Семь футов под килем Кают-компании Института стран СНГ

11.11.2016 11:23:07

В торжественной обстановке и при большом стечении друзей и коллег 4 ноября 2016 года в День Народного единства в Институте стран СНГ торжественно была открытаКают-компания. Казалось бы, почему была построена Кают-кампания в сухопутном Институте, который расположен совсем не на море, а в центре Москвы рядом с Водоотводным каналом, по которому не плавают не только пароходы, а даже и лодки.

Для этого есть несколько причин. Во-первых, руководитель Института Константин Федорович Затулин родился в Батуми, вырос в Сочи, а душу оставил в городе-герое Севастополе. Во-вторых, Институт многие годы имел и имеет тесные связи с Севастополем, сохраняет в нем свой филиал. И наконец, в этом году К.Ф. Затулин был избран депутатом Государственной Думы РФ от города Сочи и его окрестностей.

Главный гость торжества несколько задержался, но для этого были серьезные основания. Первый заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ А.Н. Федотенков приехал прямо с самолета из далекой Индонезии, где он был в служебной командировке. Александр Николаевич пожелал Кают-компании Института стран СНГ семь футов под килем и удачи в бурных водах современной международной политики.

Гости из Севастополя - директор севастопольского филиала Института контр-адмирал В.Е. Соловьев, капитаны первого ранга А.Б. Кочетков и С.П. Горбачев выразили уверенность, что Кают-кампания Института стран СНГ станет частицей города-героя Севастополя и всего Крыма на московской земле.

Совсем не случайно среди гостей презентации оказались героические летчики-космонавты А.С Иванченков, В. П. Савиных и А.И. Лавейкин. Ветеран космоса А.С. Иванченков рассказал, как мучительно перед стартом Ю. Гагарина рождалось название капсулы, на которой он должен был полететь в космос. И как с подачи С.П. Королева все же остановились на термине «космический корабль», который затем устойчиво вошел в наш обиход.

На этом вечере было еще много тостов, пожеланий и сувениров от гостей. Например, заместитель губернатора Ростовской области Ю. С. Молодченко всех сразил знаменитыми и потрясающими ростовскими раками.

Так что презентация удалась, и Кают-компания Института стран СНГ ждет на своем борту новых гостей.

Комментарии

11.11.2016 16:41:01 Комментарий от Николай Яременко(Трезор)

Молодцы! "Ветеран флота", штурман "Севрыбхолодфлота", затерявшийся в степях Малороссии, Н. Яременко

11.11.2016 20:38:49 Комментарий от Олег Олегард(15426873)

Остров



Ты мой остров в пути...

Одинокая гавань...

Свет в ночном кабаре

"Одинокая нежность"

Ты как танго - в ночи...

Ты моя не чужая страна...

Ты огонь от свечи...

Я всего лишь твоя тишина...

Ты всего лишь - моя неизбежность



Я хочу чтоб горела свеча

Что бы этот огонь не погас

Что-бы ты не ушла с горяча

Унося глубину своих глаз



Я хочу чтоб вертелась Земля

Чтоб никто не снимал якоря

Чтобы было все так как вчера

Чтобы бархатом стали ветра



Я не верю в тревожные сны

И в минутную эту печаль

Леденящей холодной войны

Разорву паутину-вуаль



Вспоминаю твой голос и взгляд

Я их в сердце своем не забыл

Ты единственный мой звездопад

Нашу сказку бы я сохранил



Я хочу чтобы прошлый туман

Разлетелся как серая пыль

Чтоб остались глаза не обман

Чтоб не сказка была...,чтобы бы быль

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