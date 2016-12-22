Будущее Украины в качестве транзитёра российского газа остаётся туманным

10.11.2016 16:25:04

В марте 2015 года министр энергетики России Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердили планы РФ прекратить транзит газа через Украину после 2019 года, когда со страной победившего Майдана закончится соответствующий контракт. Однако спустя несколько месяцев президент Путин поручил провести переговоры о продлении транзита «голубого топлива» через территорию «Незалежной». На вопрос о том, какое транзитное будущее в конечном итоге ждёт Украину, попытались ответить эксперты в рамках круглого стола «Экономические перспективы Украины: риски транзитных потерь по газу и новых реальностей мирового рынка энергоресурсов» на площадке Института стран СНГ.

Тема энергетических перспектив Украины оказалась в тени других проблем: проблем политических, проблем военно-политических. Между тем, основной для Украины является проблема экономики, начала соведущая дискуссии, заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян: «К концу календарного года хотелось бы узнать, что происходит с экономикой всё ещё индустриальной страны, имеющей недостаточно собственных энергоресурсов».

Первому для постановки диагноза слово было предоставлено украинскому коллеге, главе Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрию Корольчуку. «Основа экономики в сегодняшнем мире – энергетика, – начал Корольчук, – кровеносная система». «В Украине сейчас наблюдается сокращение производства газа, электричества. Это следствие приостановки работы заводов, производства, малых предприятий. По газу Украина вышла на уровень потребления 33 млрд кубометров газа. Потребляли около 50 млрд. Практически минус 17 млрд за последние 3 года. 13 млрд была промышленность. Куда делись эти 13 млрд? Мы сами их у себя украли, перестали потреблять. Предприятия не могут найти новые рынки сбыта. Из-за конфликтных отношений России с Украиной часть рынков потеряна». Корольчук отметил, что значительную роль сыграла и российская политика импортозамещения: «Для наших предприятий это стало ударом, других рынков сбыта нет».

Украинский эксперт коснулся и вопроса электроэнергетики. «По электричеству то же самое. Было 200 млрд киловатт-часов, сейчас в районе 150 млрд», – сообщил Корольчук, указав, что 90% этих потерь – отказ предприятий. «Власти говорят, это произошло за счёт повышения энергоэффективности. Факты для доказательства таких аргументов не предоставляются. Реальных программ по повышению энергоэффективности сделано не было.

У власти попросту нет на это денег. Евросоюз готов предоставлять на это средства, но нет программы, на уровне государства никто ничего не предлагает. Эти проблемы подчёркивают низкое качество энергоуправления в стране».

От внутренних проблем Корольчук перешёл к проблемам международного характера. «Всё приходит к концу. Расширение мощностей ''Северного потока – 1'', реализация ''Северного потока – 2'', ''Турецкого потока''. Транзитные риски воплотятся в жизнь, это и раньше было понятно. Чтобы сохранить транзит, надо было договариваться не только с ЕС, но и с Россией. В последнее время делали акцент только на диалоге с ЕС».

«На уровне государства и ''Нафтогаза'' потеря транзита признаётся уже как свершившийся факт, нет даже попыток побороться за транзит. Уже создан план о сокращении работы магистральных газопроводов, компрессорных станций, персонала. Сокращение будет существенным. На эти работы придётся тратить внутренние ресурсы, перестройка ГТС (газотранспортная система – ред.) стоит денег. Предложений по изменению ситуации я уже не вижу. Что-то поменять можно только с помощью России. Если Россия хотела бы больше поставлять в ЕС, украинскую ГТС можно было бы использовать на уровне ''Северного потока''. Пока это звучит как фантастика», – закончил Корольчук на минорной ноте.

Пессимизма тут же добавил Андрей Арешев, эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН: «Есть другие оценки. ''Газпромом'' будут ликвидироваться трубы и компрессорные цеха. Тогда через Украину можно будет прокачивать только 10–15 млрд кубов».

