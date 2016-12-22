Есть ли рецепт спасения «белорусского экономического чуда»?

16.11.2016 12:11:06

На днях глава Белоруссии в очередной раз пообещал всем гражданам республики среднюю зарплату в $ 500. Произойти это должно, по требованию белорусского лидера, в следующем году. Правда, при условии, что будет расти производительность труда, которую также предполагается каким-то образом «простимулировать». Эти слова Александра Лукашенко заставили местных чиновников взяться за голову, так как по известным сегодня причинам, экономика страны не может себе позволить такую роскошь — Россия практически сняла Белоруссию с довольствия, цены на нефть и калийные удобрения продолжают оставаться низкими, а продукция промышленного и сельскохозяйственного комплекса страны по-прежнему неконкурентоспособна и не приносит былой прибыли. Поэтому вполне вероятно, что следующий год станет решающим в определении дальнейшей стратегии развития государства, так как оттягивать решение назревших проблем уже практически невозможно.

Вопрос о путях возможного выхода Белоруссии из нынешнего тупика не обсуждал в стране только ленивый. Одни ратуют за введение в стране «абсолютно свободного рынка» под лозунгом «Запад нам поможет!», другие считают, что только интеграция с Россией позволит преодолеть нынешний кризис, третьи пессимистично заявляют, что вытащить страну уже не сможет никто, так как возможности сделать это были безвозвратно утеряны много лет назад, а четвертые, к которым относится большинство местных чиновников, полны иллюзий, что рецессия закончится сама собой, и надо только подождать. При этом значительная часть предлагаемых сегодня вариантов так или иначе политизирована и не учитывает складывающуюся вокруг страны ситуацию, которая совершенно не благоволит радикальным экономическим реформам в стиле МВФ и переориентации республики на западное направление.

Если взглянуть на различного рода статистику, характеризующую белорусскую внешнеэкономическую деятельность, то окажется, что республика за последние годы так и не смогла провести озвученную несколько лет назад диверсификацию экспорта, так и оставшись практически полностью зависимой от ситуации на рынке евразийского пространства. При этом необходимо напомнить, что сугубо положительное сальдо в торговле с Евросоюзом, на который так часто указывают западники, складывается за счет беспошлинных поставок в республику российских углеводородов. Проще говоря, для Запада Белоруссия по-прежнему остается сырьевым придатком, и никто там не собирается менять свое отношение к восточным соседям (речь в данном случае идет о всех странах постсоветского пространства, за исключением, пожалуй, прибалтов, которым отведена роль «прифронтовой» зоны, которую необходимо периодически кормить). Поэтому разглагольствования на тему, как бы было хорошо, если бы Белоруссия решила развиваться по предложенному на Западе сценарию, не имеют ничего общего с реальностью. Хотя, конечно, некоторые рекомендации того же МВФ представляются вполне действенными, особенно если учитывать, что точно такие же предложения звучат сегодня и со стороны России. Например, сегодня предлагается дать больше независимости финансовой сфере, параллельно сформировав единый валютно-финансовый рынок на просторах ЕАЭС, сократить масштабы госсектора, в первую очередь за счет убыточных и неэффективных предприятий, изменить структуру госуправления за счет отказа от плановой экономики, отказаться от директивного кредитования и прочее.

Правда, рассматривая вышеуказанные предложения, необходимо учитывать одну немаловажную специфику Белоруссии. Дело в том, что помимо созданной за долгие годы правления Александра Лукашенко неэффективной структуры управления экономики страны, вместе с ней сформировалось и местное восприятие действительности. Руководство республики с упрямством, достойным лучшего применения, продолжает считать, что главным сегодня является необходимость удержать весь государственный сектор на плаву и, в первую очередь, тяжелую промышленность. Именно она является главным потребителем всех свободных средств в стране, именно ей нужны дешевые углеводороды из России, и именно ей обязана своим существованием нынешняя политическая модель Белоруссии. Ибо как только начнутся какие-либо реформы, которые неизбежно приведут к массовым сокращениям, контролировать десятки, а то и сотни тысяч безработных станет практически невозможно. Менять же сложившуюся политическую систему государства и подвергать ее опасности в Минске, как известно, никто не готов.

