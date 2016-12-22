Русский язык как основа Русской цивилизации

17.11.2016 13:46:21

10-12 ноября в Минске в Доме Москвы состоялась Международная конференция «Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом». В работе конференции приняли участие ученые-языковеды, преподаватели русского языка и литературы, а также подвижники русской культуры из Белоруссии, России, государств постсоветской Прибалтики, Польши, Болгарии, Германии, Австрии, Франции, Швеции и некоторых других стран.

В начале пленарного заседания с приветственными словами к участникам конференции обратились член Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального собрания России А.Н. Соболев, заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы А.В.Чижов, советник Посольства России в Республике Беларусь М.О. Новодворская, представитель министерства образования Республики Беларусь С.Ю Михневич.

В ходе пленарного и секционных заседаний участники форума обсудили вопросы, связанные с положением русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также проблемы популяризации русской культуры в тех или иных государствах. В то же время на форуме в центре внимания находились не только специальные вопросы, относящиеся к области языкознания, литературоведения и культорологии. Особое внимание участники конференции обращали на пути упрочения позиций Русского мира как глобальной цивилизационной общности.

Эта тема, в частности, была затронута в докладе «Русский язык в Белоруссии: историко-политологический аспект» Представителя Института стран СНГ в Республике Беларусь Н.М. Сергеева. Республика Беларусь, как подчеркнул Сергеев, является одним из немногих государств в мире, государством членом ООН, в котором русский язык имеет статус государственного. Согласно статье 17 Конституции РБ, государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и русский языки. Государственное двуязычие в Белоруссии утвердилось по результатам двух всенародных референдумов - майского 1995 г. и конституционного ноябрьского 1996 г., в ходе которых подавляющее большинство белорусских граждан однозначно высказалось за придание русскому языку статуса государственного наравне с белорусским.

Приверженность белорусского народа русскому языку имеет глубокие исторические корни, которые уходят в седую старину. И обусловлена она отнюдь не недавним советским прошлым, как пытаются утверждать некоторые доморощенные русофобы. Русский язык (в его древнерусском и западнорусском вариантах) бытует на землях нынешней Белоруссии со времен появления на них восточнославянских племенных союзов - кривичей, дреговичей и радимичей. Вот, что сказано по этому поводу в фундаментальном труде выдающегося слависта, академика Евфимия Федоровича Карского «Белорусы»: «Все рассмотренные нами племена были русские и имели общие черты в языке, свойственные всему народу. Летописец нигде не смешивает русских племен ни с поляками, ни с чехами, ни с другими славянскими народами».

После прихода на Русь православного христианства на русских землях (включая территорию современной Белоруссии) появилась литература и русская письменность на кириллической основе, ставшая на 700 лет неотъемлемой частью государственной и культурной жизни западнорусских (будущих белорусских) земель. Таким образом, шел процесс формирования цивилизации Русского мира.

Далее Н.М. Сергеев отметил, что русский язык имел официально-государственный статус в Великом княжестве Литовском и Русском (ВКЛР), в том числе и в период его нахождения в составе Речи Посполитой. Причем сразу после вступления ВКЛР в униатские отношения с Польшей русское начало в княжестве стало подвергаться беспрерывному притеснению, которое особенно усилилось после образования в 1569 году Речи Посполитой. Чтобы хоть как-то оградить ВКЛР от польского давления в 1588 году в статут Великого княжества была включена статья, юридически закрепляющая государственность русского языка: «Писар земски маеть по-руску писати, а не иншим языком и словы».

Однако эта мера уже не могла предотвратить превращения ВКЛР в польскую провинцию, и точка в этом вопросе была поставлена в 1696 году, когда сейм Речи Посполитой запретил использовать русский язык в государственной, общественно-деловой и культурной жизни ВКЛР: «Pisarz powinien po polsku, a nie po rusku pisac» («писарь должен по-польски, а не по-русски писать»). На западнорусских/белорусских землях наступили темные времена без русского языка, которые фактически продлились до польского восстания 1863 года.

Только после подавления этого мятежа власти Российской империи начали активно проводить линию на сокращение польского культурного и экономического доминирования в Белоруссии. Именно тогда русский язык в полной мере вернулся во все стороны жизни белорусского общества, чтобы никогда больше ее не покидать. Важно понимать, что русский язык для западнорусского/белорусского народа всегда являлся языком свободы и развития, и поэтому белорусы так ценят его государственный статус.

В докладе «Русский язык как основа белорусского самосознания» доктор философских наук, профессор Л.Е. Криштапович подчеркнул, что «для белорусского народа русский язык - важнейшее слагаемое национального самосознания, и те, кто хотят лишить белорусов их основополагающей русскости и русского языка, намерены толкнуть их на путь национальной катастрофы, как это удалось сделать на Украине».

Доктор филологических наук, профессор Л.Г. Мощенская в докладе «Культура русской речи в современном мире» отметила, что в условиях быстро меняющегося современного общества русский язык не может оставаться неизменным, но его развитие должно происходить преимущественно не за счет не оправданных иностранных заимствований, а на базе русской и славянской корневой основы. Она предложила распространить деятельность возглавляемого Святейшим Патриархом Кириллом Общества русской словесности и на Республику Беларусь.

Помимо пленарного заседания, на котором выступило в общей сложности четырнадцать докладчиков, состоялась работа трех секций: «Культурное пространство Русского мира. Творческий потенциал российских соотечественников», «Сохранение, распространение и развитие русского языка и культуры среди молодежи. Роль молодежных общественных организаций», «Русский язык: теория и практика изучения и преподавания».

По итогам конференции была принята резолюция, в которой подчеркивалось, что «активизация продвижения русской культуры за границей в последнее время стала очень актуальной задачей. В то время как в некоторых странах происходит восстановление позиций русского языка, в ряде стран его положение заметно ухудшается. Сфера применения русского языка неуклонно снижается в странах Балтии, государствах Средней Азии. На Украине, где более половины населения использует русский язык в повседневном общении, почти не осталось русских школ, резко сокращено преподавание русского языка».

В резолюции также отмечалось следующее: «В последнее время во многих странах - особенно в Восточной Европе - наблюдается обратная тенденция: русский язык становится все более востребованным, что не в последнюю очередь связано с ростом экономической и политической мощи России. Русский язык востребован не только в этих странах, но и в тех государствах, где традиционно существовали сильные русские школы. Старые и возникающие новые центры преподавания русского языка и изучения России остро нуждаются в поддержке, прежде всего учебно-методической».

Отдел Белоруссии Института стран СНГ

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