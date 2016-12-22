Киев теряет шансы на кредиты Запада

17.11.2016 16:21:59

Иван Иванович Скориков Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ



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Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), который является ключевым кредитором Киева, завершила свою деятельность на Украине и собирается в ближайшее время выпустить традиционное заявление по итогам дискуссий, проведенных с властями страны. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, допустив, что вероятность получения четвертого кредитного транша от МВФ снизилась. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с политологом о политике фонда в отношении Украины.

По словам Олега Чурия, у НБУ нет никаких вопросов к МВФ. В то же время, отметил он, в этом году увеличиваются риски неполучения транша на сумму 1,3 млрд долларов. Чиновник допустил, что совет директоров фонда может перенести вопрос выделения нового транша на следующий год.

«Напомню, что предыдущий сентябрьский транш был оформлен вопреки возражениям российского представительства на сессии Управсовета МВФ. Тогда Порошенко ликовал, трубя о «победе над агрессором», тем более что, помимо заветного миллиарда, Киев получил разрешение на временное отступление от ряда критериев выполнения своей долговой программы. Выделение того транша на фоне попыток продавить реструктуризацию трехмиллиардного долга Украины перед Россией, несомненно, стало вопиющим политизированным нарушением МВФ собственных же правил. Понятное дело, что за пару месяцев деньги в киевской копилке для Москвы не появились, а тем более — желание их возвращать. Однако делать из сентябрьского казуса прецедент в МВФ не спешат. И дело здесь даже не столько в недовольстве Москвы двойными стандартами, а в том, что киевский режим опасается социального взрыва в случае форсирования реформ, прописанных в кабальных условиях кредитования», — пояснил эксперт Института стран СНГ, член центрального совета Русского гражданского общества Иван Скориков.

Верховная рада, скрепя зубы, недавно показательно ввела для чиновников систему электронной декларации имущества, являющуюся одним из условий МВФ. И это сразу вызвало новый скандал, грозящий перерасти в политический кризис. Неадекватное богатство депутатов неделями обсуждают в самой Раде, в СМИ и на украинских кухнях. Жару в печь поддают склоки Ляшко с Тимошенко, отставка некомпетентного Михаила Саакашвили, выходки Надежды Савченко и нарастающие социальные протесты на улицах. Скориков напомнил, что именно из-за политической нестабильности был заморожен более чем на год предшествующий сентябрьскому транш.

«Ну и, наконец, все транснациональные фонды замерли в ожидании изменений внешнеполитического курса США после победы Дональда Трампа. Он в ходе избирательной кампании постоянно говорил одно и то же: пора вернуть Америку американцам, подразумевая и оптимизацию трат на экспорт и поддержку демократий. Если прежние транши Украине в нарушение регламента МВФ тем не менее были продавлены политическим прессом администрации Барака Обамы, то непредсказуемость нового президента Соединенных Штатов пока что охлаждает пыл друзей Порошенко в международных финансовых структурах. В том числе поэтому часть украинского политикума не без сожаления встретила результаты американских выборов», — резюмировал Иван Скориков.

Беседовал Илья Муромский

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