Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт  далее »
22.12.2016
15:27:12
Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
11:41:28
Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
11:39:21
Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
11:19:57
Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
11:18:55
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
21.12.2016
12:34:58
В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
12:31:56
В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
12:07:46
Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
11:38:31
Украина получит российский газ только по предоплате далее »
20.12.2016
14:01:42
Додон начинает формирование своей команды далее »

Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »

После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »

Обзор событий недели на Украине далее »

Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »

Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »

Об исламской конференции и не только... далее »

Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »

Рубрика / Религия

Сфабрикованное судебное преследование Вадима Новинского даст обратный эффект


18.11.2016 12:49:45

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


перейти на страницу автора

Синод УПЦ МП подверг резкому осуждению деятельность пропагандиста киевской хунты, раскола Русской Церкви и антиканоничного "братания" с раскольниками митрополита Александра Драбинко, который обвинен в кощунственном использовании имени Блаженнейшего митрополита Владимира (Сабодана) в своих деструктивных целях, в борьбе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, митрополитом Антонием, с Матерью-Церковью.

Вместо покаяния, Драбинко ответил Синоду активизацией фабрикации Генпрокуратурой Украины уголовного дела против ревностного защитника Православия мирянина Вадима Новинского. Которая по доносу Драбинки, прикрывшегося именем "хунтозависимого " мирянина Андрея Деракача выдвигают против Вадима Новинского вздорные обвинения в организации вместе с Виктором Януковичем и Виталием Захарченко "изоляции" Драбинко с целью низложения митрополита Владимира и привода к власти в УПЦ МП митрополита Бориспольского, карпаторосса Антония (Паканича). Понятно, что если Луценко и Драбинко удастся "засадить" Вадима Новинского, то следующей целью будет осуждение и тюрьма для митрополитов Антония и Онуфрия, о чем свидетельствует уже состоявшийся допрос Блаженнейшего митрополита Онуфрия по этому сфабрикованному делу. Оно настолько шито белыми нитками, что даже контролируемая раскольниками и нацистами Верховная Рада отказалась лишить Вадима Новинского депутатской неприкосновенности, как того требует Луценко. После своих дел у Драбинко нет никаких шансов, его не возьмет в свои ряды любая секта, заботящаяся о своей репутации-после похищения им монахинь Покровского монастыря и расписок Виталию Захарченко о том, что он не имеет претензий к МВД, после клеветы на нынешнее Священноначалие УПЦ МП. Впрочем, раскольникам и униатам плевать на репутацию, им лишь бы давить Церковь.

Но вот сфабрикованное Драбинко с Луценко судебное преследование Вадима Новинского даст обратный эффект. Он уже стал символом "Православного Сопротивления Малороссии.

Помнится, власти Речи Посполитой загнали в угол сначала вполне лояльного Речи Посполитой русского гетмана Богдана Хмельницкого, да так, что он стал Символом Православного русского сопротивления, закончившегося его победой и воссоединением казалось бы навеки поглощенной Речью Посполитой Малороссии с единоверной и единокровной Великороссией.

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

"Дело Новинского и "Фроловликс"

Замолчать правду о гонениях на Православие на юго-западе Руси, остановить процесс консолидации православного мира, народную дипломатию и диалог интеллектуальных миссионерских элит православного мира не удастся!

Режим Порошенко готовит расправу над канонической Православной Церковью Киевской Руси

Заявление Кирилла Фролова о масштабной репрессивной акции против духовенства, проводимой нынешним украинским режимом.

Хлопнуть дверью уходя

Обама, "коллективный Сорос" и Константинопольский Патриарх Варфоломей, уходя, хотят так громко хлопнуть дверью, чтобы у Трампа были связаны руки и процесс превращения Украины в антиРоссию" стал бы необратимым.

РПЦ никогда не согласится на независимость Украинской церкви

Слова Патриарха Кирилла о том, что автокефалии УПЦ МП не будет никогда, являются пророческими и историческими, считает Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов

Подготовка через деятельность УГКЦ и РКЦ к оккупации Украины Польшей

Метод униатизма, хотя и был недавно осужден в «Гаванской декларации», но так и остался в формальном аспекте, на практике же он до сих пор является колонизаторским, оккупационным и ассимиляционным инструментом геополитики Западного мира, в частности Рима. Польша не отказывается от своих исторических притязаний на потерянные земли Юго-запада Руси. Таким инструментом являются на Украине «церкви» УГКЦ и РКЦ.

Этнофилитизкая трансмутация; эксперимент – кентавр

Трансмутация это превращение одного объекта в другой. И если рассматривать поднятую тему, объектом исследования которого станут «национальные церкви» Украины, то всё равно придёться затронуть широкий спектр разных областей и категорий жизни христианина на Украине и вне её. А это национальный менталитет разных регионов, исторический генезис, культурообразующий элемент нации, богословие местных церквей, геополитика.

Агония Драбинки

О том кто на самом деле был заинтересован в поджоге монастыря преподобного Паисия Величковского в Севастополе, рассказал глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ Кирилл Фролов

Кирилл Фролов: Воссоединение в 1686 г. Киевской митрополии с Московским Патриархатом – абсолютно каноничное великое событие

Републикуемый с сайта "Религии в Украине" текст является образцом исторических фальсификаций, предпринятых униатским пропагандистским ресурсом.

В Москве отметили 330-летие объединения православных церквей Украины и России

В Институте стран СНГ прошёл круглый стол, посвященный 330-летию присоединения Киевской митрополии к Московскому Патриархату 

Верующие Украины протестуют против новых законопроектов

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2016 Институт стран СНГ.