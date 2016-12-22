Электричество отключено на всей территории Южной Осетии

16.11.2016 13:04:30

Подача электроэнергии прекращена по всей Южной Осетии в среду утром, передает агентство Sputnik Южная Осетия.

"Электричество в Южной Осетии отключили ровно в 09.00 (совпадает с мск), как и было заявлено ранее руководством ГУП "Энергоресурс". Жителям республики в среду придется обойтись без света до 17.00", — говорится в сообщении.

Отключение связано с плановыми ремонтными работами на одном из участков ЛЭП, по которой электроэнергия поступает в республику из Северной Осетии. Профилактические работы должны были пройти в середине октября, однако уже дважды переносились на более поздний срок.

Как заявлял ранее гендиректор ГУП "Энергоресурс" Алан Габараев, ремонтные работы пройдут на подстанции "Северный портал", который расположен на североосетинском участке ЛЭП. В связи с отключением света детские сады в Южной Осетии будут закрыты в полдень, поскольку в учреждениях нет возможности готовить питание без электричества.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.