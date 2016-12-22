Россельхознадзор намерен разрешить импорт латвийских и эстонских шпрот

18.11.2016 12:57:01

По словам руководителя ведомства Сергея Данкверта, поставки могут возобновиться после Нового года.

Об этом сообщает РИА Новости. В Россельхознадзоре уточнили, что импорт в полном объёме восстанавливать не планируется.

Эмбарго на поставки рыбы и рыбной продукции из Эстонии и Латвии Россия ввела летом 2015 года.

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Комментарии

18.11.2016 16:34:01 Комментарий от Николай Яременко(Трезор)

Их шпроты - дерьмо в банке, опасное для здоровья... Бывший штурман Севрыбхолодфлота.

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