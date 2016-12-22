Энергетика как кровеносный сосуд экономики: взаимосвязь падения экономических и энергетических показателей Украины

14.11.2016 15:26:54

Анализ основных проблем

На Украине в настоящее время наблюдается уменьшение потребления и производства природного газа и электроэнергии. Это ведет к сокращению работы таких реальных секторов экономики, как промышленность (в целом) и обычных компаний, являющихся потребителями природного газа и электроэнергии. В настоящее время цифры по потреблению остановились на отметке в 33 млрд. куб. м. газа. В 2013 году аналогичные показатели были значительно выше и равнялись 50 млрд. куб. м. Эта разница в большей степени повлияла на промышленность, поскольку основное снижение произошло именно в этой сфере. Причина такого падения – это отсутствие новых рынков сбыта, при значительных потерях после конфликта с Россией. Здесь немаловажным является тот факт, что ранее предприятия, находящиеся на Востоке страны и в Крыму, принимали участие в производстве и потреблении энергоресурсов. Но произошедшие события значительно повлияли на экономическое развитие страны.

Существуют проблемы в сфере потребление природного газа и электроэнергии. В сфере потребления электричества текущие показатели значительно меньше показателей на 2012-2013 гг.: при потреблении 200 млрд. киловатт-часов произошло снижение до 150 млрд. Из этого объема только 5 млрд. можно отнести к предприятиям на Донбассе и в Крыму. Даже если брать в расчет 45-40 млрд. от потребления отказались не только крупные, но и мелкие предприятия.

Позиция украинского правительства

Представители власти часто апеллируют к тому, что сокращение энергоресурсов произошло за счет энергоэффективности. Однако фактов, подтверждающих проведение работ по энергоэффективности нет. Относительно населения объем потребления газа и электроэнергии изменился несущественно, если не учитывать потерю контроля над Донбассом и отделение Крыма. Соответственно работы по осуществлению энергоэффективности в секторе многоквартирных домов проведены не были. Существуют программы, предполагающие выдачу кредитов населению для переоборудования своих домов, но результаты показали их неэффективность. Во-первых, денег, необходимых для выдачи социальных кредитов или на безвозмездную помощь государства, нет. Во-вторых, эта программа актуальна только для частных домов. В многоквартирных домах населению делать это не выгодно. Кроме того, официальных государственных программ, нацеленных на энергоэффективность и снижение потребления энергоресурсов, в стране нет.

В начале 2015 г. в Киеве состоялась конференция «Invest to Ukraine» («Инвестируй в Украину»). На ней присутствовали представители многих стран, ЕБРР, Мирового банка и МВФ. В ходе конференции были высказаны различные предложения и критические замечания по осуществлению энергоэффективности. Несмотря на готовность ЕС выдать кредиты для решения данного вопроса, программа так и не была сформулирована. Следовательно, можно сделать вывод, что качество управления энергосектором в стране находится на крайне низком уровне.

Международные проекты и роль Украины

Если рассматривать вопрос энергетики страны на международном уровне, то расширение мощностей «Северного потока-1», движение в направлении реализации второй очереди «Северного потока», реализация «Турецкого потока» или «Южного потока» приведет к значительным изменениям. Возможны финансовые потери за счет снижения объема газа, проходящего через Украину. Расширение «Северного потока» и создание газопровода «Опал» приведет к транзиту энергоресурсов в обход страны.

Несмотря на осознание возможных рисков правительством, никаких работ проведено не было. Для улучшения положения в энергетической сфере украинским властям необходимо идти на диалог не только с Европейским союзом, но и с Россией. Несмотря на реализацию проектов ЕС и России по созданию альтернативных путей транзита газа, Украина продолжала вести свою неэффективную политику в этой сфере. В качестве решения выхода из кризисного состояния видится проведение трёхсторонних переговоров, что в сегодняшних политических реалиях является маловероятным. В условиях современного транзита газа, транзит через Украину может сократиться на 30-40 млрд. куб. м. С финансовой точки зрения потери будут составлять около 1 млрд. долларов. Однако политика Украины и «Нафтогаза» не предполагает борьбу за восстановление прежних показателей. Уже принята программа по сокращению работы магистральных газопроводов, компрессорных станций и персонала.

На 2025 г. ожидается начало работы «Северного потока» и части «Турецкого потока». Это окажет значительное влияние на ГТС Украины. Для решения такой проблемы необходимо трёхстороннее взаимодействие. Однако Украина уже давно перешла из стадии субъекта переговоров в объект. Газпром заключает договора с европейскими компаниями без участия Украины, решения принимаются как факт. В случае создания консорциума, Газпром не будет выступать транзитером газа по Украине, им будет выступать европейская компания. Газпром же станет участником этого консорциума как поставщик.

Подводя итог, необходимо отметить не самые позитивные перспективы развития Украины. Для выхода их криза необходимо налаживание и поддержание торгово-экономических связей не только со странами ЕС, но и с Россией. Необходимо так же отметить, что процессы деиндустриализации в стране ведут к потере Украиной статуса энергетической державы. А это, в свою очередь, может привести к полной потере промышленности и к переходу в статус аграрной страны.

Юрий Корольчук,

глава Наблюдательного совета

Института энергетических стратегий (г. Киев)

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