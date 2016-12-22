Проблемы постсоветской уммы обсудили на Форуме по случаю 25-летия СНГ

11.11.2016 15:47:41

9 ноября в Конгресс-центре Центра международной торговли (ЦМТ) прошел круглый стол «Мусульманская умма в государствах СНГ». Мероприятие было организовано «РОССОТРУДНИЧЕСТВОМ» и Международной Исламской Миссией в рамках стартовавшего Международного гуманитарного форума «25 лет СНГ: взаимопонимание, сотрудничество, развитие».

В дискуссии принял участие заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев, который выступил с докладом «Псевдорелигиозный экстремизм на постсоветском пространстве и возрождение Тасаввуфа».

На круглом столе, который вел председатель Международной Исламской Миссии Шафиг Пшихачев, озвучили свое видение проблем уммы СНГ заместитель директора Института востоковедения РАН, руководитель Центра по изучению Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Аликбер Аликберов, заместитель председателя Управления Мусульман Кавказа Алиярлы Рашад (Азербайджан), заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Али (Вячеслав) Полосин, профессор Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Рудольф Сюкияйнен, ведущий эксперт Института стратегического анализа и прогноза (ИСАП) Аман Салиев (Киргизия), независимый эксперт международных отношений США – Россия, по исламской культуре и образованию, писатель Даниел Апокорин (США), исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев и др.

Завершая заседание, которое оказалось на редкость весьма насыщенным и продуктивным, Шафиг Пшихачев, поблагодарил его организаторов и участников и вручил некоторым из них благодарственные письма. (http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=25726) При этом, он высказал слова признательности директору Института стран СНГ, депутату Государственной Думы Константину Затулину за проявленное к мероприятию внимание, которые попросил передать через представлявшего Институт на круглом столе Ильдара Сафаргалеева.

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