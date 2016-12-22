Оценки современного состояния украинской энергетики по статистическим данным

16.11.2016 12:45:55

Аза Ашотовна Мигранян Заведующая отделом экономики Института стран СНГ, доктор экономических наук, профессор.

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Заведующая отделом экономики Института стран СНГ, доктор экономических наук, профессор.

В настоящее время по теме энергетического сотрудничества России и Украины существует много вопросов. Трудность заключается в том, что официальная статистика по Украине не дает объективной информации, ее зеркальное отражение, косвенные показатели качества экономики Украины диссонируют между собой. И в качестве критерия реального состояния экономики можно рассматривать параметры энергопотребления, газопотребления, характеризующие объем промышленного производства.

Рисунок 1. Расчет стоимости поставок природного газа из России на Украину в 2014-2018 гг.

На рисунке 1 показаны расчеты наших российских институтов по стоимости поставки газа из России на Украину. Начиная с 2014-го по 2018 годы - проектные данные, середины 2015 года – реальные расчеты. По этим показателям достаточно четко наблюдается снижение по поставкам объема с 36,5 миллиардов кубометров в 2010 году, и до 22,4 в 2018 году (по прогнозам), что могло бы свидетельствовать о сокращении импортной зависимости от России (как рапортуют официальные лица на Украине), но факту является отражением существенного сжатия промышленного производства и потребления газа населением. Данный тренд имеет долгосрочную перспективу, т.к. после исполнения требований МВФ по условиям его кредитования украинской экономики потребление электроэнергии и газо- , теплоснабжение для населения становятся недоступной роскошью из-за трехкратного роста цен по электроэнергии и девятикратного - по газо- и теплоснабжению. А имплементация евростандартов и требований качества с 1 января по договору ассоциативного соглашения с ЕС обеспечивают абсолютные условия для индустриализацию украинской экономике в принципе. Сответственно можно констатировать не только существенное сокращение потребления энергоресурсов, но и в целом сужение украинской экономики, ее отраслевую деградацию и значительное снижение базы налогообложения, а следовательно и доходов государства. Политика Украины по отказу экономического сотрудничества с РФ по всем направлениям также лишает ее еще одного не менее важного источника доходов – доходов от транзита газа и в целом от эксплуатации газопроводной системы страны, до недавнего времени имеющего определяющую экономическую, геоэкономическую и политическую значимость для страны.

Рисунок 2. Условные финансовые потери Украины в случае полного прекращения трубопроводного транзита российских грузов (млрд. долл. США)

На рисунке 2 показаны расчеты наших коллег по условным финансовым потерям Украины от полного прекращения трубопроводного транзита российского газа в миллиардах долларов. По расчетам, стоимость потерь колеблется от 3,8 до 4,2 миллиардов долларов с 2014-го по 2018 год. Это ежегодно в среднем потери бюджета около четырех и более миллиардов долларов. Чтобы понимать, что теряет бюджет Украины, по данным наиболее «тучного» периода - 2012 года - поступления в бюджет Украины от транзита составляли 8-9 миллиардов. И еще один момент, который связан с перспективами использования ГТС Украины с точки зрения поддержки ее экономики, это степень износа украинской ГТС, которая требует достаточно серьезных вложений. «План Маршалла», который сегодня исполняется Германией по отношению к развитию экономики Украины, имеет достаточно односторонний тренд, который несет огромное количество потерь и рисков для украинской экономики. Совокупный объем финансово-экономических потерь Украины от сворачивания экономического сотрудничества с Россией представлена в пирамиде рисков (рис.2): прежде всего, это потери от резкого снижения объемов взаимного торгового оборота между странами, сокращения денежных переводов (доходов населения) от трудовых мигрантов, работающих в России, потери от снижения объемов транзита российского газа через территорию Украины, потери от прекращения российских инвестиционных вливаний и участия российского капитала в банковской и промышленных секторах украинской экономики, сокращения поступлений от российских граждан на Украине.

