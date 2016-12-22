Безрадостный праздник, или Плач об украинской письменности

09.11.2016 12:08:05

Почти двадцать лет, с 1997 года, 9 ноября официальная Украина отмечает праздник – День украинской письменности и языка. В этот же день Русская Православная Церковь (и, соответственно, её неотъемлемая часть УПЦ МП) вспоминает преподобного Нестора Летописца. Русского святого, чьи нетленные мощи почивают в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. При этом официальный Киев сегодня почему-то называет преподобного Нестора украинским летописцем, первым украинским историком и с его именем связывает свой праздник письменности.

Сразу же определимся по данной двусмысленной ситуации. День украинского языка и письменности 9 ноября является частью мифологической системы воззрений, которые навязываются украинскому обществу в качестве обязательных и единственно правильных. День этот, как и нелепая привязка к нему святого преподобного Нестора в качестве «украинского историка», – часть идеологического набора утверждённых пропагандистских клише, состоящего из различного рода шельмований, передёргиваний, выдумок (где маньяк Бандера объявляется героем, а подручные гитлеровцев – освободителями Украины). Все эти «новые оценки» вместе с тотальной украинизацией всего живого – от святых до зарубежных мировых знаменитостей – призваны стать духовной основой киевского режима. Именно они должны формировать мировоззрение «сознательных украинцев».

Конечно, разоблачительных материалов о новой украинской мифологии написано достаточно. Но людей продолжают обманывать. И в день наступающего праздника волна лжи поднимется с новой силой. А потому стоит повторить, пусть и общеизвестное, – и о Несторе-летописце, и о современных деятелях украинской письменности, которых пытаются связать с его славным именем.

Родился преподобный Нестор в Киеве. Вероятнее всего, в 1056 году, а преставился Богу около 1114 г. С 17 лет он подвизался в Печерском монастыре Киева (пришёл туда ещё при игумене Феодосии). Несомненно, происходил из рода знатного и состоятельного. Об этом говорит знание греческого, латыни и всё его блестящее образование. Оно в ту пору было доступно только знати. Печерский патерик сообщает, что с годами преподобный Нестор в своём монашеском делании добился значительных вершин. И, видимо, потому именно такому монаху, просветлённому Святым Духом, Господь позволил совершить главный подвиг его жизни – создать «Повесть временных лет».

В полном названии памятника кратко указывается его смысл и содержание: «Се Повести временных лет, откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжити и как возникла Русская земля».

И вот тут-то и начинаются трудности и нестыковки для нынешней киевской идеологии. Тут заложена мина под наступающие «торжества письменности и языка». Мало того что святой летописец не считал себя украинцем, «не догадывался» о том, что говорит и пишет по-украински (поскольку до возникновения государства Украина оставалось 900 лет), он постоянно и упорно говорит о русских и русском.

Так что у непредвзятого читателя возникает стойкое ощущение, что преподобный Нестор русским-то себя и считал.

И вся «Повесть временных лет» насквозь (о, ужас украинского патриота!) русофильская. Судите сами.

Ведь главными темами, к которым обращается Нестор, являются: русская земля, русские князья, русская вера, русская церковь, русские обычаи, русские города, русские реки. И даже Чёрное море преподобный называет «Русское море», поскольку русские туда ходили на свои кораблях. То есть эта повесть «украинского историка и писателя» рассказывает о ныне гонимом и кошмарном (чуть ли не детей им в Киеве пугают) русском мире!

Какой же выход из данного противоречия?

Либо признать, что нас обманывают, либо принять ложь и называть её правдой, что делают «правильно пишущие» киевские учёные и публицисты.

Кстати, по традиции журналисты, литераторы, историки (включая и автора этих строк), бывая в Лавре, именно у преподобного Нестора просят благословения и молитв.

Чтоб устоять в правде, не предать и не продаться.

Что ж, по молитвам святого летописца обратимся к современной книжной Украине, празднующей День письменности и языка. И решим, что же она празднует и стоит ли нам к этим торжествам присоединяться.

Но прежде чем коснуться мастеров письменности и книжного дела в современной Украине, а также результатов их деятельности, приведём слова преподобного Нестора о книгах.

Пусть для украинских писателей, книгоиздателей и чиновников от культуры слова святого, которого они пытаются записать в свою команду, станут ориентиром: «Великая бывает польза от учения книжного, книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. Это реки, напояющие вселенную, от которых исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души. Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами».

