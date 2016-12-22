Нащупывая дно

11.11.2016 16:04:02

Конец года – традиционный период для подведения итогов и планирования. На сегодняшний день обозначить достаточно четкие результаты как в политической так и в экономической сфере на Украине достаточно сложно. Все упирается в ряд факторов, затрудняющих динамичное развитие. Что касается экономики, то здесь одна из трудностей заключается в сборе и обработке статистических показателей. Некоторые российские и украинские эксперты отмечают, что данные достаточно сложно комментировать, потому как они противоречивы. Однако, хотелось бы все же составить общую картину происходящего сейчас в украинской экономике и особенно такого подпункта как энергетика. Ведь несмотря на существующее напряжение между Россией и Украиной в политической сфере, взаимодействие по энергетическому направлению между сторонами продолжается. Хотя тоже претерпевает трансформацию. Подвести некоторые итоги и очертить сегодняшнюю ситуацию мониторингу Украина помог независимый украинский эксперт в области энергетики Валентин Землянский.

- Валентин Валентинович, что, по Вашему мнению, является первопричиной экономических проблем Украины?

- Здесь можно назвать совокупность причин. Первое – это мировой экономический кризис, исходя из падения сырьевых рынков. Второе – конфликт между Украиной и Россией и, как следствие, потеря внешних рынков, в первую очередь российского и стран СНГ. Поскольку возместить те объемы, которые экспортировались, не удалось.

- Как Вы оцениваете современное состояние рынка энергоресурсов Украины - нефтепродуктов, газа, электроэнергии?

- Если говорить о рынке нефтепродуктов, то Украина потеряла свою нефтеперерабатывающую промышленность еще в период получения независимости, поскольку переработка нефти упала с 51 млн. тонн в 1991 году до 2,5 млн. тонн. По сути, это полная потеря нефтеперерабатывающей промышленности. Соответственно украинский рынок нефтепродуктов на сегодняшний день на 85% является импортовым.

Что касается газа, то это следствие экономического падения. Резко сократилось потребление газа в промышленном секторе с 20-25 млрд. куб. м. в 2010 г. до 11,3 млрд. куб. м. в прошлом году и до 9 млрд. куб. м. в текущем году. В связи с конфликтом с Россией все поставки были переориентированы на реверс. Хотя происхождение газа не меняется, тем не менее, поставки идут в реверсном направлении. Такого количества достаточно по причине падения промышленности. Как любят заявлять руководители, мы избавились от зависимости от российского газа. Хотя это свидетельствует о падении промышленного сектора, который был основным потребителем импортного газа. Теплокоммунэнерго осталось на том же уровне, но без учета потерянных территорий Крыма и Донбасса. Потребление энергоресурсов населением тоже упало, потому что идет отказ от действующих тарифов и переходит на самообеспечение.

Что касается электроэнергии, такие же проблемы возникли, поскольку шахты, добывающие антрациты, остались на неконтролируемых территориях. Следовательно, половина ТЭЦ вынуждена закупать уголь. Такое же падение наблюдается и в промышленном секторе, но не среди населения. Объем потребления электроэнергии среди населения почти не сократился. В промышленном секторе снижение очень серьезное: в прошлом году падение было на 20%, но в этом году оно несколько замедлилось. Однако мне кажется, это свидетельствует об уходе промышленности в тень. Если сравнивать потребление газа и электроэнергии, можно заметить, что промышленность перестает работать «в светлую».

- А что сейчас происходит в сотрудничестве России и Украины по ядерному направлению?

- По ядерному топливу ситуация сохраняется, идут переговоры и сотрудничество с Вестингаузом (Westinghouse – ред.), хотя «Росатом» и сохраняет лидирующие позиции. Причина так называемой дезертификаци все-таки политическая. В ее основе лежит конфликт Киева и Москвы, а не экономическая или техническая целесообразность. На фоне общего снижения потребления происходит и снижение выработки, в том числе и атомными электростанциями.

