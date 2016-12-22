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Рубрика / Религия
В Институте стран СНГ состоялся Круглый стол на тему "Евразийство как форма православного имперостроительства"
|15.11.2016 12:45:52
14 ноября в Институте стран СНГ состоялся круглый стол на тему "Евразийство как форма православного имперостроительства", организованный отделом по связям с Русской Церковью Института Стран СНГ, Евразийским Союзом Молодежи и Византийским клубом.
На круглом столе эксперты Института стран СНГ выступили лидеры и активисты ЕСМ, а также участники Византийского клуба. Комиссар Московского отделения ЕСМ Анастасия Ковалёва в своем докладе "Православные смыслы евразийского имперостроительства" упомянула имперские концепции Леонтьева и Гумилева, которые писали о значение Православия в создании и развитии русской государственности. Она отметила, что евразийство является политической философией, а не религиозным учением, поэтому "догматические" претензии к нему необоснованны. При этом евразийство как идеология русского цивилизационного суверенитета не только не противоречит Православию (а также другим традиционным религиям), но описывает именно православную, катехоническую миссию в организации огромного пространства, населенного различными народами и этносами.
Активист ЕСМ Валентин Кротов в докладе "Православие и Империя" рассмотрел практику реализации идеи православной Империи на исторических примерах, от Византии до различных эпох русского истории.
Активист ЕСМ Андрей Корнеев рассказал о критике Леонтьевым понимания христианства Достоевским и отметил, что философия евразийства солидаризируется с Леонтьевым в отрицании возможности построить общество всеобщего равенства и довольства на земле.
Руководитель Международного отдела ЕСМ Андрей Коваленко говорил о несостоятельности концепции светского гражданского общества в России и предложил рассматривать Церковь как "контрпартнера" государству, то есть, как субъектную величину, смягчающую репрессивное бюрократическое начало.
Лидер Ассоциации православных экспертов, Зав.отделом по связям с Русской Церковью Института Стран СНГ Кирилл Фролов рассказал о понимании евразийской миссии митрополитом Антонием ( Храповицким) и выразил надежду, что православное евразийство поможет в выстраивании диалога между Россией и ее континентальными соседями - Китаем, государствами Средней Азии, а также адекватными политическими силами на Западе, но такой диалог должен носить характер понимания метафизики истории, исходит из императив миссионерского долга Русской Церкви просветить светом Православия многомиллиардные Китай, Индию и консервативных христиан Запада, что такая миссия должна строится на цивилизационном диалоге и задействовании сокровищ культур этих стран для православного благовестия подобно тому, как отцы-каппадокийцы задействовали понятийный аппарат античной философии для православного благовестия. Кирилл Фролов отметил, что "геополитика является служанкой богословия и миссионерства" и геополитика России ,в том числе Евразийский Союз и союз с Китаем, ШОС, исходят из того, ЧТО Москва-Третий Рим, а Российская Держава -Катехон, следовательно-православное евразийство - это технология православного катехонического строительства, а не некий "синкретический проект",что было бы-"либерализмом справа", ибо "ересь либерализма"-это учение об относительности Истины, Истина же в Православии.
Директор "Международного фонда Христианской Солидарности" координатор Ближневосточных проектов Византийского Клуба Дмитрий Пахомов говорил о политических и философских концептах, сближающих народы России и Турции.
Круглый стол завершился свободной дискуссией, в которой приняли участие докладчики и гости.