Об открытом международном форуме и актуальных задачах и перспективах развития образования на пространстве СНГ

17.11.2016 12:25:01

Виктор Петрович Михайлов Старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ

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В организованном 9-10 ноября 2016 года «Россотрудничеством» открытом международном форуме «25 лет СНГ: взаимопонимание, сотрудничество, развитие» приняли участие представители МИД РФ, Исполнительного комитета СНГ, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, парламентарии, дипломаты, ряда общественных, религиозных, неправительственных организаций, бизнес – структур, деятели культуры, науки, образования и СМИ, всего около 500 делегатов из России и стран СНГ.

Открывая форум, руководитель «Россотрудничества» Любовь Глебова подчеркнула: «СНГ - это уникальная площадка для общения и взаимодействия стран, которые географически, геополитически, экономически сплетены многими нитями. Нас связывают многовековые дружеские, добрососедские и даже родственные отношения. Наши народы объединены общей культурной идентичностью, отеческой памятью», - сказала глава «Россотрудничества».

Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, выступая, подчеркнул, что у участников Содружества «есть не только общее прошлое - но есть общее будущее».

Выступивший на церемонии открытия Депутат Госдумы, Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сказал: «Неделю назад мы инициировали на Совете Государственной Думы проведение парламентских слушаний с повесткой 25-летия СНГ и российского председательства. 6 декабря мы такое заседание будем проводить. Надеюсь, что придадим ему новые инициативы».

Затем выступавшие запустили рычаг, ознаменовав тем самым торжественное открытие международного форума «25 лет СНГ: взаимопонимание, сотрудничество, развитие».

В рамках форума состоялось награждение победителей конкурс на лучшую фотоисторию «Россия: пять причин моей симпатии», проводимого «Россотрудничеством» совместно с Издательским домом «Комсомольская правда».

В первый день форума прошли ряд тематических конференций и круглых столов, в ходе которых делегаты обсудили развитие многостороннего гуманитарного сотрудничества, в том числе применение новых векторов и инноваций в гуманитарной сфере, перспективы сотрудничества государственных, научных и бизнес-структур в реализации образовательных проектов, формирования общего информационного пространства, молодежной политики и межрелигиозного диалога.

Второй день работы начался с конференций по всем линиям Открытого форума. На линии «Сотрудничество в сфере образования» прошла Конференция «Актуальные задачи и перспективы развития образования на пространстве СНГ».

Темой обсуждения конференции стали задачи и перспективы развития единого образовательного пространства СНГ, в частности вопросы развития взаимодействия между образовательными организациями на пространстве СНГ, в том числе в области разработки и реализации совместных образовательных программ, развития академической мобильности, обучение студентов из стран СНГ в российских вузах, изучение русского языка и образования на русском языке как языке международного общения.

Центром обсуждения была работа базовой организации государств-участников Содружества Независимых Государств по преподаванию русского языка «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».

Выступивший с основным докладом проректор по науке этого Института, доктор филологии М.А.Осадчий настаивал на том, что необходимо развивать инструмент открытого образования, электронной образовательной среды,обеспечивающей равный доступ к качественным образовательным ресурсам на русском языке. Докладчик высоко оценил работу портала «Образование на русском», позволяющий изучать русский язык на любых уровнях, содержащий качественный образовательный контент на русском языке.

«Препятствием на пути развития инноваций в образовании является неполная обеспеченность образовательных организаций сельских районов доступом в «Интернет». Необходимо обратить внимание правительств стран Содружества на необходимость развития IТ-инфраструктуры в системе образования и правовое обеспечение Дистанционного образования», -считает докладчик. Вкратце он остановился на работе Общественного Совета Базовой организации государств-участников СНГ по преподаванию русского языка. Работа Совета признана неудовлетворительной.

Выступившие в прениях говорили о необходимости разработки «Рекомендаций по адаптации образовательных систем стран СНГ». О проблеме подготовки и переподготовки преподавателей русского языка. О необходимости разработки положения о ДВОЙНОМ дипломе и проблеме использования и редактирования старых учебников. О том, что российские учебники не пригодны для стран СНГ.

Затем участники конференции приняли участие в работе трёх круглых столов.

На круглом столе «Изучение русского языка и образование на русском языке в странах СНГ» с докладом «Использование портала «Образование на русском языке» для сотрудничества государств- участников СНГ выступила Яскевич М.И. - проректор по инновационной деятельности и дистанционным формам обучения Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина.

Доклад «Пути развития филологического образования в школах стран СНГ на основе билингвизма» зачитала к.п.н., старший научный сотрудник Центра филологического образования ФГНБУ «Институт стратегии развития образования РАО».

Опытом создания русскоязычной речевой среды в Таджикистане поделилась Гусейнова Татьяна Владимировна - Российско-Таджикский (Славянский) университет, директор Института повышения квалификации РТСУ.

Президент Международного педагогического клуба, Председатель правления всеукраинской общественной организации «Русская школа» Кондраков А.Н. рассказал об изучении русского языка и образовании на русском языке на Украине в современных условиях и перспективах.

Об «Учете социокультурного аспекта преподавания русского языка как неродного в старших классах национальных школ поведала Баласанян Л.Г. – президент Армянской ассоциации учителей русского языка и литературы общеобразовательных школ.

В ходе небольшой дискуссии по докладам выяснилось, что в странах СНГ очень низкая квалификация преподавателей русского языка – не хватает речевой среды. Нужны новые методические разработки. В Армении, и не только, учителя работают по методичкам советского времени. А на Украине Посольство РФ перестало помогать учителям в подписке на единственный журнал «Русская школа», который власти не закрывают, но даже заносить в здание школ, под угрозой увольнения, категорически запрещают.