Политическая составляющая решения проблемы выхода из кризиса, конечно, важна. Однако не менее серьезным является и сложившаяся на сегодняшний день структура торгово-экономических связей Белоруссии. Если обратиться к статистике, то оказывается, что белорусское государство сегодня в принципе не имеет иного выхода, кроме как ориентироваться на восток. Например, за первое полугодие нынешнего года белорусский экспорт в ЕС сократился на 31,6%, в том время как со странами СНГ он только увеличился: из общего объема экспорта Белоруссии на долю России приходилось 43,2% (в первом полугодии 2015-го — 36,7%), стран СНГ (без учета РФ) — 15% (12,7%), стран ЕС — 29,2% (34,7%), остальных стран — 12,6% (15,9%). За 9 месяцев 2016 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $ 6,3 млрд инвестиций (на $ 2,4 млрд меньше показателя прошлого года), а основными инвесторами организаций республики стали субъекты хозяйствования РФ (49,1% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (18,7%) и Кипра (7,8%). И это лишь небольшая доля цифр, которые свидетельствуют о том, что экономическая жизнь Белоруссии продолжает существовать не благодаря европейским кредитам и «либеральному рынку», а за счет сотрудничества с Россией. Правда, справедливости ради, надо все же отметить, что и здесь есть ряд серьезных проблем, причиной которым являются сами белорусы. Нет, конечно, в рамках того же ЕАЭС существует множество противоречий, о чем свидетельствует, например, невозможность окончательно утвердить Таможенный кодекс объединения. Более того, сегодня, по разным подсчетам, из-за вопросов регламентации, а также существующих барьеров, в ЕАЭС теряется не менее 15−30% от общего экспорта товаров и услуг. Однако значительная часть вопросов все-таки должна быть адресована к самим белорусам, так как процесс вытеснения «МАЗов» «КАМАЗами», тракторов и «БелАЗов» китайцами, различные проблемы с «Россельхознадзором» и прочее связано, в первую очередь, с несоответствием качества цене белорусской продукции. Для примера можно вспомнить неудачную попытку наладить производство и сборку белорусской сельхозтехники в Казахстане, где именно из-за этой проблемы от белорусских зерновых комбайнов пришлось отказаться и организовать сборочное производство известных западных фирм.

Необходимо упомянуть и еще об одной проблеме, о которой в Минске сегодня предпочитают не вспоминать — приостановка по вине белорусской стороны двухсторонней кооперации и реализации пяти крупных интеграционных проектов с РФ. Хотелось бы напомнить, что в рамках последнего планировалось создать совместные предприятия при участии МЗКТ и организаций оборонно-промышленного комплекса России, организаций «Роскосмоса» и белорусского «Пеленга», ОАО «Гродно Азот» и российского ОАО «МХК «Еврохим», белорусского ОАО «Интеграл» и ОАО «Российская электроника», а также ОАО «МАЗ» и ОАО «КамАЗ». К сожалению, ни один из них так и не был полностью реализован, что только усугубило ситуацию на белорусских предприятиях. Тот же «Гродно Азот» так и не смог найти инвестора, и теперь ищет средства самостоятельно, а «МАЗ» и вовсе за последний год превратился в самую убыточную организацию республики: за первое полугодие нынешнего года убытки завода составили 596 млрд. белорусских рублей (около $ 30 млн.), а за весь прошлый год — $ 60 млн (в 2014 году чистый убыток «МАЗа» и вовсе был около $ 150 млн.). И, к сожалению, правительство республики продолжает отказываться от реализации запланированных двухсторонних производственных связей, считая, что они ограничат сферу контроля за местной экономикой, передав ее часть России.

По всей видимости, именно страх руководства республики потерять абсолютную власть в стране и не позволяет белорусам двигаться дальше. Руководство страны пока не готово морально пойти не серьезные перемены. Как не готово до конца понять, что многогранные экономические связи, как с ближайшими соседями, так и с дальним зарубежьем нельзя подменять только внешней торговлей по принципу «купи-продай». Для того чтобы получить долговременный и стратегический эффект, белорусам необходимо уже сегодня начать ориентироваться на унификацию таможенной политики в рамках ЕАЭС (вопрос о таком процессе с ЕС в обозримом будущем не возникнет), а также начать более глубокую производственную кооперацию и формирование общей экономической модели развития со странами постсоветского пространства. Только в этом случае у белорусов есть реальная возможность не выбирать между попытками избежать негативных последствий сейчас и перспективой роста экономики в будущем, а совместить эти две цели воедино и двигаться дальше.

Павел Юринцев

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