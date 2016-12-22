Молдова увеличила экспорт в Россию

09.11.2016 14:38:05

Молдова увеличила экспорт в Россию, несмотря на это, товарооборот между странами продолжает падать, на фоне сокращения импорта российской продукции.По данным Таможенной службы Российской Федерации, в частности, в январе-сентябре 2016 г., в сравнении с тем же периодом 2015 г., экспорт молдавских товаров в Россию увеличился на 16,1% - со $134,6 млн. до $156,3 млн. В то же время, импорт российской продукции в Молдову снизился на 19% - с $780,3 млн. до $631,8 млн.





В итоге товарооборот между Россией и Молдовой за первые 9 месяцев 2016 г. составил $788,1 млн., сократившись на $126,8 млн., или почти на 14%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



Отрицательный торговый баланс Молдовы с РФ в январе-сентябре 2016 г. составил $475,5 млн., что на 26,4% меньше показателей того же периода 2015 г.

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