Соведущая дискуссии Аза Мигранян попыталась взглянуть на экономику постмайданной Украины в целом, подняться над энергетической проблематикой; но, когда различные показатели диссонируют между собой, состояние топливно-энергетического комплекса выступает хорошим индикатором реального положения дел, сделала справедливую ремарку эксперт. «Со второй половины 2015 года на Украине стабилизируются макроэкономические показатели, – начала Мигранян, – на это играет низкий уровень предыдущего периода». Эксперт отметила рост деловой активности на Украине. Но какой это рост? «Основные объёмы ВВП перенесены на вспомогательные отрасли – торговля, организация услуг, малое / среднее предпринимательство. Это структура даже не аграрной экономики, а натуральной формы ведения хозяйства. Такие процессы связаны с обеспечением минимального потребления, что говорит об общей деградации экономики Украины», – пояснила эксперт. «

Реформы под эгидой МВФ однозначно привели к сворачиванию промышленности, сокращению крупного бизнеса, к либерализации мелкого предпринимательства. ''План Маршалла'' для Украины выполнил свою задачу по деградации промышленного сектора.

Украине остаётся поставлять в Европу сырьё, для чего не нужны ни членство в ЕС, ни ассоциация. Второй источник формирования бюджетной стабильности – транзитные потоки – тоже не перспективны, как мы слышали. На сегодняшний день возможность украинского участия на энергорынках ЕС сведена к минимуму», – сообщила Мигранян. «Украина сознательно идёт к деградированной экономике натурального хозяйствования, которая обеспечивает выживание, но не обеспечивает развития. Это будет долго продолжаться, так как мировые кредиторы готовы обеспечивать такое существование», – заключила эксперт.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал о рисках прохождения отопительного сезона. «Украина выходит на отопительный сезон с рекордно низким количеством газа в подземных хранилищах. ''Нафтогаз'' закачал всего 14,7 млрд кубометров (2007 год – 31,1 млрд кубометров). 16 октября начался отопительный сезон. Правда, есть возможность пройти его без закупок российского газа, так как уровень потребления снижается. Всё будет зависеть от погоды».

Юшков вернулся к метафоре Мигранян о «плане Маршалла»:

«''План Маршала'' Брюсселя – вставлять палки в колёса ''Газпрому'' и заставлять его сохранять транзит на Украине; ''Газпром'' всячески сопротивляется. Всё зависит от того, какие лоббистские стратегии будет применять ''Газпром'' в Европе. Политическая декларируемая цель российского руководства – полностью отказаться от Украины как транзитёра».

Юшков коснулся и проблемы износа газотранспортной системы Украины. «Европейцы не вкладывают в украинскую ГТС, так как нет гарантий загрузки. Никто не может гарантировать ей будущего. Если начнётся строительство ''Северного потока – 2'', украинская ГТС будет не нужна».

Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Лариса Усова предложила коллегам не спешить писать похоронку транзитному будущему страны победившего Майдана. «Два варианта отказа от Украины: ''Северный поток – 2'', ''Турецкий поток''. На севере всё хорошо, а вот Чёрное море – нестабильный регион. На сегодняшний день слишком велики риски для таких проектов, как ''Турецкий поток'' или ''Голубой поток''. Был опыт провала ''Южного потока''. А ''Турецкий поток'' стоит 20 млрд долларов. Будет ли через два года готов ''Турецкий поток'' – большой вопрос, поэтому далеко не факт, что к 2019 году удастся полностью отказаться от Украины», – сказала Усова.

Предложение повременить с похоронами Украины в качестве транзитёра поддержал второй ведущий дискуссии, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Не создадим ли мы, полностью отторгнув такого транзитного монополиста, как Украина, двух других транзитных монополистов – Германию и Турцию?» – обратился к присутствующим эксперт. «Роль Украины как транзитёра до нуля не сведётся, так как и Россия, и ЕС играют в диверсификацию», – сообщил Жарихин.

Подводя дискуссию к концу, заместитель директора Института стран СНГ с иронией, но вполне справедливо заметил, что украинцы просто не знают, что такое «европейский выбор» применительно к энергетике. «Европейский выбор – это спать под пуховиком и ездить на машине, в которую уважающий себя украинец не сядет или не поместится».

Андрей Стариков

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