Подготовка через деятельность УГКЦ и РКЦ к оккупации Украины Польшей

16.11.2016 12:30:27

Олег Трофимов Доктор богословия и магистр религиоведения.

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Метод униатизма, хотя и был недавно осужден в «Гаванской декларации», но так и остался в формальном аспекте, на практике же он до сих пор является колонизаторским, оккупационным и ассимиляционным инструментом геополитики Западного мира, в частности Рима. Польша не отказывается от своих исторических притязаний на потерянные земли Юго-запада Руси. Таким инструментом являются на Украине «церкви» УГКЦ и РКЦ.

Католические польские и греко-католические иерархи на Украине совместно ведут единодушную патриотическую польскую пропаганду любви к «евроинтеграции и к европейкой семье». «Мы обязательно войдем в состав ЕС, но в составе ненькі (матери) Польши, ведь москали не пускают нас в Европу», все чаще звучит в проповедях, на лекциях в подконтрольных учебных заведениях с кафедр храмов УГКЦ и РКЦ. И, конечно же, для выполнения поставленной задачи никак нельзя допустить, чтобы северный сосед был братом. УГКЦ и РКЦ являются ядром русофобии.

В период майданных событий в Киеве экс-президент Ярослав Качинский более десятка раз посещает это сборище, им организованы польские гуманитарные конвои. И что, поляки, которые готовы содрать последнюю шкуру у заробитчанина, все это делают бесплатно, без перспективы? Русофоба Ярослава Качинского расцеловывают и восторженно встречают иерархи в храмах и учебных заведениях УКГЦ и РКЦ, где пан преподает уроки «демократии».

УКГЦ прямо и открыто, а РКЦ незаметно становятся организаторским стержнем в кровавом перевороте и установлении нелегитимной власти на Украине. А также идеологическим стержнем в братоубийственном противостоянии общества, в так называемом АТО, в котором участвуют военизированные части из Польши. Как отметил по этому поводу католический ксенз-капеллан: «На Донбассе поляки защищают свободу Польши от агрессии России». Еще на майдане был провозглашен екклезиологический принцип УГКЦ, исходящий из ереси этнофилитизма: «Народ имеет право на вооруженное противостояние» (экс-глава УГКЦ кардинал Любомыр Гузар), - а убийства людей на майдане оправдываются тем, что «На майдан людей вывел Святой Дух» (действующий глава УГКЦ кардинал Святослав Шевчук). До какого состояния довел греко-католический «святой» дух нашу страну, уже всем очевидно!

Иерархи как УГКЦ, так и РКЦ прекрасно понимали и отдавали себе отчет в невозможности осуществления идеалов наивных романтиков евромайдана, но выполняли выше поставленный заказ. Нужно было зажигать людей «евроманией»; а миллионы поломанных судеб, вымирание народа от бедности, отправка своей украинской паствы на верную и бессмысленную смерть в братоубийстве, - это всего лишь временные издержки, ради великой цели Рима. Главное, постоянно поддерживать стимул «евромании»: «все будет хорошо, еще немножко нужно потерпеть», - а если что-то не так, то «во всем виноват москаль» и т.д.

УГКЦ абсолютно несамостоятельная в своем управлении и полная служанка Рима, а для геополитики США - чудесный русофобский инструмент. В этом полностью совпали и стали созвучными интересы выше указанных двух структур, в одну из которых (УГКЦ) были вложены колоссальные финансовые ресурсы. «Присоединение» Украины, даже под протекторатом, к Польше, полностью соответствует геополитике США. Еще не зажили обиды в Польше, что Крым не их, ведь «Polska od morza do morza».

Ну а что США, зря вскармливали бандеро-фашистов на территории, которая должна войти в состав Польши? И зачем? В чем этот долгосрочный план?

Управляемый хаос, конфликт необходим для держания ЕС в экономическом рабстве на своем НАТОвском поводке. Значит, размещение американских баз оправдано.

