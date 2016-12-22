Денис Денисов: ЛДНР нужно включать в Нормандский формат, иначе Киев не начнет прямой диалог

10.11.2016 16:32:09

Денис Олегович Денисов Заместитель заведующего отделом Украины

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Заместитель заведующего отделом Украины

Инициатива главы Донецкой народной Республики Александра Захарченко о включении представителей ЛДНР в Нормандский формат — один из способов заставить Киев начать прямой диалог с Донбассом, как это предусматривают Минские соглашения.

Такое мнение высказал политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.

«Требования Захарченко логичны, исходя из той ситуации, в которой оказались Минские соглашения. Киевская сторона категорически отказывается от прямого диалога с представителями республик, что, в свою очередь, значительно затрудняет решение целого ряда вопросов. Начиная от гуманитарных, заканчивая экономическими вопросами сотрудничества, безопасности и политических взаимоотношений.

Тот диалог, который есть в рамках переговорных групп в Минске, не решает ту реальную проблему, которая есть между республиками и Украиной. Уже неоднократно говорилось о том, что, если бы были прямые переговоры, в том числе, с участием лидеров ДНР и ЛНР, то целый ряд вопросов решался бы гораздо быстрее и эффективнее», — сказал Денисов.

По его мнению, Киев по-прежнему не настроен на поиск компромисса с Донбассом и уклоняется от диалога. Доказательством тому, считает Денисов, служит пропаганда, распространяемая украинской стороной даже после встречи в Берлине, где лидеры ЕС заявляли о необходимости выполнения Киевом политических пунктов Минских соглашений.

«Все это говорит о том, что очень сомнительно, что Украина способна идти на компромиссы», — заключил Денисов.

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