Обсудив доклады, участники круглого стола «Изучение русского языка и образование на русском языке на пространстве СНГ» пришли к общему мнению, что русский язык на пространстве Содружества Независимых Государств сохраняет функцию языка международного общения, языка науки, культуры и образования. Русский язык обеспечивает единство образовательного пространства стран Содружества Независимых Государств.

Высокой оценки заслуживают совместные усилия российских государственных и общественных организаций, направленные на поддержку русского языка и программ его изучения во всем мире, популяризацию российской культуры, науки и истории.

Работа общественных организаций, поддержка и развитие частных инициатив граждан стран СНГ и соотечественников способствует выработке и поддержанию единых высоких стандартов преподавания русского языка на пространстве СНГ. Необходимо отметить положительный опыт организации партнерского взаимодействия Россотрудничества и Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина как базовой организации стран Содружества Независимых Государств по преподаванию русского языка.

Однако необходимо активно и равномерно обновлять учебно-методическую базу преподавания русского языка на всем пространстве СНГ, стимулировать создание новейших учебников силами международных научных коллективов. Создание учебников по русскому языку без привлечения российских специалистов и специалистов страны преподавания следует признать нецелесообразным.

Необходимо развивать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей русского языка с использованием дистанционных технологий.

Необходимо развивать инструменты повышения мотивации к изучению русского языка, в том числе олимпиады и конкурсы по русскому языку для обучающихся, конкурсы для педагогов, волонтерское движение.

А уже в кулуарах ряд участников сетовали на то, что ни один из заявленных в программе Круглого стола докладов не был зачитан до конца. Докладчики ограничились выступлениями (порой довольно пространными) на общие темы. По их мнению, существенным недостатком в деятельности Россотрудничества и его Центров науки и культуры является нескоординированность, несогласованность работы с отдельными организациями и фондами России, работающими за рубежом (Дом Москвы, Фонд «Русский мир» и др.). Об этом говорили и представители Россотрудничества.

А между тем, в соответствии с Положением о Федеральном агентстве

по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Россотрудничество:

9) участвует в планировании, организации и проведении гуманитарных, научных и культурных акций Российской Федерации; в пределах своих полномочий координирует деятельность российских и зарубежных организаций по подготовке таких акций.

Руководители всех этих организаций, в том числа и Россотрудничества, либо не знают об этом, либо не хотят исполнять. Здесь своё слово должно сказать Министерство иностранных дел.

«Главная претензия к Россотрудничеству как раз и сводится к тому, что никакой «мягкой силы» это ведомство не продемонстрировало. В ряде случаев (если даже забыть об Украине) Россотрудничество продемонстрировало редкую беспомощность, а в некоторых наоборот – излишнюю настойчивость в пробивании проектов, оказавшихся на выходе «пустым вагоном»[1].

В странах СНГ отсутствие специализированных помещений Центров науки и культуры также ограничивает их возможности. В этом компоненте, как и в вопросах финансирования и оперативности, российские Центры уступают зарубежным организациям, особенно в работе с молодёжью.

Удивляет деполитизация мероприятий, проводимых Россотрудничеством даже в России. Не исключением стал и «Открытый международный форум «25 лет СНГ: взаимопонимание, сотрудничество, развитие». Как заметил блогер из Нижнего Новгорода, ведомство работает в стиле всего правительства - невнятно и стараясь ничего не решать. Но все ужасно загружены - очень много согласований между, по большому счету, бездельниками.

«Основной формой «культурного сотрудничества» на постсоветском пространстве стали бесчисленные «круглые столы» с привлечением местных политологов, журналистов и деятелей науки. В подавляющем большинстве случаев эти мероприятия посещали одни и те же лица. Сформировался даже целый клан политологов, занятых в основном такой вот «народной дипломатией», которая очень комфортна, но никого ни к чему не обязывает. В ряде случаев она даже вредна, поскольку создает иллюзию влияния на общественное мнение в другой стране, а на самом деле формирует лишь бесполезную клиентуру, склонную к угодничеству и преувеличению своей роли в политике. Здесь опять промолчим про Украину»[2].

По мнению ряда участников форума, такая работа Россотрудничества является неудовлетворительной, она нуждается в радикальном изменении. Они, как и Сергей Марков в своё время, считают, что «нужно отказаться от чрезмерной бюрократизации работы — когда мероприятия делаются «для галочки» и уходят от политических целей. Что работу нужно структурировать чётко под политические задачи. Если бы было так, то работа с российскими соотечественниками, проживающими на территории Украины, не была провалена».

С неудовлетворительной работой ведомства можно согласиться, однако по части политических задач возникает вопрос. Здесь происходит подмена понятий. Как метко заметил Фёдор Бурлацкий: « Политика – это деловые решения, а немногословные речи по поводу решений».

В нашем случае - если мы говорим, что работа Россотрудничества неудовлетворительна, то надо сказать - почему и что надо сделать. Мало сказать, «работу нужно структурировать чётко под политические задачи», тем более что Культурная дипломатия, реализатором которой является и Россотрудничество, это тоже политика. Как говорят французские дипломаты: «La culture, c’est la politique», («культура – это политика»). Другое дело, каков уровень и результативность реализации культурной дипломатии. А это требует глубокого и тщательного исследования, но не чиновниками МИДа, а независимыми экспертами, учёными, которые только после этого смогут сделать вывод, что делается так, а что делается не так.



[1] Евгений Крутиков, «Мягкая сила» России оказалась слишком мягкой, 9.12. 2014, http://vz.ru/politics/2014/12/9/719545.html [2] Евгений Крутиков, «Мягкая сила» России оказалась слишком мягкой, 9.12. 2014, http://vz.ru/politics/2014/12/9/719545.html

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