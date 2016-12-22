В Институте стран СНГ состоялся семинар посвященный современному состоянию рынка энергоресурсов и перспективам включения украинской экономики в систему новых отношений

10.11.2016 16:16:42

8 ноября 2016 г. в Институте стран СНГ состоялся семинар, организованный отделом Экономических исследований и отделом Украины, который был посвящен насущной теме последнего времени – «Современное состояние рынка энергоресурсов и перспективы включения украинской экономики в систему новых отношений». Российские и украинские эксперты обсудили наиболее острые вопросы по данной тематике и вместе попытались дать прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации. В мероприятии приняли участие как сотрудники Института стран СНГ – Жарихин Владимир Леонидович (заместитель директора и руководитель отдела Украины), Мигранян Аза Ашотовна (руководитель отдела Экономических исследований), Денисов Денис Олегович (руководитель Киевского филиала), Гойденко Валентина Григорьевна (руководитель отдела сравнительного законодательства), так и приглашенные эксперты, в частности – Корольчук Юрий (глава Наблюдательного совета Института энергетических стратегий), Анпилогов Алексей (президент фонда «Основание»), Баранов Сергей Дмитриевич (политолог, социолог), Дудчак Александр Васильевич (экономист), Арешев Андрей Григорьевич (эксперт центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН), Орлов Александр Дмитриевич (профессор

Институт международных исследований МГИМО, главный редактор

журнала «Ибероамериканские тетради. Cuadernos Iberoamericanos»), Усова Лариса Сергеевна (Научный сотрудник Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья РИСИ), Юшков Игорь Валерьевич (специалист Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета), Пироженко Виктор Алексеевич (политолог, обозреватель Известия).

Модератором дискуссии выступила Аза Ашотовна Мигранян. В своем выступлении Аза Ашотовна уделила особое внимание снижению уровня потребления энергоресурсов, что обусловлено сокращением объемов поставок. Кроме того, были отмечены значительные финансовые потери со стороны Украины по итогам 2015 г. и в случае полного прекращения трубопроводного транзита российского газа.

По мнению Владимира Леонидовича Жарихина вопрос о современном состоянии рынка энергоресурсов является значимым не только для Украины в частности, но и оказывает значительное влияние на взаимоотношения России и Украины. Кроме того, по его мнению, данный вопрос определяет и общее положение Украины в мире.

Дудчак Александр Васильевич в целом согласился с мнением Владимира Леонидовича Жарихина. Однако отметил, что главной проблемой современной украинской экономики – это заведомо ложные цели, названные властям их западными партнерами как ориентиры экономических реформ. Эксперт считает, что деиндустриализация Украины происходит умышленно и запланированно. Выходом из вложившейся ситуации, по его мнению, является пересмотр общих целей действующей власти в интересах своей страны.

Орлов Александр Дмитриевич в своем выступлении отметил, что прекращение транзита газа приведет к еще большему кризису на Украине. Он высказал свое мнение о происходящей в стране социальной и экономической катастрофе, а так же выразил свои опасения о ее распространении и на Россию.

Анпилогов Алексей обратил особое внимание на роль Украины как монополиста в сфере транзита газа. По мнению эксперта, транзит газа через Украину больше не является единственным путем. Кроме того, было отмечено, что и Россия теряет свой статус монополиста в сфере поставок газа. Для того чтобы в России кризисные ситуации не возникали, необходимо развитие не только добывающей промышленности, но и перерабатывающей.

Баранов Сергей Дмитриевич согласился с мнением Анпилогова Алексея и добавил, что, несмотря на кризисную ситуацию, роль Украины как транзитёра не сводится к нулю, так как она является неотъемлемым звеном диверсификации, как России, так и Европы.

В целом, эксперты выражают озабоченность современным состоянием рынка энергоресурсов на Украине, поскольку тенденции указывают на снижение роли страны в процессе обмена энергоресурсов. Происходят процессы падения уровня потребления энергоресурсов в стране и трансформация страны из объекта взаимоотношения по вопросам рынка энергоресурсов.

Отдел Экономических исследований и отдел Украины Института стран СНГ

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