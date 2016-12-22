XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

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Детали

Семь футов под килем Кают-компании Института стран СНГ


11.11.2016 11:23:07

В торжественной обстановке и при большом стечении друзей и коллег 4 ноября 2016 года в День Народного единства в Институте стран СНГ торжественно была открытаКают-компания. Казалось бы, почему была построена Кают-кампания в сухопутном Институте, который расположен совсем не на море, а в центре Москвы рядом с Водоотводным каналом, по которому не плавают не только пароходы, а даже и лодки.

Для этого есть несколько причин. Во-первых, руководитель Института Константин Федорович Затулин родился в Батуми, вырос в Сочи, а душу оставил в городе-герое Севастополе. Во-вторых, Институт многие годы имел и имеет тесные связи с Севастополем, сохраняет в нем свой филиал. И наконец, в этом году К.Ф. Затулин был избран депутатом Государственной Думы РФ от города Сочи и его окрестностей.

Главный гость торжества несколько задержался, но для этого были серьезные основания. Первый заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ А.Н. Федотенков приехал прямо с самолета из далекой Индонезии, где он был в служебной командировке. Александр Николаевич пожелал Кают-компании Института стран СНГ семь футов под килем и удачи в бурных водах современной международной политики.

Гости из Севастополя - директор севастопольского филиала Института контр-адмирал В.Е. Соловьев, капитаны первого ранга А.Б. Кочетков и С.П. Горбачев выразили уверенность, что Кают-кампания Института стран СНГ станет частицей города-героя Севастополя и всего Крыма на московской земле.

Совсем не случайно среди гостей презентации оказались героические летчики-космонавты А.С Иванченков, В. П. Савиных и А.И. Лавейкин. Ветеран космоса А.С. Иванченков рассказал, как мучительно перед стартом Ю. Гагарина рождалось название капсулы, на которой он должен был полететь в космос. И как с подачи С.П. Королева все же остановились на термине «космический корабль», который затем устойчиво вошел в наш обиход.

На этом вечере было еще много тостов, пожеланий и сувениров от гостей. Например, заместитель губернатора Ростовской области Ю. С. Молодченко всех сразил знаменитыми и потрясающими ростовскими раками.

Так что презентация удалась, и Кают-компания Института стран СНГ ждет на своем борту новых гостей.

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Комментарии

11.11.2016 16:41:01 Комментарий от Николай Яременко(Трезор)
Молодцы! "Ветеран флота", штурман "Севрыбхолодфлота", затерявшийся в степях Малороссии, Н. Яременко

 

11.11.2016 20:38:49 Комментарий от Олег Олегард(15426873)
Остров

Ты мой остров в пути...
Одинокая гавань...
Свет в ночном кабаре
"Одинокая нежность"
Ты как танго - в ночи...
Ты моя не чужая страна...
Ты огонь от свечи...
Я всего лишь твоя тишина...
Ты всего лишь - моя неизбежность

Я хочу чтоб горела свеча
Что бы этот огонь не погас
Что-бы ты не ушла с горяча
Унося глубину своих глаз

Я хочу чтоб вертелась Земля
Чтоб никто не снимал якоря
Чтобы было все так как вчера
Чтобы бархатом стали ветра

Я не верю в тревожные сны
И в минутную эту печаль
Леденящей холодной войны
Разорву паутину-вуаль

Вспоминаю твой голос и взгляд
Я их в сердце своем не забыл
Ты единственный мой звездопад  
Нашу сказку бы я сохранил

Я хочу чтобы прошлый туман
Разлетелся как серая пыль
Чтоб остались глаза не обман
Чтоб не сказка была...,чтобы бы быль

 

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