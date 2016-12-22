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Рубрика / Безопасность
Натовские волонтеры готовят «незалежную» к смерти
|10.11.2016 17:09:22
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Министр обороны Украины Степан Полторак провел на днях рабочую встречу с группой иностранных военных советников-стратегов, которым предстоит перестраивать армию «незалежной» под стандарты НАТО. Об этом со ссылкой на украинское оборонное ведомство сообщает РИА «Новости».
Как следует из официального пресс-релиза, на встрече речь шла об окончании некоего «ознакомительного этапа» и переходе к «практической работе». В чем конкретно эта работа будет заключаться, осталось неясным. Но гости заверили принимающую сторону, что у них «много идей для обмена опытом и развития двусторонних отношений».
Куда эти идеи приведут — вот что настораживает. Поскольку, если эти специалисты занимаются исключительно мирным реформированием Вооруженных сил Украины, то зачем бы им понадобилось обсуждать у Полторака ситуацию в Донбассе? Из тактических или стратегических соображений? И не насоветуют ли эти натовские «волонтеры» Порошенко повторить в Донбассе грузинский сценарий 2008 года?
Логика здесь простая. Всем известно, что «голубая мечта» украинского президента — это членство Украины в НАТО. И дело даже не в том, что еще лет двадцать как минимум двери туда ей будут закрыты по причине «неформата» ВСУ. Есть еще два препятствия — Донецкая и Луганская народные республики. И тут у киевского режима выбор невелик. Либо выполнять все пункты Минских соглашений. Либо отказаться от мятежных территорий. Либо — вернуть их силой, возможно, «под присмотром» натовских генералов.
Кстати, в группу «стратегических советников» входят представители четырех стран Североатлантического альянса — США, Великобритании, Канады и Литвы. Причем, от американцев это бывший командующий центрального командования армии США Джон Абизейд. От Соединенного королевства — генерал Ник Паркер, в прошлом командующий сухопутными войсками Британии.
По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, надо учитывать, что иностранные военные советники выполняли задание уже уходящей администрации:
— Ситуация несколько поменялась после выборов в США. Это — первое. Второе — проблемы украинской армии отнюдь не в том, что там недостаточно обученные генералы и офицеры. Они обучены хорошо. Потому что многие заканчивали еще советские военные академии. Главная проблема в том, что армия у них не чувствует, что воюет за правое дело. А тут никакими советами не поможешь. Тем более советами отставных генералов и адмиралов, которые долгие годы воевали без явных военных успехов, что в Ираке, что — в Афганистане. То есть, непонятно совершенно, какой опыт побед они могут передать. Побед не было.
Что касается «грузинского сценария»… В начале октября еще я, действительно, беспокоился, что он может повториться. Были опасения, что команда Клинтон, если почувствует, что всерьез проигрывает, попытается повторить «трюк» Маккейна, который во время президентской кампании 2008 года попытался развернуть ситуацию против Обамы с помощью военной авантюры в Грузии. После чего где-то три недели опережал Обаму на антироссийской волне.
Но тут были два момента, который не позволили это сделать.
— Какие?
— Во-первых, социологи, которые здорово подвели Клинтон — не знаю, специально или по профнепригодности. Но она до самого финала была уверена, что побеждает, обходит Трампа. И во-вторых, в Донбассе все-таки все время присутствовали представители ОБСЕ — в отличие от Осетии, где были только российские миротворцы. И поэтому изобразить после нападения Киева на Донбасс, что это Донбасс напал на Киев, было бы весьма затруднительно.
В ближайшие полгода новая команда Трампа будет просто разбираться в ситуации, я думаю. Не хочу сказать, что он «голубь мира». Но точно будет разбираться, что и как. И после этого только начнет какие-то активные действия предпринимать в ту или другую сторону.
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