Несмотря на популярность недавно вышедшего фильма «Wołyń» («Волынь»), с которым связан всплеск украинофобии в Польше, конкретно к бандеровцам и их последователям, духовенство как РКЦ, так и УГКЦ делает «красивые мины при плохой игре». Хотя официально и звучат взаимные примирительные речи иерархов: «Мы прощаем, и нас простите», - но на практике в деятельности РКЦ идет открытая подготовка к оккупации Украины, а в УГКЦ – воспитание паствы в «патриотическом» бандеро-фашистском духе. И как бы нам ни казалось на первый взгляд, что в этом есть противоречие, но все сводится к одному единодушному долгосрочному и поэтапному плану.

Уже сейчас программа «Карта поляка» выметает из страны лучших талантливых студентов, трудовую силу, квалифицированных рабочих, бизнесменов, которым предложены лучшие условия, чем в Украине. Но, чтобы получить такую карту, необходимо иметь не только польские корни (это главное условие), но еще и пройти обучение на знание праздников, в том числе и религиозных католических, польского языка, а такие услуги предоставляют религиозные католические общины, в которых взыскатели окатоличиваются и ассимилируются. Ведь, на практике, такую карту из-за бедности в стране стремятся получить «родственники» - троюродные внуки польской прабабушки.

Уже подготовлены проекты по реституции, закон о геноциде поляков, законы о компенсации от тоталитарного коммунистического режима, закон о непризнании пакта Молотова-Риббентропа, из-за которого Польша потеряла свои земли, с перспективой предъявить претензии к России.

Но для тех, кто не ассимилировался, есть и другой план. Для РКЦ очень даже необходима среди поляков как в Польше, так и в Украине, возрастающая криптоненависть. Она должна быть накалена, дойти до своего пика и в нужный момент взорваться, должна быть направлена на зачистку возвращенных территорий, по плану «праведной мести быдлу и холопам», которым бездарно досталась эта территория от СССР. Если на Украине русофобия имеет искусственный характер, но с помощью манипуляций раскачена до небывалых размеров, то для украинофобии поляков имеется основание и совсем свежие примеры - убийства до 100 тысяч соотечественников.

Опыт в этом плане уже есть. Все помнят, как «пророссийские агрессоры» убили «небесную сотню»; теперь такой сакральной жертвой, спусковым крючком может послужить, условно говоря, и «польская сотня», которую расстреляли кровавые бандеровцы. Игра стоит свеч (в украинском варианте – покрышек)! А после фильма «Волынь» как у «мирового сообщества», так и у поляков даже не будет возникать сомнения, что это сделали именно они.

Ну а роль УГКЦ - какая она, при таком раскладе событий?

Перед ней стоит ряд задач, намного сложнее, чем перед РКЦ.

Это - формирование в украинском обществе «евромании» и вхождение в европейскую семью в составе Польши. Это – сыграть роль «смягчающей подушки» при возникновении шока от польской оккупации, «ведь у нас один Папа Римский и одна Церковь». Но ведь не все население Украины принадлежит к римской политической корпорации УГКЦ. Поэтому уния - это временный инструмент при переходе в полное латинство и в польскую ассимиляцию православных веток на Украине. Об этом будет идти речь ниже, при обсуждении встречи посла США с главой УГКЦ.

Но если вдруг у одураченной греко-католическим патриотизмом паствы возникнет желание оказать сопротивление польской оккупации? Об этом нужно позаботиться заблаговременно, пока еще не поздно. Поэтому чем больше погибнет свидомых пробандеровских патриотов-украинцев на войне с «русским агрессором» на Юго-востоке, тем меньше их будет воевать против поляков на Западной Украине. Вот ради чего активно и патриотично трудятся «отцы» капелланы католические и греко-католические в зоне АТО. И в этом убийстве-зачистке свидомых патриотов из числа своей паствы они преуспевают, устраивая им пышные похороны, в проповедях возглашая угрозы москалям, которые всегда и во всем виноваты. И все это выглядит патриотично, все складно сходится, как говориться в пословице, «комар носа не подточит».

Чтобы все вышесказанное не звучало голой теорией, перейдем к анализу событий, связанных с жизнью УГКЦ и взятых из их официальных СМИ.

