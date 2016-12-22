В МИД России обсуждают вопрос о безвизовом въезде в Россию «неграждан» из Латвии и Эстонии

18.11.2016 15:52:41

В МИД России прорабатывают вопрос о безвизовом режиме въезда в Россию всех «неграждан» из Латвии и Эстонии, независимо от возраста.

Как сообщают СМИ в МИД России прорабатывают вопрос о безвизовом режиме въезда в Россию всех «неграждан» из Латвии и Эстонии, независимо от возраста. Читатели сайта Материк знают, что летом 2016 года «негражданка» Латвии, студента российского вуза была задержана в аэропорту, как незаконно въехавшая в Россию без визы. При этом миграционные службы ссылаются на то, что указ Президента России о безвизовом въезде «неграждан» распространяется только на граждан бывшего СССР. А те, кто родились после развала Союза, гражданами его не являлись, значит – нужно оформлять визу. Мы писали о том, что Татьяна Жданок, депутат Европарламента от Латвии обратилась в МВД России с просьбой исправить ситуацию и расширить право на безвизовый въезд всех неграждан, независимо от возраста. Эта просьба была повторена на Форуме «В единстве с Россией», прошедшем в Москве 28-29 августа с.г., в обращении к Премьер-министру, который дал поручение этот вопрос урегулировать.

Сейчас на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения) проходит процедура обсуждения проекта «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 17 июня 2008 года № 977 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации лиц без гражданства, состоявших в гражданстве СССР и проживающих в Латвийской Республике или Эстонской Республике», которая продлится до 25 ноября с.г..

Будем надеяться, что до конца года проект будет рассмотрен и от молодых соотечественников, не принявших гражданство Латвии и Эстонии, ориентирующихся на Россию, связывающих с ней свою жизнь, не будут требовать визы для въезда в нашу страну.

А.Докучаева

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