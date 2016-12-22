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Детали

Сергей Аксенов: Геническ получил из Крыма 3,5-4 тыс. кубометров газа


14.11.2016 15:45:47

Республика Крым с субботы, когда начались поставки природного газа в Геническ и Генический район Украины, поставила в соседнее государство около 3,5-4 тыс. кубометров топлива, сообщил в понедельник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Для выравнивания давления было перекачено на украинскую сторону - прим. ТАСС) 3,5-4 тыс. кубометров в общем", - сказал он.

Ранее Аксенов сообщал, что в осенне-зимний период Крым сможет поставить в Украину до 0,5 млн кубометров газа, но объемы поставки вырастут с наступлением холодов.

По словам главы Крыма, на сегодняшний момент, с учетом теплой температуры, потребление газа в Геническе невысокое. "Сегодня в разговоре с нашими коллегами из "Черноморнефтегаза" (украинская) компания-поставщик ООО "Пласт" сообщает, что газ (Геническу) понадобится однозначно, как только температура упадет ниже 6-7 градусов. Уже понятно, что без крымского газа Геническ в полном объеме обеспечить подачу тепла в дома не сможет, это традиционно на самом деле", - добавил Аксенов.

Он заверил, что Крым поставляет газ в Гениченск, несмотря на заявления властей украинского города об обратном.

"У нас же приборы учета есть, мы смотрели, - сказал Аксенов. - Если бы мы хотели доказать, что мы правы, можно было бы сейчас все опломбировать и ждать зимы, и, поверьте, все начнут стучаться в двери. Нужно ли нам это?" - подчеркнул глава Крыма. "Украинским товарищам мы и так не верим", - добавил он.

Аксенов надеется, что в будущем Украина решит проблемы Геническа

"Объемы добычи газа на Стрелковом месторождении (Украина) будут падать из года в год, - сказал Аксенов, ссылаясь на крымских экспертов. - Если они (украинские власти – ред.) не "воткнут" систему Геническа в общую газотранспортную систему Украины, мы будем (из года в год - прим. ТАСС) все больше и больше газа поставлять в Геническ, чтобы он не замерз".

"Может, наши действия подтолкнут, наконец, украинские власти озаботиться проблемами своего города на территории Херсонской области, и в конце концов они найдут вариант поставлять им законно газ. А пока проблемы жителей их не волнуют. Мэру (Геническа) плевать, что какая-то часть людей будет в этом газе нуждаться. Это их позиция, на мой взгляд, она не правильная", - считает Аксенов.

Глава Крыма рассказал, что Геническ традиционно получал газ из Глебовского месторождения в Крыму, несмотря на работу Стрелкового месторождения на Украине. "В 2010 году "Черноморнефтегаз" поставил в Геническ около 7 млн кубометров газа, в 2011 году около 5 млн. Потом Стрелковое месторождение заработало, и в 2012-13 годах они не получали газ из Крыма, но из-за неправильной эксплуатации месторождения уже в 2014 году зимой 340 тыс. кубометров газа (в Геническ) опять поставлял "Черноморнефтегаз". Другой технологической схемы нет", - рассказал Аксенов.

Он отметил, что, возобновляя поставки газа в Геническ, Крым хотел "не поломать традиционную схему поставки и не нарушить покой жителей". "Не больше и не меньше. Никаких политических целей не имели, просто не хотели, чтобы даже небольшая группа людей не осталась зимой без тепла", - сказал глава республики.

Аксенов сомневается в возможности заключения официальных договоров с украинскими властями о поставках газа из республики в Геническ.

"Властям наплевать абсолютно, никаких перспектив заключить официальные договора (о поставках газа в Геническ - прим. ТАСС), наверное, у нас нет", - сказал Аксенов.

По последним данным, Украина задолжала Крыму около 18 млн рублей за поставки газа в Геническ. Данный долг сформировался "по бухгалтерским документам" компании "Черноморнефтегаз", которая осуществляет поставки, уточнил Аксенов. "Потом будет решаться вопрос, какие претензии будут выставляться, это второй вопрос больше к юристам", - сказал глава региона, добавив, что Крым продолжит выполнять распоряжение президента РФ Владимира Путина о поставках газа в Геническ. При этом Аксенов уверен, что если бы существовал прямой договор между жителями Геническа и крымским поставщиком газа, то долг не образовался бы.

Как сообщал ранее ТАСС, крымское предприятие "Черноморнефтегаз" начало поставлять газ в Геническ и Генический район Украины около 20.30 мск 12 ноября. Тем самым Крым выполнил распоряжение президента РФ Владимира Путина, к которому после заседания президиума Госсовета в Ярославле обратился глава республики Сергей Аксенов. В частности, крымский политик доложил главе государства, что жители Генического района вновь попросили Россию о поставках природного газа. Прошлой зимой по поручению Путина замерзающий украинский город также был обеспечен газом и теплом.

Украинская сторона накануне заявила, что Геническ не получает газ с Крымского полуострова.

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