Рисунок 3. Пирамида рисков для Украины в связи с ухудшением отношений с Россией и ТС (в терминах вероятных экономических потерь для Украины)

На рисунке 3 описываются не только газовые риски и риски по энергоресурсам в отношениях с Россией, но и риски в целом, связанные с сокращением взаимного двухстороннего сотрудничества. Это прогнозные расчеты, представленные российскими институтами. Сокращение доходов от экспорта между Россией, соответственно, с Таможенным союзом или ЕАЭС или Украиной, составляет порядка 14-15 миллиардов долларов в год. Сокращение поступлений по каналам трудовой миграции – порядка 7-8 миллиардов. Утрата поступлений за транзит, потери в чистом виде - от 3,9 до 4,2 миллиардов. Доплата за поставки газа по более высоким ценам (здесь имеется в виду доплата не по ценам «Газпрома», а так называемый реверсный газ, которым сейчас пользуется Украина) - 2,2-3,7 миллиардов долларов (годовые потери). Расчеты производились к уровню 2013 года. Еще один вид риска, это сокращение расходов российских граждан на территории Украины (посещение Украины, в том числе туристический бизнес и посещения по родственным связям) - сумма выстраивается около 1,5-1,6 миллиардов. Еще один риск – это инвестиционные потери. Не секрет, что на сегодняшний день сфера банковского финансового сектора, который достаточно мощно была представлен на Украине Россией, находится под серьезным прессингом, и банковский бизнес вынужден уходить оттуда. Соответственно, сворачивание этой работы влечет за собой инвестиционные риски, и их оценивают около 2 миллиардов в год.

Однако более проблематичным и имеющим необратимые последствия для украинской экономики является разрыв связей предприятий машиностроения с российскими партнерами, которые обуславливают технологическую деградацию украинской экономики, потерю ею промышленного потенциала, что обеспечивает стране в будущем абсолютную импортную зависимость от других стран и полную потерю промышленного потенциала, что, безусловно, всегда было основой конкурентоспособности украинской экономики.

Рисунок 4. Значимость связей с российским машиностроением для украинской экономики в 2011-2030 гг. (инерционный сценарий)

На рисунке 4 предоставлены различные динамика ВВП по машиностроению Украины. Не секрет, что экспорт машиностроительной продукции Украины был направлен в основном на восток - это Россия, страны ЕАЭС, СНГ. Здесь представлены доля машиностроительных производств в ВВП Украины в процентах, и доля украинского ВВП, определяемая именно связями с российским машиностроением, в процентах. Ее величина устойчиво в 2011-2015 годах была чуть менее половины всего объема производимого валового продукта отраслью, но, начиная с 2016-го и далее, эта доля сокращается, несмотря на общий рост промышленного сектора в объеме для Украины. Снижение обусловлено двумя факторами: несоответствие требованиям имплементированных стандартов производства ЕС (по их требованиям предприятия должны работать по сертифицированным в ЕС технологиям, средствам производства и сырье, что невозможно без радикальной реконструкции и модернизации действующих производств. А это требует десятки миллиардов инвестиций.) и разрыва торгово-экономических и кооперационных связей с Россией. Здесь должна идти речь о структуре этого промышленного сектора, потому что с точки зрения технологий она не только сильно деградирует, перейдя на производство «сковородок», но и станет обслуживающим сырьевым придатком иностранных производителей, обслуживая их интересы. В лучшем случае – это перспектива сборочного производства, что практически лишает промышленный сектор экономической независимости и обеспечивает снижение конкурентного потенциала экономики в целом.

Влияние тотального сокращения промышленного производства негативно отражается на основных макроэкономических показателях Украины

Рисунок 5. Рейтинг украинской экономики с точки зрения развития ВВП

Начиная со второй половины 2015 года, на Украине наблюдается некая стабилизация и далее подъем основных макроэкономических показателей. На самом деле, если судить по украинской статистике, это действительно имеет место быть. Однако здесь работает так называемый низкий уровень базы расчета предыдущего периода и вопросы, связанные со стоимостной оценкой основных показателей. При этом если говорить о качественных параметрах европейских агентств, то представленный ими рейтинг украинской экономики с точки зрения развития ВВП в 2016-2017 годах характеризуется устойчивым отрицательным трендом.

Рисунок 6.

