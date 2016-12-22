Оценка основных показателей энергетики Украины и установление ценовой политики

18.11.2016 13:15:02

Вопрос прохождения отопительного сезона является наиболее актуальной как для России, так и для Украины и Европы. Каждая сторона имеет свои цели: Россия не хочет срывать свои контракты, Украина стремится показать свою надёжность как транзитёра, а европейцы не хотят оставаться зимой без газа. Поэтому эта тема показывает какое сейчас состояние Украины, и отношения России и Европы.

Рисунок 1. Риски прохождения отопительного сезона

На рисунке 1 отображены цены на газ. Однако когда начался разлад России и Украины, цена на начало 2014 года была 268,5 долларов за тысячу кубометров. Она складывалась из контракта и двух скидок. Первая скидка была по Харьковским соглашениям, за базирование Черноморского флота в Севастополе, а вторая – это спецскидка, которую киевские власти называли политической. Тогда Янукович приехал в декабре 2013 года, и ему предоставили и скидку, и кредит.

Первая скидка была отменена в апреле 2014 года после того, как Крым вошел в состав Российской Федерации. Вторая скидка ушла, потому что в соглашении было прописано, что если Украина («Нафтогаз») накапливает задолженность, то скидка аннулируется. Отсюда получается цена 485 долларов за тысячу кубометров, однако на тот момент это была действительно очень высокая цена, выше платила только Македония.

Рисунок 2. Цены на российский и реверсный газ для Украины

На рисунке 2 представлены две тенденции. С одной стороны, цена выросла, но с другой стороны, из-за того, что стоимость нефти начала снижаться, она начала падать. Цены, которые указаны по российским контрактам (российский газ в долларах) и по реверсам. Однако показатели Укрстата и украинского министерства промышленности и торговли разнятся.

Аргументы, что реверсный газ дешевле, не всегда состоятельны. Если посмотреть первый квартал 2015 года, то российский газ действительно дороже. То есть реверсный было покупать выгоднее, но в остальном он дороже. Это происходит в том случае, если цена на нефть резко падает. Соответственно, реверс быстрее реагирует на это и становится дешевым, а по контракту лаг примерно в полгода, то есть сегодня можно знать, какая цена будет через полгода.

Снижение стоимости по контракту «Газпрома» происходило медленно. Как правило, в каждом квартале, так как цена пересчитывается ежеквартально. Каждый месяц российский газ у «Газпрома» был дороже, чем реверсный. На четвертый квартал еще нет никаких данных, но заметно, что газ является довольно дешевым.

Рисунок 3. Объемы газа в ПХГ Украины на начало отопительного сезона

Основная тенденция, отображенная на рисунке 3 – это выход Украины на отопительный сезон с рекордно низкими запасами подземных хранилищ газа, и это на начало отопительного сезона каждого года с 2007 года. Причем можно отметить, что такая тенденция была все эти годы. Закачка все равно была меньше, чем выбиралось из подземных хранилищ, потому что еще с советских времен там были большие запасы, и постепенно, каждый год они проедались. Сейчас мы выходим вообще к историческому минимуму, и даже в Украине различные чиновники и политики спорили, сколько нужно закачать.

Министерство настаивало на том, что надо закачать 17 млрд. кубометров газа, а «Нафтогаз» в итоге вышел на цифру 14,7 млрд. кубометров. В итоге 16 октября начался отопительный сезон. Это рекордно низкий уровень, но есть возможность пройти его даже без закупки российского газа.

Рисунок 4. Потребление газа на Украине

На рисунке 4 отображено, что с 2006 года уровень потребления газа на Украине снижается. В 2009 году, это падение было связано с мировым кризисом. Показатели за 2015 г. – 13,8%. За несколько месяцев потребления газа (в 2016 году) оно сократилось на 10%. Действительно, потребление выходит на уровень 30 миллиардов кубометров.

Рисунок 5. Потребление газа на Украине по сегментам

Во-первых, на рисунке 5 показан объем потребления газа в области промышленности. Здесь четко прослеживается падение с 20 миллиардов кубометров до 12 (официальные данные «Нафтогаза Украины»). По населению: 2013 год – 14% падение, 2014 год – уже 10% падение. Население сокращает потребление из-за выбытия ряда регионов и из-за существенного удорожания тарифов на электроэнергию. Поэтому население задумывается об объеме потребления, потому что это становится довольно дорого. По второму и третьему показателям - отопление и потребление населения, тоже происходит сокращение. Технологические затраты - это сокращение непосредственно транзита, потому что «Газпром» стремится максимально загрузить все альтернативные маршруты, чтобы как можно меньше прокачивать газ по территории Украины. В 2015 году транзит в Европу и Турцию был 67 млрд. кубометров, в этом году будет больше. По некоторым прогнозам он может составить больше 70 млрд. кубометров, потому что само потребление российского газа в Европе возрастает из-за снижения цен. Европейцы начинают отказываться от угля и с удовольствием переходят на дешевый газ.

Рисунок 6. Технически обусловленное снижение угольных мощностей в Украине

На рисунке 6 представлены перспективы Украины в топливно-энергетической сфере. Украина стремится создать свой топливно-энергетический баланс таким образом, чтобы как можно меньше импортировать энергоресурсов, и переходит на уголь и на атомную энергетику. Однако при этом, не стоит забывать, что станции тоже имеют довольно высокий износ. Объемы вывода мощностей показаны в объемах вывода по электроэнергии.

Рисунок 7. Вероятные сроки закрытия атомных электростанций на Украине

Возможно, что будут продлеваться сроки работы украинских атомных станций. Однако, атомная промышленность на Украине будет постепенно выводиться. Это можно возместить, строя новые объекты не атомной энергетики, потому как себестоимость электроэнергии на современных атомных станциях довольно высокая. Было бы выгодно развивать угольную генерацию, потому что европейцы вытесняют его из энергобаланса, соответственно возникает профицит угля на рынке, и он становится дешевым.

Если говорить о транзите, то здесь возникают серьезные сложности. Алексей Миллер заявил, что мы действительно разберем трубы до возможного объема транзита 10-15 млрд. кубометров, то есть на входе в Украину останется 30 млрд. Остальной объем пройдет по «Опалу», «Северному потоку-1» и другим газопроводам.

В этом контексте хотелось бы подчеркнуть, что позиция «Газпрома» по отказу транзита через Украину твердая. Возможны перспективы заключения договоров только на год. Речь о заключении долгосрочных контрактов не идет. Украине будет крайне сложно найти свое место на рынке энергоресурсов. В связи с этим возникнет необходимость перехода на энергоэффективные технологии.

Игорь Юшков,ведущий специалист Фонда национальной энергетической безопасности,преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.