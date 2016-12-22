Денис Денисов: Киев подает иски к предприятиям Крыма конвейерным способом

08.11.2016 10:51:12

Денис Олегович Денисов Заместитель заведующего отделом Украины

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Заместитель заведующего отделом Украины

Глава украинской компании "Чорноморнафтогаз" Светлана Нежнова выразила недовольство тем, что Россия якобы незаконно добывает 2 млрд кубических метров природного газа в год на шельфе Черного моря.

Как сообщают украинские СМИ, на заседании комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Нежнова напомнила, что российское предприятие "Черноморнефтегаз", добывающее "голубое топливо" для Крыма, попало во все санкционные списки.

"Если кто-то задавался вопросом, откуда Крым берет газ, то отвечу, что Россия с помощью этой компании на шельфе Черного моря добывает ежегодно 2 млрд газа и таким образом обеспечивает Крым", – заявила она. По словам Нежновой, природный газ добывается в акватории, которая является экономической зоной Украины.

"Черноморнефтегаз" до воссоединения Крыма с Россией принадлежал украинскому "Нафтогазу". По решению Госсовета Крыма имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" было национализировано.

"Нафтогаз Украины" и его дочерние компании ранее инициировали арбитражное разбирательство против России по активам в Крыму на сумму 2,6 млрд долларов.

Эксперт Института стран СНГ, политолог Денис Денисов отметил, что Киев продолжает эксплуатировать тему Крыма в пропагандистской кампании.

"Еще не один год Украина будет пытаться таким вот образом будоражить тему, связанную с Крымом. Конвейерным способом украинская сторона подает различные иски в суды относительно юрисдикций предприятий Крыма и будет продолжать это делать. Другое дело, что по факту на интересные для Киева результаты надеяться не приходится. За все это время мы не видели ни одного результативного решения международной инстанции. Перед украинскими госчиновниками стоит задача по любому поводу вспоминать Крымский полуостров, потому что это необходимо для проведения информационно-пропагандистской кампании. Вот и возникают подобные истории", – сказал Денис Денисов в эфире радио Sputnik.

По его словам, украинским властям необходимо отвлечь внимание от собственных действий, которые грозят крахом экономике страны.

"На Украине зима уже наступила – в регионах минусовая температура. Буквально накануне украинский кабмин разрешил министерству энергетики прокредитоваться на полмиллиарда долларов (подписан кредитный договор с Международным банком реконструкции и развития), что при нынешнем государственном долге Украины уже не просто не смешно, но и светит стране катастрофой. Так что Киеву ничего не остается делать, как отводить внимание от тех действий, которые предпринимает ее руководство и которые, безусловно, приведут к краху экономики страны либо к тому, что будет объявлен дефолт", – считает Денис Денисов.

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