- По Вашему мнению, является ли Украина на данный момент монополистом по транзиту газа в Европу? Или же её роль изменилась?

- Украина не монополист, хотя две трети российского газа продолжают идти по украинской газотранспортной системе. Как долго это будет продолжаться, это вопрос. В этом году объемы транзита возрастут по сравнению с прошлым годом. Они составят 70 млрд. куб. м., а в прошлом году – 67,5 млрд. куб. м. Это связано с ростом потребления газа в Европе. При планируемом объеме поставок Газпрома 160 млрд. куб. м. половина пойдет через Украину. Это если считать все экспортные поставки Газпрома. Если считать только поставки в Европу, то это примерно 70% приходится на Украину. Все зависит от базы, которую берем за расчёт.

- Оказывает ли экономическое состояние Украины влияние на социальное положение в стране?

- Безусловно. Это абсолютно взаимосвязанные вещи. Падение реального сектора производства, рост коммунальных тарифов очень серьезно повлияло на финансовую ситуацию. Даже по официальным оценкам 60% украинских домохозяйств будут претендовать на субсидии при оплате коммунальных услуг. По сути, это признание того, что 60% населения находятся за чертой бедности. Это прослеживается и по показателям минимальной заработной плате и по покупательной способности населения. Экономика напрямую бьет по социальной сфере и состоянию украинских домохозяйств.

- Можно ли уже подвести общие итоги от трансформации взаимоотношений России и Украины по энергетическому направлению за последний год? Стоим ли мы на пороге разрыва отношений в этой сфере?

- Об итогах пока сложно говорить. Если говорить о негативе, то его сложно оценить вследствие падения экономики. Если говорить об отношениях в энергетической сфере, то здесь продолжаются поставки российского дизельного топлива, атомного топлива. Продолжается транзит российского газа по украинской газотранспортной системе. Кроме того, контракт на поставку газа Украине никто не отменял. Хотя он и оспаривается в Стокгольмском арбитражном суде, контракт является действующим. Исходя из этого, я бы не стал говорить о разрыве отношений в энергетической сфере. Сейчас состояние украинской власти очень двойственное: с одной стороны Россия называется агрессором, но с другой – с ней продолжаются торговые отношения.

- Валентин Валентинович, какие бы Вы могли дать прогнозы по развитию экономики Украины на 2017 год? Будет ли это динамика сближения с Россией или с Европой?

- Сложно сказать, потому что правительство дает достаточно позитивные оценки: рост ВВП на 3%, восстановление промышленного производства. На сегодняшний день я не вижу никаких предпосылок для существенного изменений ситуации, исходя из состояния украинской экономики. Мы еще не достигли дна, падение экономики сохранится, может быть замедлится, но сохранится. Не вернув рынки сбыта в первую очередь России и СНГ, украинской экономике почти невозможно выйти из текущего состояния. Экспорт, который идет на Европу, страны Азиатско-тихоокеанского региона и т.д., это сырье и полуфабрикаты. Товары с добавленной стоимостью шли на российский рынок еще по тем кооперационным связям, которые сохранились еще со времен Советского Союза. Даже в условиях выхода из конфликта с Россией и восстановление торгово-экономических связей, быстрый возврат позиций на российском рынке до позиций 2013 г. Так как программа импортозамещения имеет реальные результаты, если рассматривать данные российской статистики, для украинских предприятий и промышленников будет крайне трудно вернуть прежние позиции. Без этого говорить о восстановлении украинской экономики в следующем году или реальном росте я бы не рискнул.

Борисова Ольга, Иванова Ольга

Комментарии

13.12.2016 14:00:36 Комментарий от Andy Orlovski(andyworkflow)

спасибо за статью!!

13.12.2016 14:01:02 Комментарий от Andy Orlovski(andyworkflow)

спасибо за статью!!

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