Какие же книги и какую мудрость, полезную для души, предлагает читателю современная украинская письменность?

Скажем лишь несколько слов о главных тенденциях.

Пожалуй, наиболее знаменитой фигурой украинского литературного процесса является прозаик и поэт Оксана Забужко. В её личности слилось много типичного для интеллектуальной элиты Украины. Два романа, вышедшие из-под её пера, «Польові дослідження українського сексу» и «Музей забутих секретів», если их рассматривать не в контексте политической целесообразности и идеологической своевременности, откровенно слабы. В первом – рыхлая структура, тяжёлый язык и непристойные сцены, описанные вычурным «профессорским» языком, на котором никто и никогда не говорил. Во втором романе, несмотря на отдельные крики о «шедевре», даже трезвая критика Украины распознала заказ. Вояки УПА – герои, а сотрудники КГБ – негодяи. Патриоты – сильные любовники, а непатриоты – слабые. В итоге внуки героев поднимают «святое красно-чёрное знамя».

Весьма характерно, что первый роман конъюнктурно обращён к Европе с её «ценностями» (грантовая кормилица), а второй – к национальной (чуть не написал нацистской) державе. Тоже кормилице, но из госбюджета.

Добавлю, что специально для данной статьи перечитал немалый массив поэзии Забужко. За верлибрами и постмодернизмом – отсутствие живого поэтического чувства и музыки стиха, нагромождение зауми и самолюбования. Словом, чистейшая имитация поэзии при огромных претензиях. Рядовой украинский читатель только и может воскликнуть словами отца Прони Прокоповны из бессмертной пьесы Старицкого: «Розумна, аж страшно!»

Однако обществу навязывается некий принудительный договор: это хорошая литература, смотрите, как много её издают в Европе. А мы ведь все туда стремимся. Практически та же ситуация с объявленными чуть ли не классиками Юрием Андруховичем и Сергеем Жаданом. Читателю внушается: ты должен осознать, как это замечательно. А если не видишь, если испытываешь отвращение, значит не дорос до Европы.

Что же так нравится официальной пропаганде и массмедиа в творениях подобных писателей? Только одно. Идеологически правильный взгляд. А он, прежде всего, состоит в ненависти и презрении ко всему русскому.

И здесь интересы «назначенных писателями» и власти совпадают. Власти антирусская истерия даёт возможность продолжать военные действия и списывать свои преступления на войну, а «деятелям письменности» – обливать грязью подлинную литературу (не имитацию, как у них), в присутствии которой их собственный ничтожный уровень станет очевидным.

Недаром именно Оксана Забужко так горячо приветствовала принятый 20 октября Верховной радой в первом чтении законопроект, вводящий ограничения на ввоз на Украину книг, произведённых в России.

Украинская писательница подчеркнула, что благодаря войне в Донбассе власти Украины занялись наконец защитой отечественных книг и книгоиздателей. И что Россия «на протяжении 15 лет занималась на территории Украины информационной и культурной агрессией».

Насчёт книгоиздателей (если это не грантоед И.Малкович или тусовщики «брати Капранови», чьи книги мало кто видел и читал) Оксана Стефановна, мягко говоря, сказала неправду.

В своём коллективном письме украинские издатели со стоном сообщили, что 70% книжной продукции поступает на рынки Украины из России. Что у них самих нет мощностей, чтобы обеспечить украинского читателя научной, справочной и учебной литературой. А председатель Украинской ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей (УАКК) Александр Афонин произнёс, как приговор: «Подобная инициатива, в случае её реализации, разрушит остатки украинского книжного рынка, уничтожит остатки книжной сети. И это чрезвычайно жестко скажется на деградирующем интеллекте и культуре нации».

Но кого интересует интеллект или культура нации? Может, 250 депутатов, проголосовавших за законопроект и явно ни тем ни другим не обладающих. «Увидели, что против России, и проголосовали на автомате», – признался один парламентарий. И, добавим, сделали новый подарок всем украинским читателям к празднику – Дню украинской письменности и языка.

Ведь теперь эти бедные читатели остаются один на один с такими «корифеями», как писательница Ирэна Карпа, чьи полуматерные измышления в авторском исполнении показал канал «Интер». Там, разумеется, шла речь о похождениях «ватника» – редкого по своей убогости существа. Или с таким «певцом украинского мата», как Лесь Подеревянский, чьи нецензурные тексты звучат с вполне приличных в прошлом театральных сцен.

