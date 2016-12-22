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Рубрика / Экономика
Южная Осетия создаст аналог Россельхознадзора для поставок продукции АПК в РФ
|09.11.2016 13:01:37
"Идет процесс формирования, документы подготовлены, рассматриваются документы в министерствах юстиции и финансов", - сообщил министр сельского хозяйства республики
Южная Осетия прорабатывает вопрос о создании аналога Россельхознадзора для организации поставок сельхозпродукции в Россию, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Виталий Плиев.
"Чтобы мы были в одном правовом поле при перевозке сельхозпродукции с территории России, нам нужно создать Югосетсельхознадзор путем слияния нескольких служб, которые находятся в подчинении министерства сельского хозяйства, в том числе ветеринарной и карантинной служб. И продукция, произведенная у нас, по обоюдной договоренности беспошлинно будет поступать на территорию РФ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, представители Россельхознадзора уже провели переговоры в Южной Осетии. "Идет процесс формирования, документы подготовлены, рассматриваются документы в министерствах юстиции и финансов. Мы стараемся сделать это путем слияния, чтобы нагрузки на бюджет не было", - отметил Плиев.
Южная Осетия в настоящее время возрождает сельское хозяйство: наращивается урожай зерновых, возрождаются фруктовые сады, виноградарство и бахчеводство.
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