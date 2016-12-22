Без денег ЕС

17.11.2016 16:09:08

На Украине нашли способ обойтись без финансовой помощи от ЕС. Для этого украинцам нужно лишь увеличить объемы переработки древесины, заявил министр экономики Украины Степан Кубив, рассмешив этим заявлением экспертов.

Киев бравирует тем, что обойдется без денег ЕС, хотя факты говорят об обратном

Речь идет о сумме в 600 млн евро, без которой, как утверждает Кубив, Украина спокойно проживет в случае роста объема переработки древесины и отмены моратория на экспорт некоторых видов лесоматериалов, пиломатериалов и леса-кругляка, сказал Кубив.

Как рассказал в беседе с журналистом ФБА «Экономика сегодня» директор Института политики, права и социального развития МГГУ им. Шолохова, политолог Владимир Шаповалов, заявления Киева носят исключительно популистский характер. Кроме того, они демонстрируют интеллектуальную и управленческую немощь украинских политиков, да и просто выглядят неправдоподобно на фоне постоянных денежных вливаний, которые в течение последних двух лет делает в экономику Украины Брюссель, отдельные страны Евросоюза и Международный валютный фонд, только в сентябре авансом выделивший Украине 1 млрд долларов.

«Это чистой воды популизм. Более того, подобного рода заявления демонстрируют абсолютную интеллектуальную и управленческую немощь современной украинской политической элиты. Весь постмайдановский период украинская политика строилась на ожидании помощи от Запада – в первую очередь финансовой, и мы видим, что в настоящий момент эти ожидания не оправдываются. Причем не оправдываются в очень широком масштабе, и варианта «Б» у украинской элиты просто нет. Все ожидания и все постмайданные настроения были связаны с тем, что Украина рассчитывала на финансовые вливания со стороны Запада.

Но мы видим, что сейчас ситуация достаточно серьезно разворачивается в обратном направлении, и Запад не стремится вытаскивать нынешний Киев из финансовой западни. В то же самое время те процессы, которые происходят в экономике Украины, представляют собой не просто деградацию, но демонстрируют достаточно серьезный уровень распада. Распада экономических связей, налаженных экономических контактов с Россией. Причем индустриальная деградация Украины происходит на фоне масштабнейших коррупционных скандалов и серьезнейшего политического кризиса, в котором сейчас пребывает киевская власть», – говорит Владимир Шаповалов.

В этой ситуации очевидно, что киевским политикам остается только делать какие-то совершенно фантастические и нереальные заявления наподобие того, что сделал сегодня министр экономики Украины. «Давайте посмотрим правде глаза. На сегодня основным экономическим партнером Украины все равно остается Россия, несмотря на то, что Киев старается минимизировать экономические контакты с нашей страной. Кроме того, Украину никто не ждет в Европе и не будет рад ей в европейской экономике. Все позиции там давно распределены, все рынки поделены. Шансы, что Киеву удастся отвоевать кусочек европейского рынка, практически нулевые.

В этой ситуации Киеву остается абсолютно беззубая политика и смешной популизм, который приводит к таким достаточно странным с точки зрения экономической целесообразности и реалий декларациям», – резюмирует Владимир Шаповалов.

Мария Белкина

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.