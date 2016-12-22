Сфабрикованное судебное преследование Вадима Новинского даст обратный эффект

18.11.2016 12:49:45

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Синод УПЦ МП подверг резкому осуждению деятельность пропагандиста киевской хунты, раскола Русской Церкви и антиканоничного "братания" с раскольниками митрополита Александра Драбинко, который обвинен в кощунственном использовании имени Блаженнейшего митрополита Владимира (Сабодана) в своих деструктивных целях, в борьбе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, митрополитом Антонием, с Матерью-Церковью.

Вместо покаяния, Драбинко ответил Синоду активизацией фабрикации Генпрокуратурой Украины уголовного дела против ревностного защитника Православия мирянина Вадима Новинского. Которая по доносу Драбинки, прикрывшегося именем "хунтозависимого " мирянина Андрея Деракача выдвигают против Вадима Новинского вздорные обвинения в организации вместе с Виктором Януковичем и Виталием Захарченко "изоляции" Драбинко с целью низложения митрополита Владимира и привода к власти в УПЦ МП митрополита Бориспольского, карпаторосса Антония (Паканича). Понятно, что если Луценко и Драбинко удастся "засадить" Вадима Новинского, то следующей целью будет осуждение и тюрьма для митрополитов Антония и Онуфрия, о чем свидетельствует уже состоявшийся допрос Блаженнейшего митрополита Онуфрия по этому сфабрикованному делу. Оно настолько шито белыми нитками, что даже контролируемая раскольниками и нацистами Верховная Рада отказалась лишить Вадима Новинского депутатской неприкосновенности, как того требует Луценко. После своих дел у Драбинко нет никаких шансов, его не возьмет в свои ряды любая секта, заботящаяся о своей репутации-после похищения им монахинь Покровского монастыря и расписок Виталию Захарченко о том, что он не имеет претензий к МВД, после клеветы на нынешнее Священноначалие УПЦ МП. Впрочем, раскольникам и униатам плевать на репутацию, им лишь бы давить Церковь.

Но вот сфабрикованное Драбинко с Луценко судебное преследование Вадима Новинского даст обратный эффект. Он уже стал символом "Православного Сопротивления Малороссии.

Помнится, власти Речи Посполитой загнали в угол сначала вполне лояльного Речи Посполитой русского гетмана Богдана Хмельницкого, да так, что он стал Символом Православного русского сопротивления, закончившегося его победой и воссоединением казалось бы навеки поглощенной Речью Посполитой Малороссии с единоверной и единокровной Великороссией.

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