Или вот ещё пример. Сценарным факультетом главного киновуза страны – университета имени И.К. Карпенко-Карого (сценаристы тоже ведь люди слова, письменности) – рулит сегодня Михаил Ильенко, брат покойного оператора и члена тягныбоковской «Свободы» Юрия Ильенко и дядя нынешнего свободовца Андрея Ильенко.

О критериях отбора будущих служителей сценарного слова можно легко догадаться. М.Ильенко не скрывает, что политическая антроссийская позиция – главная характеристика украинского сценариста.

Ну а как же настоящие, уважаемые литераторы? Скажем, Лина Костенко, непререкаемый художественный авторитет, действительно, некогда талантливая поэтесса. Сегодня известная писательница готовит выход новой художественно-исторической книги. Догадайтесь о чём. Правильно – о деградации и крахе Российской империи. Об этом культурном факте сообщила газете «День» дочь Лины Костенко Оксана Пахлевская. Сама Оксана давно уже обосновалась в Италии. Да и сын Лины Васильевны проживает в США. Словом, основные надежды в будущем интеллектуалы Украины связывают с Западом.

Не зря с таким придыханием в том же националистическом «Дне» Забужко говорила о своей поездке на вполне захудалый еврофестиваль. «Идём мы, значит, с А.Курковым и А.Любкой по Амстердаму…» – только и слышалось через каждое слово в её интервью. Нет, всё-таки Проня Прокоповна – образ вечный.

Чтобы у читателя не сложилось впечатление, что на Украине нет достойных литераторов, журналистов, критиков, скажем: конечно, они есть. Но они не только не востребованы в силу их отказа дуть во всеобщую антирусскую трембиту, а и подвергаются подчас оскорблениям за свою писательскую позицию.

Так, недавно на фестиваль «Киевские лавры» ввалилась толпа то ли нацистов, то ли литераторов, чтобы разобраться с несомненно одарённым поэтом Романом Скибой. Причина – неприятие им Майдана, русофобии (хотя поэт львовянин) и войны в Донбассе.

Но вернёмся к Дню украинской письменности и языка. На наш взгляд, это грустный праздник. Поскольку подлинная литература, подлинная книжная мудрость, пронизанная высокими чувствами любви, сострадания, основанными на евангельских ценностях, та литература, о которой только и мог говорить преподобный Нестор, к украинскому читателю не поступает.

Причин для этого несколько. Первая уже была названа. Настоящая литература, не призывающая к раздору, не кликушествующая о том, что «мы не братья», насильно не допускается до читателя.

Вторая причина: важнейшими мотиваторами для современных украинских писателей являются западные гранты и поддержка державы. И потому в «элиту» украинских «пысьменныкив», как правило, входят наиболее беспринципные конъюнктурщики и искатели наживы, вытесняющие всё талантливое и нерусофобское.

И третье, пожалуй, главное. Украинский язык, являясь официальным и насаждаемым, по-прежнему не является подлинным языком культуры. Речь идёт лишь о массовой имитации, о культурных симулякрах.

Подлинным языком мышления остаётся русский язык. И потому у подавляющего большинства читателей не востребован «правильный» украинский продукт. А если есть у нас оригинальный, яркий, настоящий украинский язык, то это язык фольклора. Но он-то как раз понятен всем. Поскольку является и украинским, и общерусским одновременно. Ведь народ один. И русского языка для культурных нужд, оказывается, вполне хватает.

Вот почему нынешний праздник построен на двойном шельмовании. На попытках выдать Нестора Летописца с помощью всевозможных выдумок и подмен за украинского писателя. И на желании выдать идеологизированный антирусский контент («правильный», но бездарный) за подлинные достижения языка и письменности. Причём в стране, которая является частью русской цивилизации уже тысячу лет.

В связи со сказанным ещё раз подчеркнём: праздник День украинской письменности и языка есть имитационный, фэйковый праздник. В его основе – шельмование русского святого и, по сути, русского народа, у которого отнимают память, кроме того – попытка сделать законной и общепризнанной мифическую, фэйковую культуру свидомых русофобов.

Остаётся надеяться, что подобная ситуация не вечна. Что правда в конце концов станет очевидна для всех.

Андрей Саенко

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