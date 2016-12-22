Андрей Грозин: Центральная Азия для США, как бездонная бочка

18.11.2016 13:29:30

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

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Глава представительства НАТО в Узбекистане Розария Пульизи заявила, что офис северо-атлантического альянса в Ташкенте весной будущего года будет закрыт. Причина — пересмотр бюджета на 2017 год.

Действительно ли дело только в деньгах, либо виной тому прошедшие выборы в США и грядущие — в Узбекистане? И можно ли теперь говорить об ослаблении позиции НАТО в Центральной Азии? Ситуацию комментируют Руководитель отдела стран Центральной Азии института СНГ Андрей Грозин.

Восстановить присутствие не получилось

"Это достаточно неожиданно, потому что при прежней администрации американцы приложили серьезные усилия для того, чтобы этот координационный центр открыть", — отреагировал на новость руководитель отдела стран Центральной Азии института СНГ Андрей Грозин.

Одной из причин такого решения, полагает он, является уменьшение контингента западной коалиции в Афганистане, из-за чего активность Запада и в частности США в Центрально-Азиатском регионе из года в год снижается. Это в свою очередь приведет к снижению многих программ, "касающихся вопросов безопасности и даже программ так называемого развития гражданского общества".

"Прозападные эксперты, журналисты, которые там сидят уже два десятилетия на грантах, последние полтора-два года жалуются на то, что идет сокращение финансирования. США выделяют на них все меньше денег. С одной стороны, у американцев есть определенное разочарование — сколько они ни вкладывают в Центральную Азию, она как бездонная бочка. Не расцветает там демократическое общество. Политики успешно научились имитировать демократические процедуры, а на самом деле влияние американцев и европейцев на политическую систему в регионе достаточно ограничено", — уверен Грозин.

После закрытия базы в Манасе, которая официально называлась центром транзитных перевозок, американцы сделали вид, что им не очень-то это и надо было, говорит эксперт. Хотя это был очень сильный удар по военно-политическому присутствию в регионе. Тем более что после применении силы во время бунта в Андижане и разговоров о том, что Ислама Каримова нужно посадить на одну скамью со Слободаном Милошевичем, была закрыта база в Хамабаде.

«Военное сотрудничество Узбекистана с альянсом было сокращено. Офис, который закрывается сейчас, появился позже — уже после того, как качели внешней политики республики опять качнулись в сторону поиска более тесного партнерства с Западом. Но недоверие узбеков по отношению к американскому курсу никуда не делось и опасения по поводу того, что Запад попытается реализовать одну из стратегий слома политической системы в Узбекистане, существует. На разных уровнях — начиная от руководства страны и заканчивая массовым общественным мнением", — уверен эксперт.

В то же время Андрей Грозин полагает, что этот офис НАТО в Ташкенте носил во многом имитационный характер, в котором проводились "имиджевые мероприятия" для местных журналистов и экспертов.

"Это был расчет на то, что вначале они откроют офис, а затем восстановят и военное присутствие на одной из баз. Эти надежды просуществовали несколько лет, а сейчас американцы столкнулись с тем, что Узбекистан и исполняющий обязанности президента подчеркнул это отдельно, что на территории страны никогда не будет никаких иностранных военных объектов. Какой бы сильной страной ни были США, какой-бы сильной организацией ни был Североатлантический альянс, играть на всех столах равноценно с каждым годом становится все труднее", — уверен Грозин.

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