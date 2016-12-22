Константин Затулин предложил способ избежать массовой депортации бывших граждан СССР

03.11.2016 15:20:17

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

перейти на страницу автора



Директор Института стран СНГ,

Тысячи бывших граждан Советского Союза могут оказаться под угрозой депортации из России в следующем году, если не будет продлен срок действия нормы о получении ими российского гражданства. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Он добавил, что подготовил законопроект о продлении срока действия нормы на три года и внес его на рассмотрение нижней палаты парламента.

Депутат напомнил, что в 2012 году в закон «О гражданстве Российской Федерации» была внесена глава, которая дала право на оформление гражданства по упрощенному механизму двум категориям лиц. Речь идет о бывших гражданах СССР, которые приехали в Россию до 1 ноября 2002 года, не имеют гражданства или вида на жительство в других странах, а также их детях. Кроме того, в главе говорится о приехавших в Россию до июля 2012 года экс-гражданах СССР, российский паспорт которых был изъят или признан недействительным.

Под эти категории попали в общей сложности 70 тысяч жителей страны, отмечает Затулин. К настоящему времени получить гражданство из них смогли 45 тысяч человек. Таким образом, по подсчетам парламентария, сейчас без паспортов могут оставаться еще 25 тысяч граждан.

В то же время, как уточняет депутат, Управление по вопросам миграции приводит цифру 5,7 тысячи человек. По словам Затулина, «далеко не все люди рвутся заявить о своей проблеме». «Я могу себе представить сенсацию, когда после марта 2017 года, по прошествии 90 дней после истечения нормы закона, кто-то решит, например, депортировать на законном оснований тех, кто не получил гражданство», — предостерег Затулин, подчеркнув, что большая часть этих людей живет в России уже более 15 лет.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.