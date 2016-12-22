Календарь целомудрия!

14.11.2016 14:20:34

Олег Трофимов Доктор богословия и магистр религиоведения.

перейти на страницу автора





По своему этимологическому составу - от греч. σωφροσύνη + σώφρων - слово «целомудрие» (моральная добродетель) указывает на здравость, неповрежденность, близкое к понятию девственности. К понятию целомудрия относятся следующие нравственные понятия: добродетель, телесная чистота, благоразумие, которые проистекают от целостности личности человека.

Поэтому стоит говорить о целомудрии в категориях как добродетели, онтологическом состоянии человека, так и дара Божьего. По слову апостола Павла, всякий дар нуждается в «постоянном возгревании» (2Тим. 1:6), а сказанное в притче Христовой о талантах в «употреблении» и «приумножении с прибылью» (Мф. 25:14-30), относится не только к дару целомудрия, но и к онтологическому состоянию и добродетели. Такая структура, механизм, способ, форма, реализация дара возможны и необходимы в каноне и в уставе, как постоянный закон, предназначенный для человека.

В Третьей книге Ездры есть такие слова: «Для них Я сотворил век; но когда Адам нарушил Мои постановления, определено быть тому, что сделано. И сделались входы века сего тесными, болезненными, утомительными, также узкими, лукавыми, исполненными бедствий и требующими великого труда. А входы будущего века пространны, безопасны, и приносят плод бессмертия. Погибают многие в этой жизни, потому что нерадят о предложенном им законе Божие… Увлеклись греховными обольщениями, сказали о Всевышнем, что Его нет, не познали путей Его, презрели закон Его, отвергли обетования Его, не имели веры к обрядовым установлениям Его, не совершали дел Его. И потому, Ездра, пустым пустое, а полным полное» (3 Ездр. 7:11-35). А в Книге Иова написано: «Господь отвечал Иову из бури и сказал (38.1)… Знаешь ли ты уставы неба,можешь ли установить господство его на земле?» (Иов.38.33).

Без сомнения, что «уставом неба», «постановлениями Божиими» для человека, согласно целомудренной личности человека, чтобы достичь «плоды бессмертия», можно предложить годовой календарь, и в этом контексте стоит поговорить о 6 календарях целомудрия личности человека в соответствии Заповедями Божиими. Впервые уникальную идею о 6-ти календарях высказал преосвященнейший епископ РПЦ Августин (Анисимов), а я всего лишь его подаю и интерпретирую в призме 10-ти Заповедей Божиих.

Вот они:

1) Церковный календарь, куда входит годовой устав праздников церковных и богослужений, когда повторяется цикл евангельских чтений и поучений для духовного возрастания личности человека. Это духовный ориентир личной жизни на календарь «жития святых», как пример для подражания. Это цикл недельного и суточного богослужения, когда каждый день или каждое время суток имеют свою освящающую молитву. Это почтение всякой Божьей святыни. Это полностью соответствует исполнению первых четырех Заповедей Божиих о почтении Бога и его святыни, наших обязанностей перед Ним (Исх. 20:1-11).

2) Родовой календарь. Это почтение к своему роду: день рождения, день смерти, праздник семьи, генетическая и национально-культурная память рода; воспитание патриотизма; ухаживание за могилами предков. Это полностью соответствует исполнению 5-й и 7-й Заповедям Божиим: «Чти отца и мать твою…» и (Исх. 20:12) и «Не прелюбодействуй» (Исх. 20:14). Здесь не только идет речь об измене в семье, но и об измене православной вере, Родине, призванию, предназначению.

3) Природный календарь. Природный календарь полностью ориентирует человека на климатическую и в этом контексте социальную среду своего обитания. Следить за своим и наших близких здоровьем, как нравственным, так и телесным, в соответствии с климатическими условиями, означает следовать пословице «готовь сани летом, а телегу зимой». Это соответствует 6-й заповеди «Не убей» (Исх. 20:13), то есть не вреди себе и не посягай на чужую жизнь, избегай всякого насилия.

4) Государственный календарь. Он являетсяориентиром и позволяет планировать свою жизнь в соответствии с жизнью государства. Например, участие в «Бессмертном полку» можно рассматривать как исполнение 5-й Заповеди. Но также и 8-й Заповеди – «Не воруй» (Исх. 20:15), и практически всех остальных Заповедей Божиих.

5) Краеведческий календарь. Это знание места, где живет человек, не только на топографическом и этимологическом уровнях, но и знание истории края, в честь кого названы города и улицы, знание исторических личностей, проживавших здесь, подражание их жизни, сведения о природе и местах силы. Соответственно этому необходимо обустраивать свою жизнь, занимать активную социальную и общественную жизненную позицию, что способствует исполнению 9-й Заповеди Божьей: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исх. 20:16) т.е , не искажаешь действительность в которой живешь.

6) Профессиональный календарь. Он помогает обустройству и планированию своей жизни соответственно своей профессиональной деятельности, что соответствует 10-й Заповеди Божьей «Не завидуй» (Исх. 20:17), ну и, конечно же, трудись!

Как вы заметили, содержание и смысл всех этих календарей тесно переплетаются между собой во исполнение Заповедей Божиих, позволяют созидать целостную жизнь человека, целомудренную личность пред Богом, в обществе и в семье. Конечно же, хочется испросить силы на исполнение в жизни устава календарей соответственно Заповедям Божиим. Господи помоги и укрепи нас грешных!

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.