Таким уже рядовым ежегодным тематическим событием является проведение Национального форума под названием - вдумайтесь в это - «Трансформация Украины». Слово трансформация, напоминаю читателям, означает – превращение, изменение, поглощение.

Так во что же хотят превратить бандеро-униаты Украину?

«22 сентября 2016 г. в Киеве состоялся Национальный форум «Трансформация Украины» УГКЦ»: «Его инициаторами, организаторами и активными участниками стали представители гражданского общества, общественных организаций, объединений бизнеса, образования, культуры, науки, духовенства, международного сообщества, дипломатических миссий».

Все вышеперечисленные общества объединяет русофобия, а некоторые из «независимых» и «общественных» организаций являются проектами ЦРУ, с целью манипуляции общественным сознанием. Интересно, что в этом году представителей от раскольников УПЦ КП на уровне епископата не было, а удостоился этот форум участия главы УГКЦ кардинала Святослава Шевчука, который и был по большому счету центральной и инициативной фигурой. Что довольно обидно для раскольников. Но филаретовцы как переходная ступень уже свое «оттрансформировали» и были списаны, ведь как политический объект они сами должны в перспективе стать частью униатов. Теперь ветвь первенства по евроинтеграции и украинству передана униатам. Неудивительно, что «дипломатические миссии» здесь были представлены в лице дипломатов США, Польши и Канады, отстаивающих русофобскую политику.

Как написано далее в статье: «Организация судьбоносного для жизни страны форума обусловлена глубиной современных вызовов, стоящих перед Украиной: необходимостью сохранения государственности, проведения результативных реформ, современного демократического и конкурентоспособного развития страны, успешного процесса евроинтеграции. Форум дает старт постоянно действующей платформе коммуникаций и плодотворного сотрудничества представителей украинского общества, гражданских активистов, власти – Президента, Верховной Рады и Правительства Украины, международного сообщества. Форум является системой поддержки реформ в Украине. Такой подход основан на лучших европейских практиках».

А теперь заметьте, что проблема «сохранения государственности», даже при потере Крыма и Донбасса, не поднималась униатами, а теперь эти вопросы подняты. Это говорит о том, что они прекрасно осознают бесповоротность разделения Украины. Рассуждать об «успешном процессе евроинтеграции», когда реально все только ухудшается как в плане демократии, так и экономики, означает всего лишь играть на общественность и поддерживать у нее стимул к «евромании». По официальным данным ООН, Украина самая быстро вымирающая страна в мире! «Форум является системой поддержки реформ в Украине. Такой подход основан на лучших европейских практиках» - это означает создание пробандеровской площадки для дальнейшего одурачивания населения «в лучших европейских практиках». О чем более подробно и поэтапно сказано в задачах форума.

«Главными задачами форума являются:создание коммуникационной платформы;разъяснение необходимости изменений и реформ для общественности; мониторинг внедрения юридических и административных решений и их влияние на повседневную жизнь общества;мониторинг и информирование относительно угроз для реформ в государстве».

Итак, на практике, как мы видим по деятельности бандеро-униатов, «разъяснения необходимости изменений и реформ для общественности» сводятся к следующим тезам: Советский Союз и Россия – агрессор и зло; Бандера и фашисты – герои Украины; США и ЕС – рай; Евросодом и «евромания» – смысл жизни; уничтожить все русские связи, превратить население в антирусского зомби – это национальные цели и главная идея, УКГЦ – единственная церковь для Украины; каноническая православная Церковь – враг и зло Украины! И этим должно быть насквозь пронизано все в «повседневной жизни общества»!

«Мониторинг внедрения юридических и административных решений» и «мониторинг и информирование относительно угроз для реформ в государстве» - на практике, все это сводится к жесткой цензуре и к подавлению и преследованию всякого инакомыслия против вышеперечисленных тез, путем законодательной легализации беззакония, ну, например: героизация пособников фашизма и чествование их на государственном уровне.

Очередным событием в жизни УГКЦ, которое они распиарили в своих СМИ, как большую «перемогу» (победу), стала «уникальная» встреча 26 октября 2016 г. главы УГКЦ кардинала Святослава Шевчука со своим хозяином – послом США на Украине!

