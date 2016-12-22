Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Рубрика / Экономика
Электричество отключено на всей территории Южной Осетии
|16.11.2016 13:04:30
Подача электроэнергии прекращена по всей Южной Осетии в среду утром, передает агентство Sputnik Южная Осетия.
"Электричество в Южной Осетии отключили ровно в 09.00 (совпадает с мск), как и было заявлено ранее руководством ГУП "Энергоресурс". Жителям республики в среду придется обойтись без света до 17.00", — говорится в сообщении.
Отключение связано с плановыми ремонтными работами на одном из участков ЛЭП, по которой электроэнергия поступает в республику из Северной Осетии. Профилактические работы должны были пройти в середине октября, однако уже дважды переносились на более поздний срок.
Как заявлял ранее гендиректор ГУП "Энергоресурс" Алан Габараев, ремонтные работы пройдут на подстанции "Северный портал", который расположен на североосетинском участке ЛЭП. В связи с отключением света детские сады в Южной Осетии будут закрыты в полдень, поскольку в учреждениях нет возможности готовить питание без электричества.