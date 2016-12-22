Встреча с делегацией баварских политиков

15.11.2016 15:54:36

14 ноября в гостинице «Националь» состоялась встреча с баварскими политиками, приехавшими в Москву по приглашению Фонда Ханнса Зейделя для обмена мнениями по теме «Ближний Восток и мусульманский мир как глобальный очаг напряженности с российской и германской точек зрения».

В дискуссии с немецкой стороны приняли участие депутаты Баварского ландтага – член Комитета по внутренней безопасности и местному самоуправлению доктор Ханс Райххарт и член Комитета по конституционным и правовым вопросам Мехтильде Виттманн, а также независимый политолог, эксперт в области безопасности на Ближнем Востоке Мартин Пабст.

Во встрече принял участие заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев, который открыл обмен мнениями выступлением об угрозах России, странам Центральной Азии и миру в целом со стороны псевдомусульманских радикалов и акцентировал внимание участников на приоритетном использовании потенциала традиционного ислама в борьбе с экстремистской идеологией. В подтверждение своих аргументов исламовед сослался на авторский сборник статей по данной проблематике «Бесценная духовная традиция», изданный Институтом стран СНГ в начале этого года, экземпляры которого презентовал гостям из Баварии.

Дискуссию продолжили и другие российские эксперты – ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов и руководитель Центра восточных исследований Дипломатической Академии МИД России Андрей Володин, которые сконцентрировали свое внимание на возможных путях выхода из сирийско-иракского кризиса.

Модератором мероприятия выступил руководитель филиала Фонда Ханнса Зейделя в России Маркус Эм.

Обмен мнениями прошел в деловой атмосфере, выявил общность в оценке угроз миру и стабильности со стороны радикалов и способствовал выработке конструктивных предложений по улучшению ситуации как в региональном так и мировом масштабе.

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