«Глава Церкви, в частности, рассказал о трудностях и вызовах, которые переживает сегодня разделенное православное сообщество, и представил ей позицию УГКЦ относительно разделения православия в Украине».

Как это выглядит? Вдумаемся: «сердобольный» глава УГКЦ (не православный), не спрашивая самих православных, обсуждает судьбу православных веток на Украине с хозяином - послом США. Это означает то, что УГКЦ ставит перед собой цель сыграть роль объединителя церквей под Рим в унию, но с помощью силовой поддержки США.

«Кроме этого, участники встречи обсудили изменения, которые произошли в Украине после Революции достоинства. «Еще десять лет назад трудно было мотивировать людей к личной инициативе и ответственности, особенно когда речь шла об общественных вызовах... Люди не верили, что личная инициатива может что-то изменить...» – рассказал Глава УГКЦ. Он отметил, что теперь наблюдается противоположная ситуация: чрезвычайная активность гражданского общества и общественных организаций. Церковь пытается координировать и объединять эти инициативы».

В стране социальный геноцид и братоубийственное противостояние, коррупция и воровство достигли небывалых размеров, уровень заболеваний, смертности и преступности, абортов, наркомании, пьянства, детской проституции все время повышается, но зато для греко-католиков и католиков Украины это «Революция ДОСТОИНСТВА»!!! И, как далее сказано главой бандеро-униатов: «Церковь пытается координировать и объединять эти инициативы».

«Блаженнейший Святослав рассказал о такой инициативе, как Национальный форум «Трансформация Украины», который УГКЦ организовала совместно с УПЦ КП и другими представителями гражданского общества, чтобы координировать такие инициативы и выстроить общенациональный проект строительства Украины как европейского государства».

В общем-то, «не рабы» перед хозяином отчитались за полученные гранды, а теперь «дайте денег» опять. А за что нужно их давать-то?

«Посол поинтересовалась, как идут реформы в Украине. На это Блаженнейший Святослав ответил следующее: «Народ еще не видит плода реформ. Хотя порой люди хотят все и сразу. Украина является очень большим государством, где реформы не проводились с начала ее независимости. Очевидно, за год или за два все реформировать непросто. И люди недовольны тем, что слова политиков не совпадают с их действиями. Церковь пытается поддержать все добрые инициативы и стать хорошим партнером в реформировании Украины».

Очень интересно, посол спрашивает «церковь», как идут реформы. А что, УГКЦ - это уже бизнес-корпорация? Или, может, греко-католики вложили в уста посла то, что она и не спрашивала? Но весьма очевидно, что УГКЦ «пытается поддержать все добрые инициативы», продиктованные США, – бандеризацию, русофобию и фашизацию общества. Оказывается, по слову кардинала Святослава, только последние 2 года после «революции достоинства» на фоне 25 лет независимости происходят реформы!

«В конце Глава УГКЦ поблагодарил посла за четкую позицию США относительно военной агрессии России против Украины… Позиция США, которая говорит правду, позволяет сохранить много жизней и сдержать агрессию».

«В конце Глава УГКЦ поблагодарил посла…» – в сущности, поблагодарил за то, что УГКЦ может продолжать свою агрессию на Юго-востоке. А слова «позиция США, которая говорит правду» – это очередной повод подлизаться к хозяину.

И таким замечательным и глубоко смысловым аккордом завершилась встреча: «На память о встрече Блаженнейший Святослав подарил госпоже Послу книгу «Брама Европы».

Обратите внимание на название - «Ворота Европы»; брама – это польское иносказательное название города Киева. Я помню, еще в 1970-80 гг., при Союзе поляки-сепаратисты говорили «Kijów to brama do Polski», - притязания поляков на Западные области Украины никуда не делись.

А это означает, что через такие геополитические гибриды как УГКЦ и РКЦ на Украине происходит трансформация населения, с целью оккупации территорий в состав Польши с претензиями на «свой» Крым и Донбасс, которые не собираются признавать, ведь «Польша от моря до моря».

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