Индикатором качества и перспектив экономического роста является показатель деловой активности, т.к. он крайне чувствителен к основным параметрам макроэкономического здоровья любой экономики. В условиях деградация структуры экономики Украины, когда основные объемы производства ВВП перенесены на вспомогательные отрасли, которые не формируют промышленного потенциала, и на самом деле являются вторичными; когда наблюдает провал в финансовом секторе и дефицит инвестиционных ресурсов, когда у населения наблюдается хронический спад покупательной способности из-за существенных потерь по доходам, когда предпринимательская среда регулируется по принципам рейдерства – говорить о росте деловой активности можно в принципе только в сфере краткосрочных спекулятивных операций, что по определению не предполагает производственной деятельности. То есть это отрасли, связанные с торговлей, с организацией услуг, с малым и средним предпринимательством, на уровне обмена и формирования локальных производств, малого бизнеса. Это структура не просто аграрной экономики, а структура экономики, приближающейся к натуральной форме ведения хозяйства, когда малое предпринимательство замыкает на себе обменные процессы, и в большей степени это процессы, связанные с обеспечением минимального уровня потребления.

Рисунок 7. Показатели деловой активности





Рисунок 8. Индекс потребительской активности

Рисунок 9. Курсовые колебания

Индекс потребительской активности формируется исходя из качества жизни и уровня доходов населения По этим статистическим данным видно, что пики падения и некоторого подъема потребительской активности населения сменяют друг друга. Однако они составляют около 50% от уровня 2012 года. Соответственно, эти параметры являются достаточно показательными в контексте ухудшения экономического кризиса на Украине.

Однозначно можно утверждать, что реформы, которые были проведены в экономике под влиянием и по предложению МВФ и других внешних инвесторов и кураторов, привели к некоей либерализации отношений в области малого бизнеса, резкому сокращению крупного и среднего бизнеса и сворачиванию промышленного сектора. С точки зрения конкурентоспособности это отбрасывает экономику на очень далекие позиции.

Перспективы промышленного развития и формирования промышленного потенциала были существенно урезаны введением евростандартов, которые начали работать с 1 января 2015 года. Это приводит, и будет в дальнейшем планомерно приводить к уничтожению любой технологической, производственной деятельности на Украине. Дело в том, что требования по евростандартам по производству продукции (чтобы эта продукция попала на рынок Евросоюза) начинаются не с условий формирования самого конечного продукта, а с требований по сырью и по технологиям, которые используются на данном производстве. В этом контексте данный условный «план Маршалла», который Европа и США через МВФ инициировали по отношению к украинской экономике, абсолютно выполнил свою задачу по деградации промышленного сектора. Поэтому для Украины остается два варианта. Первый - вариант производства сырьевого продукта, который может экспортироваться на европейские рынки неограниченно, то есть когда не нужны технические регламенты и не нужно ассоциированное либо полное членство в ЕС, потому что сырье и так свободно входит на европейские рынки. Второй – поиск источника, который мог бы формировать относительную бюджетную стабильность и инвестиции в промышленный сектор. Это могли бы быть транзитные потоки российского газа, но они тоже достаточно неперспективны с точки зрения развития.

В этом контексте хотелось бы подчеркнуть, что на сегодняшний день, возможности украинского транзита газа и участия на рынках ЕС достаточно сужены, то есть практически сведены к минимуму. Рассматривая эти вопросы, нужно учитывать, что энергообеспечение и газоснабжение являлись базисом развития промышленного сектора. Это же являлось условием обеспечения достаточного уровня качества жизни населения с точки зрения возможности удовлетворения основных потребностей.

На сегодняшний день в рамках политики декоммунизации и отказа от сотрудничества с Россией Украина целенаправленно идет к деградированной экономике натурального хозяйствования, которая обеспечивает выживание, но не обеспечивает развитие. Это будет продолжаться достаточно долго, особенно с учетом готовности мировых кредиторов обеспечивать такое жизнеобеспечение по системе капельницы. То есть дышать при такой системе инвестиционных подачек, которые идут в основном на поддержание государственного аппарата, «развитие демократии», военные затраты, и какие-то институциональные преобразования позволяют, но которые не решают вопросов экономического развития.

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