет назад природный газ являлся сугубо региональным рынком, который был практически полностью основан на трубопроводном транспорте, для которого важна украинская транзитная составляющая, то сейчас рынок глобален. Например, Словакия, которая потребляет порядка 3 миллиардов кубов газа в год, имеет хранилищ на 4,9 миллиарда кубов. Еще 5 лет назад страна на 100% зависела от Украины, поскольку висела на одной-единственной нитке украинского ГТС без других вариантов. Сейчас в этом маленьком государстве создана инфраструктура, которая позволяет им летом закачать газ, зимой – выкачать. Более того, созданы даже условия перепродажи любого количества газа в соседнюю Австрию или в Германию. Это новая реальность, которая влияет и на Россию и на Украину.
Сегодня в Российской Федерации на обсуждение выносится вопрос по природному сжиженному газу («Владивосток СПГ», «Ямал СПГ»), который является наиболее удобным заменителем уходящей нефти. Его приемущества заключаются в том, что этот газ не нужно компримировать. Его можно перевозить в сосудах «Дьюара», то есть в тех емкостях, которые гарантируют сохранность при низкой температуре - за счет естественного испарения происходит питание различных двигателей внутреннего сгорания. Если раньше завод по производству сжиженного природного газа мог быть построен только на мощности миллионы тонн, то есть миллиарды кубов, то сейчас уже есть заводы на 300 тысяч тонн, на 30 тысяч тонн в год. То есть это совершенно другой уровень по производству газов. Но этот газ тоже не бесконечен. Мы уже почувствовали это на рынке нефти.
Когда речь заходит о том, что в 1973-м году нефть стоила 2 доллара, и это всех устраивало, и потребителей, и производителей, то сейчас произошло падение до 25 долларов и вся экономика пошатнулась. С одной стороны, этой новой ценой вроде все довольны. С другой стороны, в настоящий момент инвестиции в геологоразведовательную область находятся на нижайшем уровне за все 50 лет нефтедобычи и нефтеразведки. Поэтому, для России сейчас тоже встает вопрос о том, что рост транзитных мощностей, рост различных путей транспортировки газа – это альтернатива не только для Российской Федерации. Европа же в свою очередь думает о том, брать сжиженный природный газ с территории Соединенных Штатов Америки, оплачивая им определенную премию, но создавая себе некую конкурентную среду, или продолжать сотрудничать с «Газпромом». Становится очевидно что выбор здесь не в пользу России. Это измерение, которое действует как на транзитера, так и на производителя. И в случае Украины, «Газпром» конечно, побеждает. Но в случае глобального рынка он вполне может проиграть.
Алексей Анпилогов, президент фонда «Основание»
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